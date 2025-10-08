Трамп заявил, что "вроде как принял решение" о поставках "Томагавков" на Украину (Axios, США)

Axios: поставки Tomahawks на Украину приведут к конфронтации США и России

Трамп заявил журналистам, что почти принял решение о поставках ракет "Томагавк" Украине, пишет Axios. При этом может оказаться, что США не способны контролировать использование их оружия после того, как его закупят и оплатят страны НАТО. А вот конфронтация Вашингтона с Россией точно усилится.

Барак Равид (Barak Ravid)

Президент Трамп заявил в понедельник, что “вроде как принял решение” насчет продажи ракет большой дальности “Томагавк” странам НАТО для дальнейшей поставки на Украину.

Почему это важно: Украина утверждает, что “Томагавки” дадут ей возможность поражать военные цели в российском тылу и помогут сдержать российского лидера Владимира Путина и усадить его за стол переговоров на более выгодных для себя условиях.

Положение дел: “Я вроде как принял решение”, — заявил Трамп в Овальном кабинете в ответ на расспросы журналистов о поставках “Томагавков” на Украину.

Трамп подчеркнул, что хочет знать, как украинцы планируют распоряжаться ракетами, прежде чем начнет их поставлять.

“Думаю, мне придется задать этот вопрос — куда они их направят. Я бы задал несколько вопросов. Я не хочу эскалации”, — подчеркнул он.

Что говорят: один украинский чиновник и источник, близкий к правительству страны, сказали, что не знают, что именно решил Трамп.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность насчет того, смогут ли США контролировать использование ракет ВСУ после того, как их закупят и оплатят страны НАТО.

Спорный момент: Путин заявил в воскресенье, что поставка “Томагавков” на Украину будет означать “абсолютно новый, качественно новый этап эскалации”.

Он подчеркнул, что Украина не сможет использовать ракеты без прямого участия США. Это, в свою очередь, поставит США и Россию в прямую конфронтацию и разрушит любые подвижки в двусторонних отношениях.

Предыстория событий: украинский лидер Владимир Зеленский попросил Трампа в ходе встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом месяце предоставить Киеву ракеты “Томагавк”, чтобы Украина смогла поражать цели на территории России, включая столицу.

Зеленский сам рассказал изданию Axios, что попросил Трампа предоставить дополнительную систему вооружений, которая бы заставила Путина начать мирные переговоры — по его словам, Украине возможно даже не придется ее использовать.

Украинский лидер не назвал эту систему вооружений в интервью Axios, но добавил, что если бы Россия узнала, что она есть у Украины, то давление в сторону переговоров значительно усилилось бы.

Украинский чиновник и другой источник, осведомленный о встрече Трампа с Зеленским, подтвердили, что речь шла о “Томагавках” —высокоточных ракетах большой дальности.