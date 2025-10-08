"Теперь без защиты". Пентагон признал критическое отставание от России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Программа перспективной американской межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel ("Часовой") продолжает буксовать — сроки вновь сдвинули вправо. Во-первых, превысили потолок бюджета, а во-вторых — техническое задание слишком смелое, наука за ним не поспевает. О проблемах стратегического проекта — в материале РИА Новости.

Нужны шахты

Генерал ВВС США Уильям Роджерс, курирующий эту программу, на днях сообщил: LGM-35 Sentinel полностью сменят Minuteman III, принятые на вооружение еще в 1970-х, не к 2038 году, как планировалось, а лишь к 2050-му.

Транспортно-заряжающая машина межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III армии США Источник изображения: © U.S. Air Force / Senior Airman Ashley Boster

Пока проект не вышел даже на этап Milestone B (инженерно-конструкторских и производственных работ). Этого ждут не ранее 2027-го. То есть Sentinel сегодня существует только в чертежах и макетах отдельных узлов. А смета растет.

В ВВС планируют приобрести 634 ракеты LGM-35 шахтного базирования и еще 25 для испытаний. Ситуация осложняется тем, что эти МБР планировали размещать в шахтах старых Minuteman III. Однако новые ракеты оказались крупнее. Значит, понадобятся другие стартовые площадки.

Тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Elora J. McCutcheon

Как выяснилось, амбиции заказчиков не соответствовали возможностям промышленности и науки. Теперь американцам предстоит полностью пересобрать наземную компоненту стратегических ядерных сил. Отрыть шахты, провести коммуникации, организовать защищенную связь, построить военные городки. Инфраструктура на 634 ракеты — дело очень серьезное.

Доработать проект

Конкурс на МБР шахтного базирования объявили в 2016 году. Конкурировали два промышленных гиганта — Boeing и Northrop Grumman. В 2017-м им выделили из бюджета средства на эскизный проект — 349 и 329 миллионов долларов соответственно. А в 2019-м в Northrop Grumman сделали хитрый ход: приобрели Orbital OTK, поставлявшую Boeing твердотопливные ракетные двигатели. Аэрокосмическая корпорация лишилась шансов на успех и выбыла из тендера.

Стоимость программы тогда оценивалась в 77,7 миллиарда долларов. Однако в Northrop Grumman в эту сумму не уложились и сейчас говорят о 140,9 миллиарда. В Пентагоне опасаются, что это не предел. Если не внести изменения, получится 160 миллиардов и более. А цена одной ракеты увеличится с расчетных 118 до 214 миллионов. Именно эти факторы не позволили перевести программу Sentinel на этап Milestone B еще прошлым летом.

"Есть причины, но нет оправданий, — заявил год назад замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям ЛаПланте. — Мы полностью осознаем масштаб затрат. И понимаем все риски, связанные с тем, что мы не модернизируем свои ядерные силы. У нас нет более дешевых альтернатив, которые бы устраивали военных. Я принял решение отменить переход программы в стадию Milestone B и поручил ВВС ее реструктуризировать, доработать, чтобы снизить перерасход средств".

На 15 тысяч километров

Пока это не удалось и срок Milestone B опять сдвинули. А ведь Sentinel хотели принять на вооружение в 2030-м. Их планируют развернуть в тех же позиционных районах, где сейчас стоят на боевом дежурстве Minuteman III: на базах ВВС Уоррен (Вайоминг), Мальстрем (Монтана) и Майнот (Северная Дакота).

Информации в открытом доступе о "Часовых" немного. Ракета трехступенчатая, твердотопливная. Дальность в 15 тысяч километров обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS. Каждую МБР оснастят комплектом ложных целей, чтобы перегрузить противоракетную оборону и обеспечить ее прорыв.

Головная часть — с разделяющимися боевыми блоками индивидуального наведения. Сколько установят термоядерных W87 в варианте mod 1, еще не известно. Мощность — 475 килотонн каждая. Трехсоткилотонные W87 ставили на LGM-118A Peacekeeper — тяжелые шахтные МБР, принятые на вооружение в 1986-м. К 2005 году их утилизировали по условиям договора СНВ-2. Вариант W-87-1 находится в разработке и когда поступит в войска, не ясно.

Ответ России

Замене ракет шахтного базирования в Пентагоне долго не уделяли должного внимания, поскольку в гипотетической третьей мировой войне США делали ставку на баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и крылатые боеприпасы стратегической авиации. Так, на боезаряды, развернутые на БРПЛ Trident II — штатном вооружении атомоходов Ohio, приходится более половины всего американского ядерного арсенала.

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

А в России МБР наземного базирования всегда были основными в ядерной триаде — самыми мощными и многочисленными. В последние десятилетия РВСН получили несколько новых ракет, в том числе моноблочные "Тополь-М" мобильного и шахтного базирования, а также их дальнейшее развитие — МБР РС-24 "Ярс", способные доставить четыре боевых блока мощностью от 300 до 500 килотонн на расстояние в 12 тысяч километров. И у них есть современные средства преодоления ПРО.

Однако настоящий прорыв российской оборонки — комплекс РС-28 "Сармат", который заменит еще советские Р-36М2 "Воевода". Каждая ракета несет больше десяти боевых блоков. Дальность, по разным оценкам, от 16 до 18 тысяч километров. В перспективных МБР заложен принцип "орбитальной бомбардировки", то есть "Сармат" готов атаковать цели в том числе по суборбитальной траектории через Южный полюс — в обход ПРО.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщали в Минобороны, комплекс "Сармат" находится на опытном боевом дежурстве уже два года — с 1 сентября 2023-го.