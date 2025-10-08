Telegraph: слова Меркель о виновниках СВО вызвали ярость в Польше

Заявление Меркель о том, что Польша спровоцировала конфликт на Украине, обернулось скандалом между Варшавой и Берлином, пишет The Telegraph. Экс-премьер Польши Моравецкий предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло ущерб европейской безопасности, пишет автор статьи.

Джеймс Ротвелл

Бывший канцлер Германии утверждает, что противодействие этих стран переговорам с Москвой послужило подпиткой для “российской агрессии”.

Ангела Меркель возложила часть вины за конфликт на Украине на Польшу и страны Прибалтики.

В недавнем интервью Меркель, занимавшая пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год, заявила, что сопротивление Польши и стран Прибалтики переговорам с Владимиром Путиным под руководством ЕС в 2021 году косвенно способствовало его “агрессии” год спустя.

“В июне 2021 года мне показалось, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез, и именно поэтому я хотела создать новый формат, в котором мы, Европейский союз, могли бы беседовать с Путиным напрямую”, — сказала Меркель венгерскому новостному изданию Partizan в ходе визита к премьер-министру Виктору Орбану, который не скрывает своих авторитарных замашек и симпатий к Кремлю.

Упомянутые канцлером Минские соглашения были серией международных договоров, которые были направлены на урегулирование конфликта в Донбассе, ставшего прелюдией к российской спецоперации в феврале 2022 года.

“Не все это поддерживали, и прежде всего страны Прибалтики, но Польша также выступила против”, — сказала она, добавив, что эти государства “боялись”, что государства ЕС не придут к согласию о том, как бороться с Россией.

“Как бы то ни было, из этого ничего не вышло, я покинула свой пост, и тогда началась путинская агрессия”, — заключила Меркель.

Бывший лидер христианских демократов (ХДС) также предположила, свою роль в решении Путина начать спецоперацию сыграла пандемия коронавируса.

Она отметила, что из-за карантинов регулярные личные переговоры между лидерами ЕС и Путиным стали “невозможны”, и добавила: “А раз вы не можете встретиться и обсудить разногласия лицом к лицу, то и новых компромиссов вы не найдете”.

Ее комментарии наверняка изумят Варшаву и страны Прибалтики, разочарованных, как им видится, самонадеянностью Германии насчет серьезной угрозы безопасности, исходящей от России.

Визит госпожи Меркель в Венгрию также был приурочен к продвижению ее мемуаров “Свобода”, которые во многом представляют собой попытку оправдать ее самые спорные политические решения, включая прием миллиона беженцев в 2015 году и зависимость Германии от дешевого российского газа.

В книге бывшего канцлера также приводится эпизод, когда Путин якобы пытался ее напугать, приведя на встречу в 2007 году своего черного лабрадора Кони, хотя прекрасно знал, что она боится собак (Путин не раз говорил, что этот эпизод был ненамеренным и он не знал о страхе Меркель перед собаками. — Прим. ИноСМИ).

Гнев Польши

Заявления Меркель вызвали волну гнева в Польше: один из бывших премьер-министров предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности.

Бывший премьер Матеуш Моравецкий сказал: “Своим бездумным интервью Ангела Меркель доказала, что идет в авангарде самых вредных для Европы немецких политиков за последний век”.

В последнее время немецко-польские отношения и так обострились из-за конфликта по поводу безопасности границ, вспыхнувшего после того, как правительство Германии усилило проверки мигрантов и вынудило просителей убежища возвращаться в Польшу.

Политика канцлера Фридриха Мерца возмутила польские приграничные общины, испугавшиеся, что соискатели убежища застрянут на их стороне границы.

В результате летом группы дружинников начали патрулировать границу с Германией на фоне заявлений о том, что немецкие полицейские фургоны высаживали просителей убежища на польской стороне.

Польша также не скрывает своего разочарования, как ей кажется, наивным и самодовольным отношением Германии к России — как при Меркель, так и при ее преемнике левоцентристе Олафе Шольце.

Приведенный к присяге в мае прошлого года Мерц пообещал занять гораздо более жесткую позицию в отношении Москвы. Он уже провел в Германии исторические реформы, которые открывают дорогу, по сути, неограниченным государственным расходам на крупные оборонные проекты в Европе.

Правительство Мерца также создало специальный фонд в размере 400 миллиардов евро (347 миллиардов фунтов стерлингов) для восстановления автомобильной и железнодорожной сети Германии, чтобы наладить быструю переброску транзита танков и личного состава НАТО в случае войны с Россией.