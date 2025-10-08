В КНДР внешне похожий на "Искандер" комплекс - теперь с гиперзвуком

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В КНДР на оружейной выставке "Развитие обороны государства - 2025" впервые показали ракетный комплекс, который вызовет ужас у всех врагов Северной Кореи. Речь идет о новой баллистической ракете меньшей-средней дальности с гиперзвуковым планирующим боевым блоком "Хвасон-11ма" (Hwason-11ma).

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Если в прошлой версии такая система, известная также под западным обозначением KN-23, считалась очень грозным оружием, внешне похожим на российский "Искандер-М", то эта модификация существенно превзойдет ее по разрушительной силе.

Ее также очень тяжело будет перехватить имеющимися у стран-противников комплексами противоракетной обороны.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

На пусковой установке устанавливаются две ракеты, а сама боевая машина имеет пятиосное вездеходное и высокоманевренное шасси.