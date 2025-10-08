Российский Су-57 может превзойти американские истребители — если Россия сумеет его построить (The National Interest, США)

TNI: российский истребитель Су-57 может превзойти американские F-22 и F-35

Истребитель Су-57 обладает исключительной маневренностью и на малой дальности может одержать верх над F-35 Lightning II, пишет колумнист TNI. Сравнение двух истребителей продемонстрировало различия промышленных баз, доктрин и технических возможностей России и США, а также дало понять, что у Москвы есть большой потенциал для развития будущих программ.

Гаррисон Касс (Harrison Kass)

Имея мощные двигатели с управляемым вектором тяги, Су-57 обладает исключительной маневренностью на закритических углах атаки и на малой дальности может одержать верх над неповоротливым F-35 Lightning II.

Российский Су-57 (Felon, или "Преступник" по классификации НАТО) часто называют конкурентом американских самолетов F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Представленный в качестве первого российского истребителя пятого поколения, Су-57 обладает характеристиками малозаметности и является многоцелевым самолетом. Россия создавала эту машину уже после появления американских конкурентов, и многие считают, что характеристики этих двух истребителей наложили свой отпечаток на конструкцию российского самолета, который когда-нибудь может столкнуться в воздушном бою с данными летательными аппаратами.

Но может ли Су-57 превзойти своих американских соперников? Прямое сравнение Су-57 и соответствующих американских истребителей пятого поколения (не только по характеристикам, но и по принципам проектирования) демонстрирует серьезные различия промышленных баз, доктрин и технических возможностей.

Сравнение технических характеристик F-35 и Су-57

Самолет F-35A Lightning II (США) Су-57 (Россия) Год поступления в войска 2016 2020 Количество построенных машин Более 1 200 (все варианты) ~32, включая опытные образцы Длина 15,7 метра 20,1 метра Размах крыла 11 метров 14,1 метра Вес (взлетная масса) 29 900 килограммов 35 000 килограммов Двигатели Один, Pratt & Whitney F135-PW-100, турбореактивный двухконтурный с форсажной камерой, 13 000 кгс Два, АЛ-41Ф НПО "Сатурн", турбореактивные двухконтурные с форсажной камерой, 9 000 кгс каждый Максимальная скорость 1 300 км/ч на уровне моря; 1,6 Маха на высоте 1 350 км/ч на уровне моря; 2,0 Маха на высоте Дальность Боевой радиус 1 240 км Боевой радиус 1 250 км Практический потолок 15 000 метров 20 000 метров Вооружение Одна 25-мм четырехствольная пушка GAU-22/A; 10 точек крепления (4 внутренних, 6 внешних); общая боевая нагрузка 8 200 кг Одна 30-мм автоматическая пушка ГШ-30-1 (Грязева -Шипунова); 12 точек крепления (6 внутренних, 6 внешних); общая боевая нагрузка 7 500 кг Экипаж 1 1

У Су-57 есть серьезные недостатки

На бумаге Су-57 выглядит замечательно. Этот двухмоторный многоцелевой самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе и нанесения ударов. У него незначительная эффективная площадь рассеяния (ЭПР), двигатели с управляемым вектором тяги, обеспечивающие превосходную маневренность, и внутренние отсеки вооружения. Самолет может нести самую разнообразную боевую нагрузку. На первый взгляд, это ставит Су-57 в один ряд с американскими конкурентами. В теории Су-57 сочетает в себе малозаметность F-22 и универсальность F-35, сохраняя при этом маневренность и пилотажные возможности семейства машин Су-27/35. Русские в своих рекламных материалах хвастаются поворотливостью Су-57, его высокой скоростью и современной бортовой радиоэлектроникой.

Но на практике картина намного сложнее. Насколько известно, характеристики малозаметности у Су-57 слабее, чем у американских истребителей. Анализ ЭПР говорит о том, что фронтальный аспект у Су-57 уменьшен, однако зазоры в панелях, внешние датчики и сопла двигателей создают ему большую заметность, чем у F-22 и F-35. Российские инженеры попытались компенсировать такие недостатки малозаметности за счет усовершенствования средств радиоэлектронной борьбы и повышения маневренности, утверждая, что малозаметность — это еще не все. Но в бою с западными истребителями пятого поколения за пределами прямой видимости самолеты противника, скорее всего, заметят его раньше, чем он увидит их.

Су-57 также несколько уступает по авионике. У таких самолетов как F-35 РЛС, инфракрасные датчики, каналы передачи данных и средства РЭБ интегрированы и действуют бесперебойно как единое целое. В результате снижается нагрузка на летчика и повышается осведомленность об обстановке. У Су-57, с другой стороны, имеется современная РЛС с АФАР и инфракрасная поисково-следящая система, но они интегрируют информацию не столь эффективно, как западные истребители. У российской промышленности есть проблемы с программным обеспечением, сетевой работой и сочетанием датчиков, которые стали отличительной особенностью западных проектов пятого поколения. Таким образом, пилот Су-57 менее информирован и осведомлен, чем его западные коллеги.

Российские истребители превосходят противника в ближнем воздушном бою

Чем выделяется Су-57, а может, и превосходит американские самолеты, так это своей маневренностью. Имея мощные двигатели с управляемым вектором тяги, обеспечиваемым отклонением сопла, Су-57 обладает исключительной маневренностью на закритических углах атаки. А поскольку российская доктрина подчеркивает важность ближнего воздушного боя, Су-57 проектировали соответственно. Таким образом, в случае сближения Су-57 с западным истребителем он наверняка будет иметь преимущество. Но при этом страны Запада в своей боевой подготовке и доктрине уже давно отошли от боя в пределах прямой видимости и учат пилотов избегать сближения с противником.

Но в данный момент все эти сравнения не имеют особого значения. Недостатки в работе российской оборонной промышленности мешают ей поставлять Су-57 на фронт в значительных количествах. Из-за задержек, перерасхода средств и незначительного выпуска готовой продукции всего несколько Су-57 находятся сейчас в строю. России очень далеко до сотен самолетов, которые планировалось произвести. А в условиях сохраняющихся санкций, проблем со снабжением и экономических трудностей, с которыми сталкивается Россия, в ближайшем будущем ей вряд ли удастся нарастить производство Су-57. США же, напротив, передали в войска более тысячи F-35. Таким образом, они имеют огромное количественное преимущество, из-за которого сравнения качественных характеристик неактуальны.

Тем не менее, Су-57 — это амбициозный проект. Пожалуй, этот самолет не может конкурировать на равных с западными истребителями пятого поколения, однако символическое вхождение в категорию пятого поколения показывает, что у России есть большой потенциал для будущих программ.

Гаррисон Касс (Harrison Kass) — автор издания The National Interest, специализирующийся на вопросах обороны и национальной безопасности. Адвокат, бывший политический кандидат. Поступал на службу в ВВС США, готовился стать пилотом, однако был отчислен по медицинским показаниям. Пишет на темы военной стратегии, авиации, космоса и глобальной безопасности. Имеет степень доктора Университета штата Орегон и степень магистра Нью-Йоркского университета.