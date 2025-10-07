Новые ОБТ Китая – это боевая система.

По мнению ведущего аналитика Украинского центра стратегических инициатив Сергея Березуцкого, новые основные боевые танки (ОТБ) Китая представляют собой современные боевые системы.

По мнению украинского аналитика, российско-украинский конфликт убедительно показал, что классическая танковая парадигма, доминировавшая в военной мысли со времён Второй мировой войны, подходит к концу. Сейчас наблюдаются попытки нескольких стран разработать новую концепцию танка будущего. Немецкие проекты, такие как EMBT (Enhanced Main Battle Tank), KF51U Panther Evo Upgrade, Leopard-2 A-RC 3.0, британский Challenger 3 (CR3) и MODIFIER (Mobile Direct Fire Equipment Requirement), а также американские M10 Booker и Abrams M-1A3 – все они в той или иной степени являются попытками выйти за рамки традиционной конструкции танка.

Не остаётся в стороне и Китай. На недавнем юбилейном грандиозном параде Пекин представил ОБТ под обозначением «Тип 100» (Type 100, или ZTZ-100). Как отметили европейские эксперты, с точки зрения инноваций новый ОБТ Китая значительно опережает западные аналоги.

Новый ОБТ Китая Type 100 на параде в Пекине

Type 100 радикально отличается от своих предшественников, которые постепенно эволюционировали от среднего танка Type 59 (копия советского Т-55) до ОБТ Type 99. Первое – это его вес и размеры. Один из последних китайских ОБТ – Type 99A2 – в зависимости от конфигурации имеет боевую массу от 54 до 58 тонн. Type 100, в зависимости от уровня модульной защиты, весит от 35 до 40 тонн, что соответствует среднему классу танков.

По оценке киевского специалиста, наиболее вероятной причиной такой трансформации является смена предполагаемого главного противника Китая и театра военных действий, где будет использоваться эта новая боевая машина. Все предыдущие китайские танки разрабатывались для противостояния Советскому Союзу, то есть для операций в степях Монголии и Забайкалья. Сегодня главным стратегическим противником становится Индия. Единственный сухопутный участок китайско-индийской границы находится в высокогорном регионе Ладакх. Следовательно, концепция танка, изначально разработанная для масштабных операций на равнинах, не особенно подходит для горной местности.

Китайцы тщательно изучили опыт ведения танковых боевых действий в Афганистане. Танк Т-62 нельзя было эффективно использовать в горах, потому что мосты и узкие горные дороги часто рушились под его весом, а если он выходил из строя, то, как правило, блокировал весь проход. Более лёгкие танки Т-55 и даже устаревшие Т-34 гораздо лучше справлялись с задачами в горной местности, в то время как Т-62 в основном использовался в пустынях восточного и южного Афганистана.

Концепция нового ОБТ Китая

Type 100 задуман как часть комбинированной боевой системы, в которую также входит машина поддержки ZBD-100. В основе этого симбиоза лежит убеждение, что на современном поле боя уровня ситуационной осведомлённости и огневой мощи одной машины уже недостаточно. Объединение двух боевых машин в единую систему обеспечивает не только постоянный обмен данными, но и взаимную огневую поддержку. Обе машины построены на общем шасси, что снижает стоимость и упрощает обучение экипажа, техническое обслуживание и логистику.

Конструкции этих машин разительно отличается от предыдущих поколений. У Type 100 есть необитаемая башня. По утверждению С.Березуцкого, российские СМИ поспешили назвать это решение «синдромом Арматы», хотя «создатели российской «Арматы» позаимствовали эту идею у харьковского танка «Объект 477», который разрабатывался в середине 1980-х годов».

Важным шагом стало сокращение китайского экипажа до двух человек. В передней части корпуса расположены два люка для экипажа, а в башне нет люков для экипажа – только небольшие технические панели доступа. Экипаж состоит из механика-водителя и командира, а функции наводчика почти полностью переданы искусственному интеллекту. Бортовой ИИ нового ОБТ Китая, интегрированный в систему боевой информации и управления, сам подчиняется ИИ более высокого уровня, который выполняет некоторые функции командного пункта подразделения.

Экипаж использует очки дополненной реальности, основанные на принципе «прозрачной брони»: составное изображение, собранное с нескольких внешних камер, позволяет им наблюдать за окружающей обстановкой так, как будто брони нет. Благодаря сетецентрической архитектуре системы наблюдения очки могут отображать не только собственные изображения для прицеливания, но и данные с других транспортных средств подразделения, разведывательных дронов и любые графические данные от командования, включая спутниковые снимки.

Ожидается, что эти решения повысят скорость выполнения боевых задач: занятия позиций, обнаружения целей, определения приоритетности их поражения, выбора оружия и проведения баллистических расчётов. Однако это сработает только в том случае, если сложные аппаратные и программные системы будут функционировать правильно.

Беспилотная башня также обеспечивает некоторую защиту экипажа, снижая вероятность поражения от боеприпасов, летящих сверху. Выживаемость экипажа можно повысить ещё больше, изолировав боевое отделение от пространства для экипажа, хотя на данный момент неизвестно, реализовано ли это.

Шасси включает в себя компоненты серийного танка Type 15 (ZTQ-15).

Основное вооружение состоит из двух уровней: тяжёлого – со 125-мм или 105-мм пушками и лёгкого – с 90-мм или 76-мм пушками. Каждое из орудий оснащено собственным автоматом заряжания. Благодаря модульному принципу конструкции вооружение танка можно адаптировать под специфику конкретной задачи. Такая модульность, вероятно, упрощает процесс замены орудий, повышает ремонтопригодность и позволяет быстрее восстанавливать повреждённые системы.

Дополнительное вооружение включает в себя дистанционно управляемую огневую точку калибра 12,7 мм.

Гораздо меньший вес по сравнению с предыдущими моделями снижает базовую защиту брони, но использование нескольких уровней модульной дополнительной брони позволяет поддерживать необходимый баланс между весом и защитой в зависимости от задачи. Пассивная броня дополняется модулями динамической защиты (ДЗ) спереди и решетчатой броней сзади – в противном случае ДЗ вблизи моторного отсека могла бы повредить ключевые системы, такие как воздухозаборник.

Type 100 – первый ОБТ Китая, оснащённый новым комплексом активной защиты (КАЗ) GL-6. По сравнению со своим предшественником, GL-5 Raptor, он оснащён пятой радарной антенной, направленной вверх, для обнаружения ударных БПЛА и боеприпасов, атакующих сверху. Помимо радара, для обнаружения инфракрасных сигнатур приближающихся угроз используется электрооптический датчик. Для нейтрализации этих угроз используются две вращающиеся пусковые установки с миномётными трубами, установленные в задней части башни.

Ещё одним уровнем защиты является система оптико-электронного противодействия (ОЭП) JD-4, предназначенная для нарушения наведения ПТРК и беспилотников с помощью мощного лазера LSDW. При обнаружении ракеты или БПЛА лазер ослепляет головку самонаведения или камеру. С помощью блока из 12 дымовых гранатомётов, установленных на башне, система также может создавать мультиспектральную дымовую завесу, непрозрачную как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. Танк также оснащён лазерным и радиолокационным детекторами предупреждения.

Силовая установка представляет собой гибридную систему с дизельным двигателем мощностью 1500 л.с., генератором, аккумуляторной батареей и электродвигателями. Дополнительная сложность повышает живучесть: если дизельный двигатель выйдет из строя или будет повреждён, танк всё равно сможет выполнить свою задачу или отступить на электротяге. Ещё одна причина перехода на электромеханическую трансмиссию – резко возросшее энергопотребление бортовых систем: КАЗ, ДЗ, стабилизации вооружения, связи и т. д., – из-за чего отпадает необходимость во вспомогательном силовом агрегате. Поставлять их напрямую из распределительной сети проще и дешевле.

Машина поддержки ZBD-100

Второй элемент системы – бронированная машина поддержки ZBD-100. Она предназначена для обнаружения и нейтрализации противотанковых угроз (в том числе беспилотников), повышения ситуационной осведомлённости за счёт постоянного обмена данными с основной машиной и распределения целей в зависимости от приоритета и эффективности вооружения.

Некоторые западные источники считают ZBD-100 несовершенной концепцией – «кастрированной БМП», – поскольку она вмещает десант всего из трех пехотинцев. Однако основная роль такого десанта отличается от роли стандартного пехотного отделения. Основная задача десанта – оказывать огневую поддержку обеим машинам, что особенно ценно в условиях ближнего боя: в городских районах, горах (опять же, вспомните Ладакх), джунглях и на других подобных территориях. Например, боевой опыт в джунглях Вьетнама показал, что перестрелки часто начинались на расстоянии всего 10–30 м.

Боевая масса ZBD-100 оценивается близкой к 40 тоннам. Используемое шасси Type 100 переделано под компоновку с передним расположением двигателя, беспилотной башней с 30-мм автоматической пушкой и боевым модулем, унифицированным с танковым. Вероятно, в её арсенале также есть система вертикального запуска барражирующих боеприпасов.

Система управления огнём включает панорамный прицел, электрооптические датчики, РЛС, разведывательный квадрокоптер и шлемы дополненной реальности. Наведение осуществляется с помощью системы, установленной на шлеме, и того же интерфейса «прозрачной брони».

Подводя итог, украинский эксперт полагает, что Китай перешёл от концепции «танк как боевая единица» к концепции «танк как часть боевой системы». Эта эволюция логична: спектр угроз, с которыми теперь должен бороться танк, не позволяет разместить все средства противодействия на одном шасси. Недостатком, по словам С.Берензуцкого, является сложность, «которая в сочетании с типичным для Китая качеством производства может привести к каскадному отказу оборудования. Некоторые пользователи современных китайских боевых машин сравнивают их с китайскими пластиковыми игрушками: внешне привлекательными и многофункциональными, но хрупкими и сложными в ремонте".

Оборонная промышленность Китая, заключает аналитик, в значительной степени опирается на массовое производство, предполагающее быструю замену повреждённых транспортных средств новыми. С экономической точки зрения такой принцип не подходит для стран с менее развитой экономикой, но стоит отметить, что этот недостаток касается реализации, а не концепции.

Источник: Defence Blog