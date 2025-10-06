Фальшивость европейского принципа "мир с помощью силы". Наконец-то настало время расплачиваться за европейскую стратегию в отношении Украины (Foreign Policy, США)

FP: у формулы ЕС "мир с помощью силы" едва ли найдется практическое применение

У европейской формулы "мир с помощью силы", которую страны-члены ЕС хотят применить к ситуации на Украине, едва ли есть практическое наполнение, пишет колумнист FP. По ее мнению, многие страны Старого Света опасаются решительных действий и сильно зависят от той линии поведения, которую им навяжут США.

Анчал Вохра (Anchal Vohra)

Европейский подход к вопросу о прекращении боевых действий на Украине отображается формулой "мир с помощью силы". Но вот что интересно: есть ли у этой формулы какое-то практическое наполнение?

В течение ряда лет Европа считала начало конфронтации между Россией и Украиной экзистенциальной угрозой для европейской безопасности. С этой целью Европа оказывала Украине военную и экономическую помощь в надежде превратить Украину в сильное государство, способное само себя защитить.

Эта цель всегда была неизменной и изначально рассматривалась как долгосрочная. И вот, стремление администрации Трампа ускорить сроки заключения мирного соглашения с Россией означает, что для Европы теперь настал решающий момент: готова ли она теперь сама предоставить силы для обеспечения мира? Откажутся ли европейцы от своего осторожного подхода — предоставят ли они свои войска Украине в качестве гарантии безопасности, невзирая даже на риск потерь среди своих военнослужащих и возможность политического недовольства внутри европейских стран?

"Этот вопрос — ключевой", — заметил научный сотрудник Рафаэль Лосс Европейского совета по международным отношениям.

"Европейцы не хотят умирать за Украину", — сказал мне по телефону бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро, резюмируя общее мнение, высказанное несколькими другими дипломатами и экспертами.

"Простой обыватель думает, что Украина — это какая-то далекая страна, и полагает, что Европа уже итак достаточно заплатила, — добавил Аро. — Обыватель сам не хочет во все это вмешиваться. А потом, если вдруг Украина будет разгромлена, а Киев взят, европейцы скажут: „Ох, как жалко!“, и вернутся к своей обычной жизни".

С начала боевых действий политика Европы была слишком сдержанной, Европа слишком боялась непредсказуемой реакции российского президента; Европа была слишком эгоистичной, даже несмотря на то, что украинцы находятся на первой линии обороны, защищающей европейский континент.

За последние три года Европа ввела экономические санкции против России, резко сократила закупки российских энергоносителей и оказала Украине помощь в виде поставок военной техники. Европейцы разработали несколько программ — были приняты программы временной защиты украинских беженцев, созданы фонды восстановления и беспошлинный торговый режим, кроме того, были выделены миллиарды долларов на вооружение и обучение.

Однако европейских лидеров часто обвиняли в половинчатом подходе к решению проблемы, а именно — в отказе предоставлять критически важное оружие (например, ракеты Taurus), неспособности воспрепятствовать третьим сторонам обходить санкции и нежелании притрагиваться к российским деньгам (почти 200 миллиардов евро), хранящихся в одном из бельгийских банков. А ведь эти деньги, как полагают многие, можно было бы направить на помощь Украины.

И европейцы намерены продолжать делать все то же самое, что и раньше. Когда несколько недель Владимир Зеленский приземлился в Брюсселе, чтобы встретиться с союзниками, а затем пересесть на самолет в Вашингтон, лидеры Европейского Союза заявили о своей решимости продолжать экономическое давление на Россию и ввести девятнадцатый пакет антироссийских санкций. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что союзники помогут Украине стать этаким "стальным дикобразом", подразумевая развитие оборонно-промышленного комплекса страны.

Возможно, ключ к эффективности такого подхода кроется в масштабности нового пакета ограничений. Однако у нас нет каких-либо оснований полагать, что очередной раунд карательных экономических мер сможет остановить Россию и не позволить ей взять под контроль еще больше украинских территорий. Вот если бы как-то удалось укрепить украинскую военную промышленность, то данная мера помогла бы в долгосрочной перспективе сдерживать Россию, однако на это уйдут годы. Да и недостаточно этого, чтобы заставить Москву в краткосрочной перспективе прекратить боевые действия.

В своих интервью Foreign Policy эксперты в один голос заявляют следующее: если Европа хочет эффективно сдерживать Россию, то необходимой мерой для этого стало бы размещение войск на Украине.

18 августа некоторым европейцам, похоже, удалось-таки в Белом доме довести до президента США Дональда Трампа мысль о своей готовности разместить войска на Украине. Однако эти планы все еще только формируются, и внутри этих европейских стран продолжается закулисная дискуссия о том, какие же именно войска, в каком количестве и особенно — из каких конкретно стран и при какой поддержке со стороны США — потенциально можно было бы разместить на Украине.

"Что касается безопасности, то они готовы направить туда свои подразделения, — заявил Трамп в одном из интервью Fox News, имея в виду европейцев, исключив участие американских солдат в любых подобных наземных силах. — Мы готовы им помогать, особенно, вполне возможно, авиацией, поскольку ни у кого больше, честно говоря, нет того, что есть у нас".

После возвращения европейских лидеров из Вашингтона прошло несколько встреч, целью которых было определить, каковы будут европейские гарантии безопасности для Украины.

Франция и Великобритания находятся в авангарде так называемой "коалиции желающих" — объединения более тридцати стран, которые будут участвовать в мониторинге мирного соглашения между Россией и Украиной, которое может быть заключено в будущем, и лишь немногие из участников коалиции рассматривают возможность размещения там своих войск. Эта идея по-прежнему сталкивается с рядом препятствий, и ни один из гигантов не чувствует себя достаточно сильным, чтобы вмешаться в конфликт до того момента, как Кремль подпишет соглашение о прекращении огня. Большинство ожидает вмешательства США в той или иной форме.

Париж и Лондон настаивают на том, что прекращение боевых действий является необходимым условием; при этом, президент Франции Эммануэль Макрон, первым выдвинувший эту идею, заявил, что европейские войска будут размещены на Украине только в "стратегически важных точках", а не вдоль линии соприкосновения с Россией.

После встречи в Белом доме лишь премьер-министр Эстонии подтвердил готовность этой прибалтийской страны "внести вклад с помощью своих подразделений". Дания и Швеция ранее выражали тоже заинтересованность при условии достижения прекращения огня, а возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF) (группа из десяти государств, не входящих в НАТО, которая может быть развернута для поддержки альянса — прим. ИноСМИ) также могут быть готовы принять участие.

Однако Финляндия, входящая в состав JEF, не желает этого делать и хотела бы оставить своих солдат на финской территории для охраны 1340-километровой границы с Россией. Даже Польша, которая вполне может оказаться следующей на очереди в том случае, если продвижение России не будет полностью остановлено в ближайшее время, пока отказывается направлять свои вооруженные подразделения для защиты украинцев.

Как предполагает упомянутый нами французский дипломат Жерар Аро, между поляками и украинцами существует "неприязнь".

"Европейская история очень сложна. Территорию нынешней Западной Украины была взята Советами у Польши. До Второй мировой войны Львов был, по большому счету, польским городом, и на эти территории претендуют польские ультраправые", — сказал Аро и добавил, что Россия играет на этих разногласиях.

Даже такие крупные государства, как Италия и Германия, похоже, менее охотно вступают в коалицию.

"Идея отправки войск не очень хорошо проработана. Не думаю, что германский парламент на это согласится", — заявил руководитель брюссельского отделения и эксперт по России Андре Хертель, представляющий Германский институт международных отношений и безопасности.

Германия неоднократно ссылалась на нехватку солдат и заявляла, что уже и так испытывает трудности с выполнением своих текущих обязательств перед НАТО. В Германии, где преобладает пацифизм, а многие жители попросту не испытывают каких-то теплых чувств к войнам как таковым, служба в армии вызывает у местного населения отнюдь не самые радостные ассоциации.

Однако главное возражение Германии против отправки войск в зону боевых действий заключается в том, что там не будет американских коллег, которые могли бы обеспечить военное прикрытие в том случае, если из-за действий России ситуация вдруг выйдет из-под контроля.

Италия предложила обеспечивать гарантии безопасности Украины в виде создания оборонного союза по типу НАТО, куда бы вошли США; однако, при этом развертывать войска на территории Украины не нужно, а союзники не должны быть участниками боевых действий. Идея заключается в том, чтобы выдвинуть положение о гарантиях коллективной безопасности, которые вступят в силу только в случае российского вторжения. "Благодаря этому [президент России Владимир] Путин счел бы такие гарантии безопасности более приемлемыми", — заявил итальянским СМИ заместитель министра внутренних дел Джованбаттиста Фаццолари.

Болгарско-британский политик и старший научный сотрудник Strategic Perspectives Юлиан Попов, полностью уверен в том, что европейские войска не будут размещены на просторах Украины; к тому же, в этом, добавил Попов, даже нет необходимости.

"И сам характер боевых действий, и технологии, которые в ней используются, — все это меняется настолько быстро, что речь уже идет не об отправке танков, самолетов и солдат, а в гораздо большей степени — о передовых технологиях", — сказал Попов, указав на то, что использование беспилотников на Украине трансформировало сам характер боевых действий.

"Украина быстро становится одним из ведущих производителей оборонных технологий нового поколения. И я полагаю, что европейские компании и правительства, а также США, заинтересованы в финансовой поддержке производства украинского оружия".

По мнению экспертов, размещение инструкторов на Украине в качестве силы обеспечения безопасности, особенно при поддержке американского контингента, может стать более приемлемым решением для европейских правительств.

"Разместить пару сотен или даже тысячу солдат — это одно, а, вот, контролировать линию соприкосновения — совсем другое. Для этого потребуется более ста тысяч солдат, но ни у кого в Европе нет такого количества солдат, — заявил Хертель. — Даже французы и британцы умерили свои желания: вместо того, чтобы контролировать линию прекращения огня, они теперь хотят, чтобы их войска просто находились где-нибудь в тылу на территории Украины всего лишь для того, чтобы вселить в украинцев уверенность".

Как заявил Рафаэль Лосс из Европейского совета по международным отношениям, Германия будет участвовать в той или иной форме. Однако, вместо отправки нескольких тысяч военнослужащих, европейцы склоняются на отправку всего лишь инструкторов.

"Вероятнее всего, на Украину будет отправлена группа инструкторов из Германии, Польши и других стран", — сказал Лосс.

Европейцы могут счесть, что сделка, которая положит конец боевым действиям на Украине, но придаст России смелости, чтобы нападать на другие государства Восточной Европы — это "плохая" сделка, и она еще хуже, чем окончание боевых действий как таковое. Но для нас становится все более очевидным, что у европейцев имеется маловато идей на счет того, как же все-таки достичь "хорошей" сделки, прежде чем Трамп потеряет терпение.

Как бы там ни было, но с точки зрения европейцев Украина превращается в государство-форпост Европы, однако его перспективы выглядят туманными. По имеющейся информации, администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего предоставления разведданных Украине и обеспечения поддержки с воздуха; однако, при столь эксцентричном и своенравном американском президенте участие Вашингтона все-таки остается под вопросом. В общем и целом, отстраненность Трампа — очень плохой пример, показывающий нам, что некоторые из крупнейших экономик мира в самый критический момент отказываются брать на себя ответственность.