Россия еще не закончила с Сирией. Как Москва сохраняет влияние в эпоху после (Foreign Affairs, США)

ForeignAffairs: новые власти Сирии хотят развития тесных связей с Москвой

Россия сохранит свои основные военные базы в Сирии пока их существование служит интересам страны, пишет Foreign Affairs. Кроме того, Дамаск надеется на российское оружие и специалистов, которые раньше обучали сирийских военных.

Ханна Нотте (Hanna Notte)

Когда вооруженные группировки под руководством "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) свергли сирийского диктатора Башара аль-Асада в декабре прошлого года, многие наблюдатели полагали, что дни России в Сирии сочтены. Десятилетиями Москва имела тесные связи с семьей Асадов; менее года назад она бомбила районы, контролируемые ХТШ. Когда глава ХТШ Ахмед аш-Шара взял бразды правления в Дамаске, The Economist предупредил, что военное присутствие России в стране "висит на волоске". Русские тоже забеспокоились. Вскоре после падения Асада российские газеты оплакивали потерю ключевого союзника на Ближнем Востоке, а военные блогеры впали в панику относительно будущего российских баз и аванпостов в стране.

Однако с тех пор Россия опровергла опасения, сохранив за собой основные базы на сирийском побережье — военный объект в Тартусе и авиабазу Хмеймим — и даже укрепив свои позиции на северо-востоке страны. Российские дипломаты быстро наладили контакт с новыми правителями в Дамаске, пользуясь восприятием России сирийцами как великой державы и желанием Шары выстроить позитивные отношения со всеми зарубежными правительствами. Новые лидеры Сирии, в свою очередь, перешли на конструктивный тон с Москвой, надеясь на российские энергоресурсы, зерно, дружественные голоса в ООН и, возможно, оружие. Вовлекая в свою сферу Россию, правительство Шары также стремится не допустить возрождения бывших сторонников Асада, предупредить западные государства, что Сирия может искать поддержку в вопросах энергетики и обороны в другом месте, и, возможно, даже ограничить военные действия Израиля на своей территории.

Другие заинтересованные стороны также хотят, чтобы Россия сохранила ограниченное присутствие в Сирии: в то время как различные силы борются за влияние, Россия стала для всех любимым "страховым активом". Израиль и Турция рассчитывают, что влияние России можно использовать, чтобы не допустить чрезмерного усиления другой стороны. А "Сирийские демократические силы" (СДС), представляющие курдское ополчение, хотят видеть Россию на своей стороне на случай, если США их покинут или Дамаск попытается разрушить их надежды на автономию.

Возможность того, что Россия сохранит свой плацдарм в Сирии, вызвала некоторое беспокойство у европейских официальных лиц. Например, весной члены Европарламента призвали новое правительство Сирии запретить военное присутствие России. Однако, даже если Москве удастся сохранить свои базы, она не будет в числе ключевых игроков, определяющих судьбу Сирии. Увязнув в Украине, она просто не обладает для этого финансовыми и военными ресурсами, и ее затмят арабские государства Персидского залива, Турция а также, если они активизируют свое участие, США и европейские страны. Лидерам США и Европы следует смириться с тем, что присутствие России в Сирии будет ограниченным, и избегать принуждения нового правительства Сирии к выбору между их помощью и помощью России. Лучший способ для Вашингтона и его партнеров предотвратить амбициозное возвращение России — оказать согласованную и терпеливую поддержку руководству и экономическому восстановлению Сирии.

Друг моего врага?

Связи России с семьей Асадов восходят к временам "холодной войны", когда Хафез аль-Асад — отец Башара — закрепил место Сирии в орбите Советского Союза. Когда Башар неожиданно пришел к власти в 2000 году, он не испытывал особой симпатии к России. Он съездил в Лондон и Париж, прежде чем посетить Москву. Но он все же поддерживал дружественные отношения Сирии с Кремлем. Десять лет спустя, когда он ответил на мирное восстание жестокими репрессиями, переросшими в гражданскую войну, Россия прикрыла его режим от санкций Совета Безопасности ООН и, в конечном итоге, начала военную интервенцию, чтобы поддержать его.

Благодаря вмешательству Россия приобрела огромное влияние на ход войны в Сирии. В 2017 году Россия разместила свою военную полицию в некоторых так называемых зонах деэскалации в рамках инициативы, также поддержанной Ираном и Турцией. Сохраняя военное присутствие в стране и ведя переговоры об эвакуации повстанцев, Россия накопила ценный опыт взаимодействия с различными вооруженными группами. Она урегулировала локальные конфликты, навязывала схемы безопасности по всей стране и культивировала отношения, которые могут принести ей пользу сегодня. Россия также укрепила свое военное присутствие на южном фланге НАТО, расширив и модернизировав объекты в Тартусе и Хмеймиме. Другим странам, вмешивавшимся в сирийский конфликт, всегда приходилось считаться с Россией. Арабские государства Персидского залива, которые поддерживали различных повстанцев; Иран и "Хезболла", сотрудничавшие с Россией на местах; а также Израиль, Турция и США — все они поддерживали с российскими военными каналы связи по предотвращению конфликтов.

Но военная операция на Украине в 2022 году отвлекла Москву от Сирии и даже вызвала некую беспечность. Кремль полагал, что сможет поддерживать сирийское статус-кво с минимальными усилиями и сокращенным военным присутствием. По мере того как расширялся ответ Израиля на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, активизировались удары по целям, связанным с Ираном, в Сирии. В ответ Россия усилила патрулирование вблизи оккупированных Израилем Голанских высот. Москва также интенсифицировала бомбардировки провинции Идлиб, контролируемой антиасадовскими повстанцами, чтобы не допустить их наступления. Но эти меры оказались слишком запоздалыми и недостаточными. Повстанцы начали свое стремительное наступление в конце ноября 2024 года, и российские войска в основном остались в стороне, бросив Асада на произвол судьбы.

Постоянных врагов не бывает

Многие наблюдатели ожидали, что свержение Асада положит конец влиянию России в Сирии. В течение нескольких дней представитель нового переходного правительства призвал Россию пересмотреть свое присутствие в стране. Но Россия не теряла времени даром, пытаясь завоевать расположение новых правителей Сирии. В одночасье российское телевидение перестало называть ХТШ террористической группировкой. В начале января 2025 года в ООН российские дипломаты похвалили переходное правительство Сирии за "компетентные" действия. Позже в том же месяце российская делегация отправилась в Дамаск для широкомасштабных переговоров, включая вопросы будущего статуса российских баз, инвестиций в газовые месторождения и порты и, согласно сирийскому государственному информагентству SANA, требование о выплате Россией репараций за поддержку Асада и участие в восстановлении Сирии. Новые лидеры Сирии также попросили российское правительство экстрадировать Асада, бежавшего в Москву. (Президент России Владимир Путин вряд ли когда-либо пойдет на это — даже после того, как сирийские власти выдали официальный ордер на арест — потому что он хочет сохранить репутацию человека, который не бросает своих авторитарных партнеров.)

Россия была особенно заинтересована в сохранении доступа к своим военным базам. За эти годы Тартус и Хмеймим стали критически важными логистическими узлами для российских операций в Африке. Сразу после падения Асада Россия вывела военно-морские силы из Тартуса и сосредоточила свои военные самолеты, размещенные на других базах в стране, на авиабазе Хмеймим. В феврале новый министр обороны Сирии дал понять, что России будет разрешено сохранить свои базы, пока их существование служит интересам Сирии. "В политике нет постоянных врагов", — заявил он.

Россия сохранила за собой свои основные базы на сирийском побережье

Ведя переговоры о своих базах, Россия напомнила Сирии о поддержке, которую она может предложить. Весной Россия поставила в Сирию нефть, дизельное топливо и пшеницу. Согласно Reuters, российская компания "Гознак", находящаяся под британскими, европейскими и американскими санкциями и долгое время печатавшая сирийскую валюту, выпустит новые банкноты страны. Используя свое право вето в Совете Безопасности ООН, Россия могла бы помочь снять с Шары и его приближенных введенные ООН террористические обозначения, которые влекут за собой запреты на поездки и заморозку активов. Новая армия Сирии, обученная на советских и российских системах, также, возможно, надеется в будущем на российское оружие, особенно учитывая, что значительная часть ее военного потенциала была уничтожена израильскими ударами за прошедший год.

Многие сирийцы ненавидят Москву за бесчисленные бомбы, сброшенные на сирийские города в поддержку Асада. Но сирийцы никогда не воспринимали Россию — в отличие от Ирана — как сектантскую силу, стремящуюся изменить саму ткань их общества. Россию считали циничной, прагматичной, безжалостной великой державой с долгой историей присутствия на Ближнем Востоке. Эти восприятия — плюс тот факт, что у Махера аш-Шары есть семейные связи с Россией — также помогают объяснить, почему Россия не была изгнана из Сирии сразу.

Новые правители Сирии с самого начала дали понять, что готовы выстроить новые отношения с тем, что они назвали "второй по мощи страной в мире". В июле делегация из 20 сирийских официальных лиц, включая министров иностранных дел и обороны, главу разведки и Махера аш-Шару, занимающего пост генерального секретаря президентской администрации, посетила Россию. Две страны договорились реактивировать сирийско-российский межправительственный комитет для переоценки соглашений эпохи Асада и обсуждения экономического сотрудничества. SANA провозгласила этот визит началом новой эры в отношениях.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ

Новым правителям Сирии приходится прикладывать много усилий для стабилизации раздробленной внутренней обстановки в стране. В марте суннитские боевики убили более 1000 человек, многие из которых были алавитами, на сирийском побережье. В июле сотни людей погибли в столкновениях между бедуинскими и друзскими боевиками на юго-западе страны. Израиль захватил буферную зону, прилегающую к контролируемым им Голанским высотам, и регулярно наносил удары по объектам в глубине Сирии, даже несмотря на то, что две страны начали переговоры о соглашении по безопасности.

В этом контексте двустороннее взаимодействие Дамаска с Москвой служит нескольким дополнительным целям. Это посылает сигнал США и европейским странам, что у Сирии есть другие двери, в которые можно постучаться. Российско-сирийская дипломатия может развеять иллюзии любых оставшихся в стране сторонников Асада, что они могут столкнуть Кремль и Шару лбами. И новые правители Сирии, возможно, надеются, что Путин использует свои хорошие отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы заставить Израиль ограничить свою военную активность на сирийской территории. Поскольку новые правители Сирии стремятся к "нулю проблем" с иностранными державами, они, по-видимому, считают полезным поддерживать дружественные отношения с Кремлем.

У Израиля есть свои причины желать сохранения Россией ограниченного присутствия в Сирии. Израиль рассматривает Шару как радикального исламиста с сомнительными намерениями и опасается растущей роли Турции — страны, которую он обвиняет в антисемитизме и распространении политического ислама — в Сирии и регионе в целом. Турция хочет видеть сильно централизованную Сирию, чтобы подавить стремление сирийских курдов к автономии. Израиль, между тем, предпочитает децентрализованную Сирию — возможно, не в качестве принципиальной позиции, а потому, что Израиль не доверяет нынешним правителям страны и считает, что с фрагментированной Сирией будет легче справиться. Лидеры Израиля, похоже, полагают, что присутствие России может помочь сохранить разделение страны на сферы влияния.

Турция видит пользу в российском присутствии в Сирии по целому ряду похожих причин. Анкара с тревогой наблюдает за смелыми атаками Израиля и выходом Саудовской Аравии на сирийскую арену. В прошлом Эр-Рияд финансировал СДС. Турция надеется, что она могла бы обратиться к России, чтобы сдержать Израиль, поддержать снятие ярлыка террориста с Шары, поставить оружие слабой сирийской армии и поддержать позицию Анкары против сирийских курдов. Эти надежды не беспочвенны. Когда Асад был у власти, Россия мирилась с турецкими военными операциями против СДС и совместно с Турцией патрулировала часть северной Сирии.

Однако, пожалуй, больше всех на Россию рассчитывают уязвимые СДС. Группировка рискует потерять автономию по мере того, как Шара пытается укрепить власть. В последние месяцы СДС активизировали взаимодействие с Россией с целью получить преимущество над Турцией и правительством в Дамаске — и иметь дополнительного союзника на случай, если США выполнят свое обещание существенно сократить или даже прекратить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии. Россия уже действует. Весной и летом Москва разместила зенитно-ракетные системы и подразделения РЭБ — которые позволяют России глушить радиосигналы — на своей базе в аэропорту Камышлы (расположенном в районе с курдским большинством), расширила жилье для своих войск и укрепила периметр базы. Несмотря на сотрудничество с Турцией, Россия в прошлом призывала к защите прав курдов и предлагала посредничество между курдскими лидерами и центральным правительством Сирии. Израиль, Турция и СДС стремятся использовать присутствие России для достижения целей, которые фундаментально несовместимы; учитывая прошлое искусное маневрирование России, у каждой из сторон есть некоторые основания надеяться, что Москва в конечном итоге поддержит их частные амбиции.

В НОКАУТЕ, НО НЕ В АУТЕ

В обозримом будущем Сирия останется раздробленной и слабой, а внешние державы будут конкурировать за влияние на Дамаск и за неформальные сферы влияния. В этой изменчивой обстановке Россия будет одним из многих игроков, и далеко не самым важным. Поскольку Шара готовится к своему первому визиту в Россию, запланированному на октябрь, кажется, что Москве удалось избежать изгнания из Сирии. Однако сейчас Сирии больше всего нужна экономическая поддержка, финансовые инвестиции и отмена всех оставшихся международных санкций. Для достижения этих целей ключевую роль будут играть арабские государства Персидского залива, Турция, США и европейские страны, а не Россия. Еще до начала спецоперации на Украине у России было мало возможностей сосредоточиться на восстановлении и реконструкции экономики Сирии; теперь, когда ее ресурсы глубоко увязли на Украине, у нее их еще меньше.

Если Россия сможет удержать свои базы, продолжая доказывать свою полезность различным силам, конкурирующим за влияние на будущее Сирии, это все равно будет большим достижением. Влияние России в Сирии и региональный вес, который с этим связан, уже никогда не будут такими, как до падения Асада. Но Россия сохранит военный плацдарм, на котором она сможет строить свое влияние в будущем и с которого сможет продолжать поддерживать свои операции в остальной части Ближнего Востока и Африки, особенно после окончания конфликта на Украине. Российская структура с военным уклоном под названием "Африканский корпус" в настоящее время укрепляет свое присутствие в Западной Африке, регионе, который Кремль считает важным. Сохранение своих логистических узлов в Сирии может помочь России расширить там свое присутствие в будущем.

Тем не менее, западным государствам не следует наказывать новых лидеров Сирии за взаимодействие с Россией в контексте их прагматичной, многовекторной внешней политики. Например, вскоре после падения Асада министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп предположил, что ЕС следует рассмотреть вопрос о снятии санкций только в том случае, если Сирия вышвырнет Россию. "Мы хотим, чтобы русские ушли", — заявил он. Но у Шары нет намерения возвращать страну в орбиту России. На самом деле, он поддерживает хрупкий баланс между Россией и ее противниками. В сентябре Сирия восстановила дипломатические отношения с Украиной. Маловероятно, что российские базы станут каналом для возвращения Ирана в Сирию. Израильские военные, вероятно, пресекут любые такие попытки в зародыше.

Поскольку власти Сирии сталкиваются с серьезными вызовами, им представляется благоразумным не восстанавливать Россию против себя. Вместо того чтобы впадать в панику из-за маневров Москвы или ставить свою поддержку в зависимость от полного разрыва Сирии с Россией, лидерам США и Европы следует сосредоточиться на помощи сирийцам в восстановлении после десятилетия гражданской войны и полувека деспотизма. Лучший способ гарантировать, что Сирия не позволит России использовать свою территорию в будущем, — это выстроить хорошие отношения с Дамаском сегодня.