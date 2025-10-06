Путин предостерег Запад — пока в небе над Европой кружат беспилотники (The Wall Street Journal, США)

Флаги России, ЕС и Франции на набережной Ниццы. На дальнем плане - самолет заходит на посадку в международный аэропорт Ниццы.

WSJ: появление беспилотников вызывает тревогу у стран ЕС

Европа стала театром абсурда: таинственные "дроны-призраки" отменяют рейсы и парализуют аэропорты, пишет WSJ. Западные элиты в панике видят в каждой вспышке на небе "российский след". Все, что есть у ЕС, — нелепые обвинения и отсутствие здравого смысла.

Томас Гроув

В течение нескольких недель в небе Европы появлялись таинственные беспилотники, из-за которых временно закрывались аэропорты от Варшавы до Мюнхена. Западные официальные лица подозревают, что это якобы происки России, которая стремится посеять страх в европейских столицах, нащупать слабые места НАТО и повысить издержки для континента за поддержку Украины.

Поздно вечером в четверг Германия закрыла аэропорт Мюнхена, отменив 17 вылетающих рейсов. В результате этого в воздушной гавани города застряли почти 3 тысячи пассажиров, прибывших на фестиваль Октоберфест. Кроме того, Бельгия заявила в пятницу, что расследует появление беспилотников, замеченных минувшей ночью над военной базой на востоке страны.

В четверг, незадолго до очередной волны беспилотников, президент России Владимир Путин выступил с предупреждением: Москва отреагирует на попытки НАТО усилить поддержку Украины в продолжающемся конфликте.

"Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, мягко говоря, будет очень убедительным", — заявил Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Россия отрицает какую бы то ни было причастность к замеченным над Европой беспилотникам, утверждая, что европейские лидеры нагнетают страх, чтобы как-то оправдать увеличение военных расходов.

Однако беспилотники появились (заявления о том, что военная авиация РФ якобы вторгалась в воздушное пространство других стран, являются безосновательными и бездоказательными. — Прим. ИноСМИ) над Европой на этапе, когда западные союзники рассматривают новые способы усилить позиции Украины в конфликте. Президент Трамп недавно дал добро американской разведке и Пентагону на оказание помощи Киеву в нанесении ракетных ударов по территории России, сообщает газета The Wall Street Journal. США также задумались о передаче нового мощного оружия, включая ракеты Tomahawk.

На уходящей неделе Путин выступил с резким предостережением насчет ракеты Tomahawk — одного из самых точных видов оружия в арсенале США с радиусом поражения порядка 2 400 километров.

"Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США", — заявил Путин в четверг.

Некоторые западные официальные лица усмотрели в недавней волне беспилотников очередную попытку России застращать Запад и расшатать внутреннюю обстановку. С начала конфликта Путин не раз пытался напугать Запад, чтобы предотвратить усиление поддержки Украины. В какой-то момент в начале боевых действий он даже намекнул, что подумывает о ядерном возмездии странам, которые попытаются вмешаться в конфликт.

С тех пор западные официальные лица обвинили Россию в диверсиях по всей Европе (подобные заявления являются безосновательными и бездоказательными — Прим. ИноСМИ), включая поджоги и обрывы подводных кабелей. По заявлению властей, в ходе одной из диверсий на самолетах почтового гиганта DHL были установлены зажигательные устройства. В другом случае, как заявили власти в прошлом году, готовилось покушение на исполнительного директора немецкого оружейного гиганта Rheinmetall, который производит артиллерийские снаряды и военную технику для Украины.

Могло показаться, что в первые месяцы администрации Трампа Россия приостановила свою кампанию, — многие усмотрели в этом попытку наладить отношения с Вашингтоном. Трамп вступил в должность, пообещав положить конец конфликту и улучшить отношения с Москвой.

Но с некоторых пор Трамп все чаще выражает недовольство Москвой, а серия встреч между лидерами США и России не привела к прорыву на мирных переговорах. Более того, Трамп заговорил об усилении давления на Россию.

"Все думали, что Россия выиграет за три дня, но этого не произошло. Все думали, что это будет просто короткая перестрелка. А в итоге Россия выглядит невпечатляюще", — заявил Трамп на прошлой неделе.

Путин парировал выпад Трампа в четверг: "Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, а нас называют „бумажным тигром“ — то что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?"

Однако в целом Путин стремится вбить клин между США и их союзниками по НАТО, изливая бóльшую часть гнева на Европу. На этой неделе он смягчил свои комментарии в адрес США, в очередной раз осыпав похвалами Трампа.

"Давняя цель Советского Союза и России — посеять рознь между США и Европой. Мы наблюдали это как до начала спецоперации, так и после", — сказал Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании Москве и Киеве и младший научный сотрудник Королевского института международных отношений (он же Чатем-хаус).

Пока что беспилотники и другие гибридные меры Москвы лишь укрепили решимость континента противостоять российской агрессии. Польша и Эстония призвали провести консультации в рамках НАТО по статье 4 после того, как российские беспилотники появились в небе Польши (в Москве заявляли, что Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов, — прим. ИноСМИ), а истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии (Минобороны РФ заявило, что три МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен по международным правилам, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, — прим. ИноСМИ). Обе страны предупредили, что в будущем могут начать сбивать российские самолеты-нарушители.

"Сдерживание России не должно выходить за рамки наших возможностей, — заявил министр иностранных дел Польши Радек Сикорский на Варшавском форуме по безопасности на уходящей неделе. — Вопрос в том, как мы организуем свои силы для решения этой задачи".