В мае мы уничтожили F-16, JF-17 и C-130 ВВС Пакистана - главный маршал ВВС Индии

Источник изображения: topwar.ru
В Индии опубликован отчёт о столкновениях с Пакистаном в воздухе несколько месяцев назад. Главком ВВС Индии заявил о том, что в ходе воздушных боёв над штатом Кашмир и ударов по пакистанской территории были уничтожены не только китайские истребители ВВС Пакистана, но и несколько американских F-16, которые так же состоят на вооружении пакистанских военно-воздушных сил.
Главный маршал авиации Индии Амар Прит Сингх:
Индийский маршал добавил, что помимо истребителей в ходе краткосрочного конфликта были уничтожены «два центра управления и контроля ВВС Пакистана», повреждены взлётно-посадочные полосы, осуществлено уничтожение трёх ангаров с самолётами, причём в одном из них по всем признакам находился самолёт класса C-130.
Сингх добавил, что при ударах по аэродромам на территории Пакистана и были уничтожены несколько истребителей F-16.
Маршал Сингх:
В Пакистане потери шести истребителей и транспортника C-130 Hercules не подтверждают, заявляя о собственной победе в том конфликте.
Изначально операция позиционировалась Нью-Дели как антитеррористическая - с ударами по базам боевиков в Пакистане. Затем, когда самолёты Пакистана нанесли ответные удары, всё переросло в открытое военное противостояние двух стран. Через несколько дней были достигнуты договорённости о прекращении огня между двумя ядерными державами.