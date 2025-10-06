Войти
В мае мы уничтожили F-16, JF-17 и C-130 ВВС Пакистана - главный маршал ВВС Индии

В Индии опубликован отчёт о столкновениях с Пакистаном в воздухе несколько месяцев назад. Главком ВВС Индии заявил о том, что в ходе воздушных боёв над штатом Кашмир и ударов по пакистанской территории были уничтожены не только китайские истребители ВВС Пакистана, но и несколько американских F-16, которые так же состоят на вооружении пакистанских военно-воздушных сил.

Главный маршал авиации Индии Амар Прит Сингх:

За четыре дня боевых действий в рамках операции «Синдур» в мае этого года были уничтожены шесть истребителей, включая JF-17 и F-16. Наши бойцы показали высокую выучку. Наша система ПВО, включая действия в воздухе, находится на высоком уровне.

Индийский маршал добавил, что помимо истребителей в ходе краткосрочного конфликта были уничтожены «два центра управления и контроля ВВС Пакистана», повреждены взлётно-посадочные полосы, осуществлено уничтожение трёх ангаров с самолётами, причём в одном из них по всем признакам находился самолёт класса C-130.

Сингх добавил, что при ударах по аэродромам на территории Пакистана и были уничтожены несколько истребителей F-16.

Маршал Сингх:

Это было рекордное по своей дальности уничтожение самолётов в ходе конфликта. И оно войдёт в историю.

В Пакистане потери шести истребителей и транспортника C-130 Hercules не подтверждают, заявляя о собственной победе в том конфликте.

Изначально операция позиционировалась Нью-Дели как антитеррористическая - с ударами по базам боевиков в Пакистане. Затем, когда самолёты Пакистана нанесли ответные удары, всё переросло в открытое военное противостояние двух стран. Через несколько дней были достигнуты договорённости о прекращении огня между двумя ядерными державами.

