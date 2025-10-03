«Израиль потерял 42 танка Merkava» - в Ливане сняли фильм к годовщине вторжения

Источник изображения: topwar.ru

В Ливане решили выпустить фильм, посвящённый годовщине вторжения израильской армии в эту страну. Фильм снят «Хизбаллой» и рассказывает о том, что «Израиль не достиг своих целей».

Некоторые выдержки из фильма:

Израиль для вторжения развернул пять дивизий. Это свыше 70 тысяч солдат и офицеров. У них были сотни танков и боевых бронированных машин. Таким было начало операции оккупационных сил, названной «Стрелы севера».

Сообщается о том, что «силы сопротивления встретили израильских солдат на границе, проведя 16 боевых операций»:

Были нанесены ракетные удары по военным объектам израильской армии, включая казармы, военные базы и посты. В рамках операции «Хейбар» были атакованы объекты на территории израильской военной базы «Галилот», связанной с военной разведкой Израиля. Также ракетному удару подвергся штаб «Моссад».

«Хизбалла» в своём фильме заявляет и об атаке на авиабазу Сде-Дов к северу от Тель-Авива.

Также были атакованы объекты в Хайфе и других городах Израиля.

Из фильма:

Департамент по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции объявил, что в соответствии с решением Высшего совета национальной безопасности и в поддержку армии они нанесли десятки ракетных ударов по важным военным объектам на оккупированных палестинских территориях в ответ на убийство мученика Исмаила Хании, Сейеда Хасана Насраллы и мученика Аббаса Нильфорушана. На оккупированных территориях (так в Ливане и Иране называют Израиль) 45 раз прозвучали сигналы воздушной тревоги, сосредоточенные в различных районах оккупированной Палестины.

По данным «Хизбаллы», Израиль потерял около сотни военнослужащих, 920 – получили ранения. Уничтожено или подбито 42 танка «Меркава». Израиль подтверждает гибель 60 своих военнослужащих.

При этом часть территории на юге Ливана остаётся под израильской оккупацией. Боевые действия на данный момент не ведутся – после подписания соглашения между Израилем и Ливаном. Обе стороны считают итог тех боёв сентября-ноября 2024 года своей победой.