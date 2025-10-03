"Быть готовыми вступить в бой в любое время — уже сегодня вечером, если потребуется"... Генерал Пьер Шилль рассказывает о задачах сухопутных войск (Valeurs Actuelles, Франция)

Генерал Пьер Шилль: сухопутные войска Франции готовы к бою в любое время

Начштаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль заявил, что его подчиненные готовы вступить в бой в любой момент, его слова приводит Valeurs actuelles. Издание пишет, что ответом Парижа на российско-белорусские учения "Запад-2025" будет участие в учениях НАТО Dacian Fall.

Мериадек Рафрей (Mériadec Raffray)

Способность подавать стратегические сигналы, новые ракетные системы, обеспечивающие тройное увеличение интенсивности дальнего огня, расширение технического обеспечения за счет летающих и наземных роботов… Начштаба сухопутных войск генерал Шилль рассказал о задачах на 2025-2026 годы на фоне подготовки бюджетных решений, которые будут приняты в ближайшие недели.

"Быть готовыми к бою в любое время — уже сегодня вечером, если потребуется" — это главная задача, которую перед собой ставит генерал Пьер Шилль. Начальник штаба сухопутных войск озвучил свои приоритеты на фоне возросшей напряженности в отношениях между НАТО и Россией.

В середине сентября Россия провела на северных и восточных рубежах Украины учения "Запад-2025", в которых участвовало 100 тысяч человек. Легендой учений была защита от масштабного нападения с запада. Французская армия ответит на это в ноябре другим стратегическим сигналом: участием в учениях НАТО Dacian Fall ("Дакийская осень").

"Дакийская осень" в Румынии

В ходе учений впервые за последние десятилетия за тысячи километров от Франции будет развернута полная бронетанковая бригада с приданными подразделениями: около 5000 человек. Эти маневры станут кульминацией первого этапа возрождения мощи "сильнейших сухопутных сил в Европе". В следующем году штаб сухопутных войск продолжит эту работу на уровне дивизии — более крупного соединения численностью около 25 000 человек.

Этот новый этап является "главным приоритетом" на ближайшие месяцы, пояснил Пьер Шиль. Он уточнил, что весь "необходимый личный состав имеется в наличии", особого внимания требуют вопросы оснащения и боеприпасов. Начштаба ожидает, что консультации по бюджету пройдут в конце года в рамках сценария, о котором президент республики напомнил этим летом: увеличение на 3,3 миллиарда евро ассигнований, выделяемых вооруженным силам в 2026 году, в соответствии с Законом о военном планировании. К этому будут добавлены еще 3 миллиарда евро на оперативные чрезвычайные ситуации, связанные с ухудшением геополитической обстановки (то же самое планируется сделать в 2027 году).

Реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и тактические беспилотники

Чтобы придать дополнительный импульс этому направлению, начштаба инициировал воссоздание артиллерийской бригады, в которой сосредоточены все средства дальней огневой поддержки: реактивные системы залпового огня (на замену системам одиночного огня), системы ПВО класса "земля – воздух" и тактические беспилотники, предоставляющие информацию о целях на максимально удаленном расстоянии. Специализированные средства, продолжает Пьер Шилль, должны быть в обязательном порядке "модернизированы, количество пусковых установок и боеприпасов будет утроено". Это нужно, чтобы перейти к третьему этапу: иметь возможность для развертывания к 2027 году полноценной дивизии на поле боя высокой интенсивности с высокими шансами выживания и удержания позиций на протяжении времени, достаточного для оказания боевого воздействия.

После учений Dacian Fall сухопутные войска должны будут преодолеть еще один важный рубеж: продемонстрировать способность моментально нарастить свои передовые силы сдерживания на восточном фланге Европы. Речь идет об Эстонии, где сухопутные войска держат роту (около 130 человек) в составе британского батальона, и о Румынии, где численность французского контингента за три года достигла тысячи человек. <…>

Инновации и практическое освоение перспективных направлений

Начальник штаба одновременно решает и две другие приоритетные задачи: внедрение инновационного духа "в сухопутных войсках сверху донизу" и "практическое освоение" новых концепций и методов, успешно опробованных на практике. Генерал объясняет, что цель — обеспечить быстрое оперативное реагирование на весь спектр событий, которые можно наблюдать в ходе украинского конфликта. Для сухопутных войск, по словам экспертов, крайне важно быть скрытными и уметь вводить противника в заблуждение, усилить защищенность подразделений, инвестировать в нематериальную сферу, ускорить принятие решений по определению целей и ведению огня, а также быстро внедрять роботизированные устройства на всех уровнях.

"Это неизбежно", — отмечает Пьер Шилль. "Революция роботов" в сухопутных войсках уже идет: в каждой бригаде теперь есть центры подготовки операторов БПЛА. Инструкторы готовят там операторов и тактиков, обучая их также создавать собственные устройства с помощью 3D-принтеров. Примерно каждые две недели, в зависимости от специальности обучающихся, эти центры выпускают по несколько десятков опытных операторов. Они возвращаются в свои подразделения, приобретя навыки управления небольшими разведывательными и ударными беспилотниками (например, типа Geco или Orqa). В конечном итоге все бронетранспортеры Griffon будут оснащены "ульями" дронов, которые будут летать группами по 6-8 штук. Сначала появятся разведывательные беспилотники, за ними последуют ударные.

Летающие и наземные роботы

В будущем БПЛА будут подключены через локальные каналы связи 4G к наземным роботам. Это уже происходит в Донбассе, особенно на украинской стороне, где роботы обеспечивают логистику передовых позиций и используются для эвакуации раненых. Эта революция в военном деле во французских сухопутных войсках осуществляется благодаря плану действий, получившему название "Пендрагон".

В настоящее время специалисты технического отдела сухопутных войск (STAT) проводят испытания платформы Aurochs 2, оснащенной дистанционно управляемой башней калибра 12,7 мм. Эта машина способна самостоятельно возвращаться с задания, но в базовом сценарии она действует согласно указаниям оператора, подключенного к ее искусственному интеллекту с помощью кабеля или беспроводной связи, в зависимости от обстановки на поле боя и интенсивности радиоэлектронной борьбы. Специалисты STAT координируют в общей сложности около 200 инновационных проектов, разработанных в подразделениях сухопутных войск, где рождается множество идей по продвижению великой военной революции начала XXI века: роботизации.