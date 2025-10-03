Войти
Lenta.ru

Россия запустит новый биоспутник «Бион-М» № 3

467
0
0
Модель космического аппарата «Бион-М». Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Модель космического аппарата «Бион-М». Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости.

ИКИ РАН: В 2030 году планируется запуск биоспутника «Бион-М» № 3

В 2030 году планируется запуск российского биологического спутника «Бион-М» № 3 с животными на борту. Об этом ТАСС сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) академик Анатолий Петрукович.

По его словам, за программу «Бион-М» № 3, которая вошла в нацпроект по космосу, отвечает Институт медико-биологических проблем РАН.

В сентябре заместитель руководителя Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко признал, что программа биологического спутника «Бион-М» № 2 оказалась исключительно российской.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбуржье 19 сентября.

В том же месяце издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал развитием корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Проекты
Бион КА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 07:11
О технических аспектах авиационно-ракетного удара по Крымскому мосту.
  • 03.10 05:00
  • 10717
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.10 04:57
  • 1528
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.10 01:30
  • 3
"Украинцы любят сюрпризы". На Западе заговорили о крупном наступлении на Крым
  • 03.10 00:15
  • 2
ВКС России получили пятую в 2025 году партию истребителей Су-35С
  • 02.10 23:04
  • 0
Комментарий к "Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки"
  • 02.10 19:34
  • 3
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 02.10 16:46
  • 1
На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране
  • 02.10 16:37
  • 1
Депутат допустил использование лошадей на СВО
  • 02.10 16:01
  • 1
Противник неожиданно обеспокоен: ВС РФ практически перестали использовать танки
  • 02.10 15:37
  • 1
Украина просит у США новое «супероружие»
  • 02.10 05:37
  • 0
Комментарий к "Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)"
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс