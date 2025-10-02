Войти
Лукашенко подписал новый указ в рамках договора о военном сотрудничестве с Россией

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко одобрил проект изменений в договор о военном сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект изменений в соглашение о развитии военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией от 10 декабря 2009 года. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Там отметили, что с этого момента государственный военно-промышленный комитет будет уполномочен устроить переговоры по новому проекту документа, а также впоследствии довести его до подписания после рассмотрения в правительстве.

С 12 по 16 сентября на белорусской территории проходили совместные учения Москвы и Минска «Запад-2025». Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что учения нацелены исключительно на оборону. По его словам, в ходе учений будет отрабатываться сценарий отражения потенциальной агрессии, направленной против Союзного государства.

До этого Белоусов заявил Александру Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО.

Ранее в МИД Белоруссии объяснили значение размещения «Орешника» в республике.


Аслан Гюлмамедов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
Военные учения
