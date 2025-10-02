Что поменяют на поле боя "Томагавки", если Трамп согласится передать их Украине? (Страна.ua, Украина)

"Страна": передача Украине "Томагавков" стала бы прежде всего политическим шагом

Зеленский попросил Трампа передать ВСУ ракеты "Томагавк", президент США обещал над этим подумать, пишет "Страна". Издание попыталось спрогнозировать, каковы шансы на то, что Белый дом исполнит просьбу Киева — и что изменится в этом случае для Украины и для Америки.

Украина запросила у США дальнобойные ракеты "Томагавк", и Белый дом подтвердил, что раздумывает над их передачей. Что они могут поменять на поле боя, если американский президент Дональд Трамп одобрит их поставки?

"Томагавк" — это американская дальнобойная крылатая ракета, созданная для ударов по наземным и морским целям. Она летит на малой высоте, огибая рельеф, и поражает цели на расстоянии от 1500 до 2500 км. Эта ракета довольно старая: она стоит на вооружении США с начала 1980-х годов, хотя с тех пор ее неоднократно модернизировали.

В отличие от баллистических систем, "Томагавки" дозвуковые, поэтому даже не слишком современные комплексы ПВО способны их сбивать. Однако низкая траектория полета и маневрирование на маршруте усложняют их обнаружение и требуют от систем ПВО наличия достаточного количества ракет-перехватчиков и выстроенной эшелонированной обороны.

В этом "Томагавки" напоминают российские "Калибры" — ракеты, схожие по назначению и дальности полета. Те и другие —дозвуковые крылатые ракеты большой дальности, применяемые в первую очередь с морских носителей: российские "Калибры" активно запускают с подводных лодок и кораблей при ударах по Украине. Дальность обеих систем в открытых источниках указывается в пределах 1500–2500 км.

При этом "Калибры" сбивала украинская ПВО еще на том этапе, когда основной системой ВСУ была старая советская установка С-300. Существенного влияния на ход войны такие ракеты не оказали, выступая скорее как оружие комбинированного удара, запускаемое совместно с дронами и баллистикой.

С учетом того, что "Калибры", согласно открытым данным, имеют чуть большую скорость, чем "Томагавки" (0,8 Мах против 0,75 у американской ракеты), вероятно, доля сбитых "Томагавков" тоже будет высокой. Хотя она зависит от искусности маневрирования ракеты и ее маршрутов обхода российской ПВО.

К удару "Томагавками" готовились еще в Советском Союзе. В отличие от дронов, "Томагавки", скорее всего, не станут неожиданностью для российских зенитчиков. Во многом для противодействия им и создавалась в свое время система С-300. Как показывает опыт Украины в поражении "Калибров", с борьбой с крылатыми ракетами она вполне справляется. При этом сейчас основой ПВО РФ является более современная система С-400.

В целом "Томагавки" — менее сложная для поражения цель, чем ATACMS.

Однако, конечно же, появление у Украины "Томагавков" существенно усложнит военную ситуацию для РФ. В зоне поражения окажутся фактически вся европейская часть России и крупнейшие промышленные центры, включая Москву и Санкт-Петербург. Для их защиты нужно будет постоянно использовать большое число систем ПВО, расход ракет вырастет.

Даже один "Томагавк", долетев до цели, способен нанести большой ущерб, ведь его боевая часть составляет около 450 кг (для сравнения, у ATACMS она 200-300 кг) — в отличие от дрона, который может поразить лишь слабо защищенный или легко воспламеняющийся объект, потому что не имеет крупной боевой части.

То есть при комбинированном ударе с тщательной разведкой целей и обходом ПВО и РЭБ американская ракета может поражать объекты в дальнем российском тылу. <…>

Отдельный вопрос — откуда Украина будет запускать "Томагавки" в случае их передачи.

Основные носители "Томагавков" — надводные корабли и подводные лодки ВМС США и союзников, оснащенные универсальными пусковыми установками. Именно морской старт является классическим и массовым способом применения. Но кораблей, оснащенных для таких запусков, у Украины нет. И крайне маловероятно, что США решат их Киеву передать. А если вдруг и передадут, то они станут уязвимой целью для российских дронов и баллистики и с высокой долей вероятности окажутся быстро потоплены, если станут базироваться в Черном море.

Правда, теоретически возможен вариант продажи Штатами или иной страной европейцам корабля — носителя "Томагавков" с последующей передачей его Украине. И уже с него Киев начнет запускать ракеты, например, из нейтральных вод Северного моря. Однако сейчас пока трудно представить столь очевидное вовлечение США и стран НАТО. К тому же понятно, что невозможно в короткий срок подготовить украинский экипаж для управления кораблем и ракетными системами, то есть заниматься этим будут иностранные военные.

С воздуха Томагавки" не запускают. Но существует вариант наземного запуска, который американцы разработали относительно недавно, после выхода США из договора о РСМД. Для этого в 2019 года была создана система "Тифон" (Тyphon), которая позволяет запускать "Томагавки" с мобильных наземных установок. Такой вид запуска пока отработан только на учениях и в боевых условиях не применялся. Основным вариантом применения "Томагавка" остается морской.

Но в контексте Украины именно наземный вариант представляется наиболее реалистичным, если Вашингтон все же примет решение о передаче оружия. Хотя пока неясно, много ли у США наземных установок для "Томагавков" и насколько они готовы к крупной конвенциональной войне.

Судя по открытым данным, которые публикует конгресс США, пока удалось развернуть систему "Тифон" только на Филиппинах. Также ее использовали на учениях в Австралии. Кроме того, сообщалось о ее возможной поставке Германии в 2026 году.

О количестве уже произведенных наземных установок данных нет. Но учитывая, что систему испытали относительно недавно, шесть лет назад, вряд ли таких установок произвели много.

В конгрессе уточнили, что потенциальная проблема с наземным запуском может заключаться в том, что наземная установка слишком громоздка, и это делает ее заметной для противника и уязвимой.

"Основываясь на извлеченных уроках, армия считает нынешнюю конфигурацию системы "Тифон" слишком большой для работы на поле боя и довольно громоздкой и длинной, потому что для запуска ракетной системы ей приходится переходить в вертикальное положение", — говорится на сайте конгресса.

Впрочем, организационно-технические проблемы с поставками "Томагавков" Киеву американцами далеко не самые главные.

Решающее значение при принятии Трампом решения о поставке "Томагавков" будет иметь вопрос о возможной реакции России.

Если представить, что США решатся на предоставление Киеву наземных установок для "Томагавков", то можно с уверенностью утверждать, что список целей для ударов будет строго регламентироваться Штатами. А значит, любой удар, который нанесет этими ракетами Украина, РФ воспримет как одобренный и фактически санкционированный Вашингтоном.

Москва еще в прошлом году изменила свою ядерную доктрину так, чтобы расценивать ракетный удар западным вооружением с территории Украины как нападение передавшей эти ракеты державы. Это было сделано в ответ на удары по России тактическими ракетами ATACMS, что в конце своей каденции одобрил Байден и затем остановил Трамп.

Применение же Украиной куда более дальнобойных "Томагавков" тем более будет расценено Москвой как прямое участие США в ударах по РФ — особенно если они действительно причинят существенный ущерб или поразят знаковые объекты. Удары могут повлечь ответное повышение ставок со стороны РФ. В связи с чем возникнет много рисков — от удара ядерным оружием или "Орешником" по Украине до ударов любого типа непосредственно по целям на Западе, что чревато уже катастрофическими последствиями для всего мира.

Трамп же, несмотря на всю свою риторику последних недель, явно пытается не начинать войну США с Россией, а переложить на Европу бремя поддержки Киева, заодно заставив ЕС отказаться от российских энергоносителей, при этом непосредственно американское участие в войне минимизировать.

Передача Украине "Томагавков" может эти планы разрушить, создав риск уже прямого вовлечения США в конфликт.

Готов ли Трамп на такой риск пойти, пока вопрос открытый.