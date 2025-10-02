Источник изображения: topwar.ru

Украина имеет собственные разработки в области создания крылатых ракет, но не имеет денег для массового их производства. Об этом пишет репортер The Wall Street Journal Алистер Макдональд, поднявший эту тему в беседах с представителями Киева.

Киев похвастался разработанной специально для ударов по России дальнобойной ракетой «Фламинго», однако дальше громких заявлений дело не пошло. Согласно имеющимся данным, ни о каком производстве, тем более массовом, этой ракеты речи не идет, у Киева просто на это нет денег. Такая же ситуация с крылатой ракетой «Нептун», разработанной на базе противокорабельной версии. Она как бы есть, но в единичных экземплярах.

Проблема для Киева уже некоторое время заключается в том, что у них нет денег на производство. (...) У них действительно есть другие ракеты. Одна называется «Нептун». Это тоже крылатая ракета. И они говорят, что просто не имеют средств, чтобы их производить.

- заявил Макдональд.

Поэтому ни украинские разработки, ни даже возможные поставки ракет европейскими союзниками Зеленского не повлияют на ход войны, хотя добавят эффективности ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры России. Впрочем, и другие вооружения, поставляемые Украине с самого начала российской спецоперации, никакого кардинального влияния на боевые действия не имели. Хотя в Киеве делали ставку на эти вундерваффе.