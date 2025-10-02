Innovant: РФ в Калининградской области строит беспокоящую НАТО огромную РЛС
На Западе заявили, что с весны 2023 года Россия строит в самом сердце Европы гигантский объект. Речь идет о возведении в Калининградской области огромной радиолокационной станции (РЛС). По данным портала Innovant, она расположена недалеко от границ Литвы и Польши и вызывает сильное беспокойство стран НАТО.
Уточняется, что комплекс представляет собой обширную сеть антенн, расположенных по кругу и предназначенных для радиоразведки и связи. «Масштаб этой сети в Калининграде особенно впечатляет. С потенциальным диаметром в 1600 метров она значительно превосходит аналогичные сооружения. Такой масштаб дает России расширенные возможности наблюдения в Балтийском регионе, укрепляя ее стратегический потенциал», — говорится в материале.
По мнению авторов статьи, строительство данной РЛС посылает западным державам мощный сигнал и является частью стратегии Москвы по демонстрации силы.
В свою очередь, специалисты по разведке на основе открытых источников (OSINT) заявили Newsweek, что строящаяся в Калининградской области РЛС является чем-то «беспрецедентным в российской военной сфере».
НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область
Минувшим летом командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.
В своем выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене он анонсировал реализацию армией США и ее союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на усиление военно-промышленного потенциала и взаимодействия участников Североатлантического альянса.
Донахью отметил, что Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами блока, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал.
В России заявили об угрозах Калининградской области со стороны Дании
В середине сентября посол России в Копенгагене Владимир Барбин предупредил, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области.
По его словам, Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и способствовал стабильности в районе Балтийского моря, однако сейчас используется Копенгагеном для генерирования угроз в адрес России. «Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — отметил дипломат.
Он сообщил, что недавно Копенгаген принял решение развернуть на острове подразделения датских вооруженных сил численностью до полка, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс.
Лавров пообещал НАТО и ЕС отпор в случае агрессии против России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия не планирует нападать на Европу и НАТО. При этом он пообещал, что любая агрессия против Москвы получит решительный отпор.
По словам главы внешнеполитического ведомства, европейские политики убеждают своих избирателей в неизбежности войны с Россией, но при этом открыто говорят о подготовке к нападению на Калининградскую область.
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, заметил, что Калининградская область у НАТО — как в кость в горле. Он пообещал, что в случае, если российский регион «огрызнется», в европейских столицах ДНК не найдут и «никакие бомбоубежища не спасут».