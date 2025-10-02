Innovant: РФ в Калининградской области строит беспокоящую НАТО огромную РЛС

На Западе заявили, что с весны 2023 года Россия строит в самом сердце Европы гигантский объект. Речь идет о возведении в Калининградской области огромной радиолокационной станции (РЛС). По данным портала Innovant, она расположена недалеко от границ Литвы и Польши и вызывает сильное беспокойство стран НАТО.

Уточняется, что комплекс представляет собой обширную сеть антенн, расположенных по кругу и предназначенных для радиоразведки и связи. «Масштаб этой сети в Калининграде особенно впечатляет. С потенциальным диаметром в 1600 метров она значительно превосходит аналогичные сооружения. Такой масштаб дает России расширенные возможности наблюдения в Балтийском регионе, укрепляя ее стратегический потенциал», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, строительство данной РЛС посылает западным державам мощный сигнал и является частью стратегии Москвы по демонстрации силы.

Укрепление российского разведывательного потенциала в регионе представляет собой угрозу безопасности для соседних государств. Это вынуждает страны Балтии и Польшу укреплять собственную оборонную инфраструктуру. НАТО, возможно, потребуется пересмотреть свою стратегию в Восточной Европе для противодействия этим новым угрозам

В свою очередь, специалисты по разведке на основе открытых источников (OSINT) заявили Newsweek, что строящаяся в Калининградской области РЛС является чем-то «беспрецедентным в российской военной сфере».

НАТО пригрозило стереть с лица земли Калининградскую область

Минувшим летом командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

В своем выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене он анонсировал реализацию армией США и ее союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на усиление военно-промышленного потенциала и взаимодействия участников Североатлантического альянса.

Донахью отметил, что Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами блока, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал.

В России заявили об угрозах Калининградской области со стороны Дании

В середине сентября посол России в Копенгагене Владимир Барбин предупредил, что Дания использует остров Борнхольм для создания угроз безопасности России, в том числе Калининградской области.

По его словам, Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и способствовал стабильности в районе Балтийского моря, однако сейчас используется Копенгагеном для генерирования угроз в адрес России. «Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», — отметил дипломат.

Он сообщил, что недавно Копенгаген принял решение развернуть на острове подразделения датских вооруженных сил численностью до полка, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс.

Лавров пообещал НАТО и ЕС отпор в случае агрессии против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия не планирует нападать на Европу и НАТО. При этом он пообещал, что любая агрессия против Москвы получит решительный отпор.

По словам главы внешнеполитического ведомства, европейские политики убеждают своих избирателей в неизбежности войны с Россией, но при этом открыто говорят о подготовке к нападению на Калининградскую область.

Идет эскалация вокруг Калининградской области, в Балтийском море. Милитаризация острова Борнхольм — это очередной шаг для того, чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО. Не получится. Совершенно спокойно мы можем купировать все эти угрозы Сергей Лавров министр иностранных дел России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, заметил, что Калининградская область у НАТО — как в кость в горле. Он пообещал, что в случае, если российский регион «огрызнется», в европейских столицах ДНК не найдут и «никакие бомбоубежища не спасут».