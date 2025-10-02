Отсутствие противовоздушной обороны вынуждает Европу наверстывать упущенное в сфере беспилотных технологий (Bloomberg, США)

Bloomberg: ЕС обсудит усиление противовоздушной обороны после инцидентов с БПЛА

У стран ЕС практически нет противовоздушной обороны, передает Bloomberg. Это стало понятно после того, как Европа сбила неоснащенные БПЛА неизвестного происхождения дорогостоящими ракетами. Страны-члены обсудят проект "стены от дронов" в среду, но его реализация может занять годы.

Андреа Палашано (Andrea Palasciano), Петр Сколимовски (Piotr Skolimowski) и Аарон Эглитис (Aaron Eglitis)

Увеличение числа случаев проникновения беспилотных летательных аппаратов в европейское воздушное пространство побудило западных союзников к срочному укреплению обороны. Но перед континентом стоит множество проблем, которые затрудняют быстрое реагирование.

После того как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в прошлом месяце, что Европейский союз создаст "стену от дронов", чиновники и лидеры отрасли в Брюсселе и по всему блоку бросились искать способы воплотить эту идею в жизнь.

Ее заявление прозвучало через несколько часов после того, как НАТО предприняла беспрецедентный шаг, сбив дроны, вторгшиеся в воздушное пространство Польши, что продемонстрировало неэффективность обороны альянса, который задействовал дорогостоящие ракеты для защиты от неоснащенных БПЛА. Ожидается, что лидеры ЕС, которые в среду проведут неформальную встречу в Копенгагене, достигнут прогресса в реализации плана фон дер Ляйен, но сложность и необходимые финансовые затраты, вероятно, задержат его реализацию на несколько лет.

"Мы не говорим о концепции, которая будет реализована в течение следующих трех или четырех лет, а может быть, и больше, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус на панельной дискуссии в Варшаве в понедельник. "Поэтому мы должны думать и действовать в соответствии с приоритетами, а они, по-моему, другие".

Источник, знакомый с этим вопросом, охарактеризовал идею как пиар-ход, маскирующий сложную реальность. Другой указал на сложность создания "стены от дронов" вдоль восточного фланга ЕС из-за огромного количества пассажирских и грузовых самолетов в европейском воздушном пространстве, что увеличивает риск побочного ущерба. Они высказались на условиях анонимности, поскольку дискуссии носят закрытый характер.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, главная цель ЕС — выяснить, кто будет отвечать за координацию и как связать и синхронизировать существующие национальные и региональные инициативы, чтобы выйти за рамки национальных ресурсов.

Но ажиотаж вокруг дронов рискует затмить более широкую проблему: Европа не располагает достаточной противовоздушной и противоракетной обороной и почти полностью полагается на США в вопросах дальнобойных вооружений в условиях, когда президент Дональд Трамп подталкивает континент к большей самодостаточности.

"Проблемой номер один по-прежнему остается классическая противовоздушная оборона", — заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью Bloomberg во вторник. Признавая, что беспилотники являются "очень важным фактором ведения боевых действий", он предупредил о том, что не следует "впадать в крайность" и забывать о других, более насущных проблемах.

Указав на недавнее вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии, Ринкевич подчеркнул важность пересмотра правил, согласно которым НАТО принимает военные меры в таких ситуациях.

Основная проблема, признаваемая многими в ЕС и НАТО, заключается в том, что ведомствам и традиционно медлительной оборонной промышленности сложно идти в ногу с темпами развития технологии беспилотников.

"Отличная технология 2024 года уже не будет таковой в октябре 2025 года", — сказал Ринкевич. "Сейчас все понимают, что нужно было создать эту „стену от дронов“ еще в прошлом году или два года назад".

Другой проблемой в укреплении восточной границы Европы стали деньги. У стран-членов осталось всего два месяца, чтобы представить проекты, которые будут финансироваться из кредитного фонда блока в размере 150 миллиардов евро (176 миллиардов долларов), и до принятия нового бюджета в 2028 году никакого другого финансирования не предусмотрено.

В рамках поддержки Украины ЕС объявил, что 6 миллиардов евро из кредита "группы семи" для Украины, финансируемого за счет непредвиденных доходов от замороженных российских активов, будут направлены на создание "альянса по производству дронов" с Украиной.

По словам человека, знакомого с ситуацией, к концу года должно поступить до 4 миллиардов евро. Хотя эти деньги в основном предназначены для Украины, была надежда, что часть из них может принести пользу Европе, предоставив ей доступ к украинским технологиям или заставив украинские компании производить продукцию для ЕС.

Киев накопил беспрецедентный опыт в борьбе с беспилотниками после более чем трех с половиной лет полномасштабных боевых действий.

Что касается денег, то, по словам официальных лиц в Берлине, Германия ожидает интенсивных дискуссий среди лидеров ЕС в Копенгагене о том, как финансировать европейские флагманские проекты, такие как "стена от дронов".

Хотя крупнейшая экономика блока массово увеличивает расходы на оборону и ожидает, что другие столицы сделают то же самое на национальном уровне, Германия на данном этапе выступает против любых совместных кредитов, добавили они.