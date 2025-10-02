ЕС выплатил Украине транш в размере 4 млрд. евро из доходов от российских активов

ЦАМТО, 1 октября. Украина получила от Евросоюза 4 млрд. евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ, из которых 2 млрд. евро пойдут на производство БЛА, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

По итогам текущего года Украина рассчитывает получить суммарно 54 млрд. долл. в рамках программы ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans) и Ukraine Facility, при этом 30 млрд. из них все еще не поступили в страну.

"Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 млрд. евро", – цитирует "РИА Новости" заявление Евросоюза.