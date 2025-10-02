Войти
«Представляет собой легкую мишень». В США назвали «первую жертву» войны НАТО с Россией

Фото: Denis Thaust / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
Фото: Denis Thaust / SOPA Images / LightRocket / Getty Images.

NI: Авианосец ВМС США Gerald Ford станет первой жертвой в случае войны НАТО с РФ

Авианосец Gerald Ford Военно-морских сил (ВМС) США может стать «первой жертвой» в возможной войне Североатлантического альянса и России. Об этом заявил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

По его мнению, один из самых дорогих американских кораблей может стать легкой мишенью для российских гиперзвуковых ракет и подлодок. Эксперт напомнил, что еще недавно судно возглавляло авианосную ударную группу на учениях США в Северном море.

В конечном счете, несмотря на технологический прогресс кораблей типа Ford, этот авианосец представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок

Брэндон Вайхерт

обозреватель американского журнала The National Interest

Вайхерт добавил, что у корабля нет «реальной защиты» от мощного противника, так что его будущее предопределено.

В НАТО охотились за якобы угрожавшей авианосцу США подлодкой РФ

Великобритания, США и Норвегия устроили масштабную охоту на подлодку Военно-морского флота (ВМФ) России, которая якобы могла угрожать американскому авианосцу Gerald R. Ford.

В ходе военных учений США в Северном море к Gerald Ford незаметно приблизилась российская подлодка типа «Ясень», вооруженная гиперзвуковыми ракетами. Как отмечают военные эксперты, для слежки за ней были направлены самолеты-разведчики P-8A Poseidon, которые совершили 27 вылетов в ходе патруля моря. Кроме того, в поисках принял участие фрегат HMS Somerset, принадлежащий Военно-морским силам Соединенного Королевства.

В британском Минобороны при этом подчеркнули, что отправка судна была осуществлена не в рамках учений, а для операции, детали которой так и не были раскрыты.

ВМС США отложили сдачу третьего авианосца типа Ford

Строительство третьего авианосца типа Ford, USS Enterprise (CVN-80), серьезно задерживается на фоне проблем с цепочкой поставок и недостаточным количеством материалов. Об этом сообщили авторы The National Interest (TNI).

В журнале опубликовали открытые сведения, касающиеся бюджета ВМС США на 2025 финансовый год. В документах указывалось, что сдачу USS Enterprise отложат на полтора года. Так, вместо марта 2028 года корабль будет готов лишь к сентябрю 2029-го.

«Задержка вызывает беспокойство с позиции военно-морских операций США, особенно учитывая стратегическую важность авианосцев для поддержания американского военного превосходства, особенно в потенциальных конфликтах с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе», — сделали акцент авторы издания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Норвегия
Россия
США
Продукция
CVN-80
P-8 Poseidon
Проекты
Gerald R. Ford
NATO
Авианосец
Военные учения
ГЗЛА
