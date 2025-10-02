Кого вы пытаетесь обмануть, г-н Путин? Минобороны планирует призвать ветеранов и резервистов (Daily Mail, Великобритания)

DM: Британия мобилизует ветеранов и резервистов из-за страха перед Путиным

Страх перед Россией вынудил Великобританию задействовать стратегический резерв — теперь призывать будут и ветеранов, пишет Daily Mail. Креативная инициатива Минобороны напоминает ситком со стариками в главной роли. Хорошо, хоть детей не тронули.

Ветераны и добровольцы-резервисты будут призваны на службу в соответствии с планом Министерства обороны в стиле "Папашиной армии" (отсылка к одноименному комедийному сериалу, который рассказывает о Второй мировой войне и южном побережье Британии, оказавшемся под угрозой немецкого вторжения. Все мужское население уже воюет, остались только старики и подростки — прим. ИноСМИ). План был разработан оборонным ведомством на фоне опасений, что после Украины Владимир Путин может нацелится на Великобританию.

В качестве возможной цели министерство определило Лоссимут, поскольку там базируются истребители, способные отслеживать российские подлодки в морях вокруг Шотландии. Без них НАТО будет трудно следить за потенциальным наступлением Кремля.

Чиновники Минобороны работают над планами "устойчивости", чтобы повысить готовность к войне, и ключевой их частью являются новоиспеченные Силы внутренней службы или Стратегический резерв. Это будет напоминать практику времен Холодной войны по вербовке бывших военнослужащих на случай крупного конфликта для охраны ключевых военных баз.

Известная как британская версия Ополчения времен Второй мировой войны, или "Папашина армия", она нашла описание в опубликованном ранее в этом году Стратегическом оборонном обзоре правительства Великобритании, который нацелен на создание ее более боеспособной версии.

Понятно, что объединенные силы будут состоять из бывших военнослужащих, все еще юридически обязанных проходить подготовку и подвергаться призыву в случае необходимости, а также из тех, кого можно отозвать, если случится худшее.

И хотя конкретная численность новых формирований не называется, в Минобороны заявили газете The Herald: "В стратегическом оборонном обзоре признали, что геополитическая нестабильность и растущие угрозы требуют от Великобритании доступа к более крупным, квалифицированным и гибким оборонным кадрам, когда это необходимо. Министерство обороны реализует Рекомендации 28 Стратегического оборонного обзора (СОО), активизируя взаимодействие со Стратегическим резервом, поддерживаемым за счет ежегодных сборов и добровольцев. Мы стремимся задействовать богатейший арсенал профессиональных навыков и боевого опыта наших бывших военнослужащих, многие из которых и сегодня готовы внести вклад в оборону Великобритании в час нужды. Также это шанс обновить связь между обществом и теми, кто служил, и раскрыть при необходимости приобретенный ими в ходе военной службы".

Количество ветеранов из чуть более 36 тысяч, проживающих в Шотландии, которых могут призвать вновь, пока неизвестно.