Экс-премьер Чехии и лидер оппозиционного движения ANO (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш со своими сторонниками во время митинга в преддверии парламентских выборов в Праге.

NYT: в Чехии могут прикрыть секретную программу по поставкам снарядов Украине

Программа под началом Чехии собирает боеприпасы для Киева со всего мира, но оппозиционная партия, которой прочат победу на выборах, пообещала ее свернуть, пишет NYT. Причины – ее непрозрачность и тяжелое положение чешского населения из-за подорванной экономики страны, указывает автор статьи.

Лара Джейкс (Lara Jakes)

Уже более года чешская программа поиска боеприпасов по всему миру служит важнейшим каналом снабжения украинских войск, отчаянно нуждающихся в артиллерийских снарядах.

Но общественности мало что известно об этой программе, и именно эта непрозрачность может стать причиной краха.

Если партия популистов-оппозиционеров выиграет парламентские выборы в Чехии, которые состоятся на этой неделе, — а опросы сулят ей победу — то ее лидеры пообещали либо свернуть программу, либо переложить ответственность за нее на НАТО, чтобы вместо этого сосредоточиться на шаткой экономике страны.

В связи с ростом потребительских цен очевидно, что люди “нервничают все сильнее”, объяснил член Европейского парламента от популистской партии ANO ("Акция недовольных граждан", аббревиатура совпадает со словом ano, означающим по-чешски “Да”. – Прим. ИноСМИ) Ярослав Бзох. Партия критикует программу поставок боеприпасов не только за дороговизну, но и за непрозрачность из-за упора на теневые сделки.

Другие страны НАТО уже скорректировали военные расходы на фоне усталости общественности и стремления сосредоточиться на внутренних приоритетах. В то же время Киев сильно зависит от военной поддержки Запада, а Москва продолжает свою кампанию, пытаясь занять как можно больше украинских земель.

Официальные лица и эксперты утверждают, что программа закупки боеприпасов, которая получает миллиарды долларов пожертвований от стран НАТО, обходится чешским налогоплательщикам относительно дешево. Но впечатление, что она может еще больше подорвать экономику страны, все же сохраняется у избирателей, которые, по словам Бзоха, уже относятся к ней скептически.

Те же, кто жаждет продолжения программы, возражают, что ANO играет на усталости электората от конфликта на Украине.

“Люди устают, и политики этим злоупотребляют”, — сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны Чехии Алесь Вытечка. Он сказал, что помощь Украине необходима, потому что это “в интересах нашей же национальной безопасности”.

Чешская инициатива по боеприпасам была запущена в начале 2024 года, когда у ВСУ заканчивались боеприпасы к артиллерии — в частности 155-миллиметровые снаряды стандарта НАТО для крупнокалиберных орудий, предоставленных западными странами.

В то же время Конгресс США приостановил американскую военную помощь Киеву. Европейские арсеналы были опасно истощены после двух лет стабильных поставок на Украину, и страны не могли оперативно нарастить производство.

А Россия укрепляла позиции, тесня украинские войска.

Но по всему миру имелись “свободные” запасы артиллерийских боеприпасов, в том числе в странах с теплыми отношениями с Россией. Еще с тех времен, когда Чехословакия была государством-сателлитом Советского Союза, Прага и ее оружейники поддерживали контакты с союзниками России и по-тихому выясняли, заинтересованы ли они в продаже боеприпасов для отправки на Украину.

Чешское правительство доселе не раскрывало своих поставщиков, чтобы уберечь их от российского гнева.

После такого заверения “поставщики стали слетаться, словно осы на сладкое”, — объяснил Вытечка, директор агентства международного сотрудничества при Министерстве обороны.

С тех пор, по словам Вытечки, страны НАТО пожертвовали достаточно денег, чтобы закупить по программе более 2,5 миллионов единиц боеприпасов — всё из стран за пределами альянса. По прогнозам, в этом году продажи увеличатся, и доноры альянса готовы платить дальше.

Эти ценные поставки помогли Украине удержать оборону против России.

“Без боеприпасов, поставленных в рамках этой инициативы, Украина уже потеряла бы Донбасс”, — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на форуме Международного института стратегических исследований в Праге в этом месяце. В этом восточном регионе развернулись самых кровопролитные сражения за три года конфликта.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал “уникальную инициативу Чехии в области боеприпасов” ярким примером “жизненно важной” поддержки Украины.

Однако секретность, обеспечившая успех чешской инициативы, посеяла среди законодателей сомнения в ее легитимности.

Точное происхождение боеприпасов остается неизвестнымобщественности. По словам бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны Чехии Яна Йиреса, работавшего над проектом, основная их часть была закуплена в Африке, Азии и Южной Америке.

Официальные лица не раскрывают, сколько именно денег уплатили союзники по НАТО, хотя Йирес оценил сумму в несколько миллиардов долларов. Он сказал, что взносы собственно Чехии относительно невелики. В июне 2024 года, через несколько месяцев после начала программы, премьер-министр Петр Фиала заявил, что страна выделила на тот момент около 41 миллиона долларов.

Деньги переводятся через чешских оружейников, у которых имеются обширные контакты с мировыми продавцами. Йирес объяснил, что компании закупают боеприпасы, проверяют боеспособность и затем отправляют их на Украину.

В прошлом году один чешский сенатор предположил, что чешские компании завышают цены на боеприпасы ради “навара”. Оружейники это утверждение опровергли.Вытечка подчеркнул, что чешские оружейные компании получили лишь скромную прибыль. Йирес оценил ее примерно в 3% от продажи.

Но партию ANO не устраивает секретность программы. “Мы не знаем ни сколько нам придется за это заплатить, ни даже попадет ли в итоге оружие на Украину”, — пояснил Бзох, представитель партии по вопросам внешней политики.

В июле лидер ANO Андрей Бабиш назвал программу “гнилой”, но с тех пор позиция партии несколько смягчилась. Бзох предположил, что дальнейшая судьба программы может быть передана штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Критики возражают, что это чревато сдерживающим эффектом, поскольку продавцы будут опасаться, что НАТО их раскроет — и тем навлечет на них гнев Москвы. “Деликатность нашего подхода, механизм, который позволяет участникам оставаться в тени, — вот в чем весь смысл”, — объяснил Вытечка.

Кроме того, страны НАТО должны единогласно согласиться на закупки военной техники за пределами альянса, подчеркнул бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гран. На практике чешская модель “пожалуй, более гибкая и эффективная”, сказал Гран, ныне глава Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности.

Без чешской системы или ее аналога неясно, сможет же Украина удовлетворить свои потребности в боеприпасах. Хотя Европа и наращивает выпуск — Рютте сказал, что европейские производители, произведут два миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году, — далеко не все они поступят в Киев. И даже в этом случае их хватило бы лишь на четыре с лишним месяца: по последним данным от июля, Украина расстреливает по 15 000 снарядов в день.

По мнению экспертов, Бабишу удалось увязать программу со зреющей среди чехов усталостью от конфликта на Украине и опасениями по поводу дороговизны продуктов питания и других товаров. Официальные лица и эксперты также не исключают дезинформационных кампаний под влиянием России, которая разжигает антиукраинские настроения в социальных сетях и посредством электронных “писем счастья”.

Политический аналитик Ассоциации международных отношений в Праге Вит Достал, сказал, что позиция Бабиша, по сути, сводится к тому, что “мы платим слишком много за поддержку Украины” и “заниматься этим должны другие”.

"Эта критика на самом деле необоснованна, — заключил он. — Но она находит живой отклик, потому что сейчас очень трудное время из-за экономической ситуации".

Однако он также сказал, что вторжение России в страны НАТО — в течение последних двух недель беспилотники и истребители залетали в соседнюю Польшу, а также в Румынию и Эстонию — может внести свои коррективы перед выборами, если встревоженные избиратели ринутся к действующему правительству (достали с этими "вторжениями"! – где доказательства, что это были российские, а не украинские беспилотники? Где объективные доказательства нарушения нашими МиГами воздушного пространства Эстонии? – Прим. ИноСМИ).

“Это свидетельствует о неотложности происходящего на Украине, о том, что боевые действия идут близко [от нас]”, — заключил Достал.