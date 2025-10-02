А.Мордвичев: главной ударной силой СВ являются танковые и мотострелковые подразделения, а также РВиА

ЦАМТО, 1 октября. Главной ударной силой Сухопутных войск являются танковые и мотострелковые подразделения, а также ракетные войска и артиллерия, которые выполняют основные задачи по поражению противника на поле боя.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" по случаю 475-й годовщины со дня образования Сухопутных войск заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев.

В России 1 октября отмечается День Сухопутных войск.

Ниже приведен фрагмент интервью А.Мордвичева, касающийся имеющихся в составе СВ современных образцов вооружения и военной техники и их применения в зоне СВО.

"Высокую эффективность в ходе специальной военной операции показывают современные образцы бронетанкового вооружения, такие как танки Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2М с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Также хорошо себя зарекомендовали различные защищенные автомобили "Тайфун-К", "Астейс" и "Урал-ВПК".

Для выполнения задач по перевозке личного состава (расчетов БПЛА, отделений ПТУР и др.), доставке боеприпасов и материальных средств к переднему краю по всем видам дорог и местности высокую эффективность и востребованность показали различного вида квадроциклы и багги.

Применение таких транспортных средств в ходе СВО для эвакуации раненых с поля боя позволило спасти большое количество солдат и офицеров.

Благодаря мотоциклам и квадроциклам мобильные огневые группы, используя фактор внезапности, успешно решают задачи по захвату и удержанию опорных пунктов противника.

Нельзя не отметить эффективность ракетного комплекса "Искандер". Подтверждая свои высокие характеристики, комплекс эффективно применяется не только для поражения мест скопления личного состава и важных промышленных объектов противника и его инфраструктуры, но и для уничтожения дорогостоящих образцов западного вооружения и техники, в том числе Patriot и HIMARS.

В то же время в ходе ведения боевых действий значительно возросла доля огневого поражения противника с использованием беспилотных систем.

В тактическом звене Сухопутных войск эксплуатируются разведывательные комплексы с БПЛА различного рода дальности и продолжительности полета.

Положительно зарекомендовали себя комплексы "Орлан", "Суперкам" и "Zala". Сегодня они успешно выполняют задачи в условиях радиоэлектронного противодействия противника.

Высокую эффективность показали барражирующие боеприпасы "Ланцет", которые успешно применяются против бронированной техники и артиллерийских систем противника.

Особо следует отметить роль БПЛА коптерного типа и FPV-дронов в разведке и огневом поражении противника.

Коптеры, изначально разработанные для выполнения поисково-спасательных задач, получили широкое применение для ведения воздушной разведки в ближней зоне. Дальнейшее их развитие позволило осуществлять сброс боеприпасов различных типов.

FPV-дроны используются как высокоточный боеприпас. Управляемые по оптоволоконному кабелю, они отлично зарекомендовали себя в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления.

Активно стали использоваться наземные робототехнические комплексы различного назначения: камикадзе, огневые, транспортные, для установки минных заграждений.

Интенсивное применение на поле боя БПЛА привело к значительному увеличению роли средств радиоэлектронной борьбы. Высокую эффективность показали комплексы "Силок", "Поле-21", "Пероед". При этом для прикрытия подразделений на линии боевого соприкосновения на первый план выходит так называемый окопный РЭБ.

Отдельно хочу остановиться на результатах применения боевой экипировки "Ратник" нового поколения, которая массово поступает в Сухопутные войска и позволяет реализовать наш главный приоритет – сохранить жизнь и здоровье личного состава.

Комплект боевой экипировки "Ратник" находится на высшем уровне лучших зарубежных аналогов, а по показателям защищенности средств индивидуальной бронезащиты существенно превосходит их".