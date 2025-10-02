А.Мордвичев: приобретенный в ходе СВО боевой опыт меняет многое в применении Сухопутных войск

ЦАМТО, 1 октября. Приобретенный в ходе СВО боевой опыт меняет многое как на поле боя, так и в применении Сухопутных войск в целом.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" по случаю 475-й годовщины со дня образования Сухопутных войск заявил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев.

В России 1 октября отмечается День Сухопутных войск.

Ниже приведен фрагмент интервью А.Мордвичева, касающийся изменения способов и приемов ведения боевых действий с учетом опыта проведения СВО.

"За последние три года командный состав Сухопутных войск получил бесценную практику применения своих подразделений, соединений и воинских частей в боевых условиях.

Претерпел изменения порядок применения дивизиями полков, полками – батальонов и рот. Изменилась ширина полос обороны соединений и участков обороны воинских частей.

Повышение оперативности и точности получаемых координат объектов противника за счет увеличения количества БПЛА малого класса в подразделениях первого эшелона полков (бригад) для ведения разведывательных действий, а также появление возможности отдавать целеуказания и корректировать огонь своих огневых средств, визуально наблюдая за полем боя, предопределили включение в перечень тактических действий в обороне такой задачи, как изоляция поля боя.

В свою очередь, данная задача обусловила изменения в боевом порядке общевойсковых рот и батальонов полков (бригад). Оно заключается в применении разведывательно-огневых комплексов подразделений, создаваемых на основе отдельных средств поражения (миномета, орудия ствольной артиллерии, машины РСЗО, танка) и мини-БПЛА (в том числе коптерного типа).

В результате преобразований в структуре, появления новых тактических приемов и способов ведения боевых действий в подразделениях Сухопутных войск возникла необходимость внести уточнения в некоторые положения боевых уставов.

Отдельные элементы построения обороны мотострелкового батальона, прежде всего создание его боевого порядка и системы огня, были успешно апробированы в ходе СВО.

Разведчиками приобретается колоссальный опыт комплексного применения разновидовых (воздушной, радиотехнической и радиоэлектронной) средств разведки в сочетании с БПЛА и роботизированными комплексами. Это позволяет вскрывать действия противника круглосуточно, в любую погоду и что самое важное – в режиме реального времени.

Положительный опыт и выявленные проблемные вопросы обобщаются в группировках войск и Главном штабе Сухопутных войск, после чего оперативно распространяются по всем соединениям и воинским частям для приближения нашей общей победы.

Военнослужащими Сухопутных войск приобретен уникальный боевой опыт, который характеризуется масштабностью и высокой интенсивностью применения БПЛА на современном поле боя.

Основными задачами для подразделений беспилотных систем являются массовое и комплексное применение данных систем: поражение различными типами ударных беспилотных систем в зависимости от целей и задач, а также создание рабочего и самое главное, эффективного разведывательно-ударного контура в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

Опыт СВО показал критическую важность быстрой адаптации подразделений беспилотных систем и технологического превосходства над противником. Полученный опыт привел к революционным изменениям в подготовке специалистов, техническом оснащении подразделений и определении места и роли беспилотных систем различного типа в боевых порядках".