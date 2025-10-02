На верфи Fincantieri началось строительство второго корабля OPV для ВМС Италии

ЦАМТО, 1 октября. На верфи в Рива-Тригосо (Генуя) состоялась церемонии резки стали для второго патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel), предназначенного для ВМС Италии.

Об этом 26 сентября сообщила итальянская судостроительная группа Fincantieri.

Программа, реализуемая в рамках модернизации ВМС Италии, на текущий момент предусматривает строительство четырех кораблей с опционами на поставку еще двух. Поставка головного корабля запланирована на 2027 год. Общая стоимость контрактов с Orizzonte Sistemi Navali (OSN, совместное предприятие Fincantieri 51% и Leonardo 49%) на постройку первых четырех кораблей составляет около 1,2 млрд. евро, включая сопутствующую логистическую поддержку.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Национальный директорат по вооружениям Министерства обороны Италии заключил со сформированным Fincantieri (51%) и Leonardo (49%) совместным предприятием Orizzonte Sistemi Navali (OSN) контракт на строительство для ВМС Италии трех патрульных кораблей прибрежной зоны следующего поколения OPV (Offshore Patrol Vessel).

Контракт включал опционы на поставку еще трех кораблей и модернизацию необходимой инфраструктуры на военно-морских базах в Огасте, Кальяри и Мессине, где они будут базироваться. Общая стоимость контракта на строительство первых трех кораблей составила 925 млн. евро, включая комплексную логистическую поддержку.

В августе 2024 года командование ВМС Италии реализовало опцион на постройку четвертого корабля серии. Стоимость заказа составила около 236 млн. евро.

Как заявлено, программа OPV имеет своей целью повышение возможностей ВМС Италии по патрулированию, ведению наблюдения и разведки на море, управлению движением торговых судов, защите морских путей сообщения и исключительной экономической зоны, а также защите морской среды от загрязнения, включая разливы токсичных жидкостей.

Длина нового корабля составит около 95 м, ширина – 14 м, водоизмещение – около 2400 т, экипаж – до 97 человек. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODLAD (Combined Diesel Electric and Diesel). Как предполагается, в состав вооружения войдут 76/62-мм артиллерийская установка DAVIDE/STRALES, два 30-мм ДУМВ LIONFISH 30. Летная площадка и ангар позволят хранить и эксплуатировать вертолет NH-90, а также БЛА.

Одной из инновационных особенностей корабля станет разработанная Leonardo и Fincantieri NexTech для многоцелевых морских патрульных кораблей (PPA) итальянского флота "интегрированная морская рубка", которая позволяет управлять кораблем и авиационными операциями только двум операторам.