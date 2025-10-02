Глава "Космической связи": за 30 лет мы перешли от выживания к уверенному развитию - Интервью ТАСС

2–3 октября в Москве пройдет юбилейная конференция SATCOMRUS 2025 — на ее полях ведущие представители российской индустрии спутниковой связи обсудят перспективы развития на ближайшие 10 лет и далее. О пути "через тернии к звездам", который отрасль прошла за 30 лет, и уверенном взгляде в будущее, который она держит сейчас, в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.

— Добрый день, Алексей Константинович! Мы с вами беседуем в преддверии 30-й конференции SATCOMRUS. Что этот юбилей означает для "Космической связи"?

— Во-первых, это крупное отраслевое событие. Как мы посчитали, в этом году на конференции SATCOMRUS соберутся представители индустрии с общим оборотом примерно 200 млрд рублей в год. Это космическая связь и все, что с ней связано, — это в том числе и предоставление услуг связи операторами, которые используют у себя спутниковый сегмент, и разработка и продажа оборудования, и производство спутников, и многое, многое другое. Итого в зале у нас будет находиться порядка 200 млрд рублей годового оборота, — и это если не брать Роскосмос. Всю госкорпорацию мы не стали включать в эту цифру, но спутникостроителей АО "Решетнёв", понятное дело, посчитали.

С чем пришли? В середине 90-х, на первой конференции SATCOMRUS, отрасль обсуждала вопрос, как ей выжить. Сегодня мы обсуждаем перспективы развития на 15–20 лет вперед — о выживании речи не идет.

30 лет назад иностранцы контролировали большую часть российского рынка услуг спутниковой связи, и стоял вопрос, захватят ли они его целиком. Сегодня 90% рынка принадлежит российским операторам в количестве двух юрлиц — мы и "Газпром космические системы". Более того, сегодня мы работаем на рынке более 60 стран мира.

30 лет тому назад все участники отрасли мечтали отказаться от устаревшего наследия советской эпохи и заменить свое оборудование и программное обеспечение на современное, продвинутое, а главное — иностранное. Сегодня отрасль обсуждает, как завершить переход на полное импортозамещение и делать (а они уже делаются) полностью отечественные спутники.

Еще один интересный момент — в 1995 году через спутники в Российской Федерации передавалось 15 телевизионных каналов, включая региональные. Сегодня их более 1 100.

Глобально за 30 лет число геостационарных спутников связи и вещания увеличилось почти в четыре раза — их было около 100, а сегодня — 385. На аппаратах ГП КС в 1995 году было установлено 22 транспондера — сейчас их более 500.

— Предстоящая конференция, может быть, примечательна каким-то новым форматом мероприятий, которых мы пока еще не видели?

— Нет, никакого нового формата мероприятия не будет, потому что пару лет тому назад мы, собственно говоря, уже определили оптимальный формат SATCOMRUS. Сначала у нас проходит пленарное заседание, где обсуждаются общие тенденции развития отрасли, — там выступают, выражаясь киношным языком, "мейджоры", то есть те компании, которые задают тон для всей индустрии.

Затем происходит разбивка по тематическим секциям, где люди получают узкопрофильную информацию. Плюс к этому в рамках конференции мы проводим Демодень, на котором участники Индустриального центра компетенций представляют свои наработки в области импортозамещения. Ну, и традиционно — SATCOMRUS завершается церемонией SATCOMRUS AWARDS, где выдающиеся игроки на арене спутниковой связи получат отраслевые премии.

— За плечами уже три финансовых квартала — можете поделиться, чего "Космическая связь" смогла достичь с начала года?

— И за год, и за три квартала пока рано говорить. Давайте обсудим достижения за первые восемь месяцев. В соответствии с планом мы получили около 9 млрд рублей выручки, платежи не задерживаются.

— А годовой план какой?

— 15 млрд рублей примерно, как в прошлом году. Сборы от выручки у нас тоже не отстают. Для понимания, выручка — это закрытые актами договоры, а сборы — это уже живые деньги. Так вот, эти средства поступают без задержки, и я думаю, что на 15 млрд мы по итогам года выйдем.

— Алексей Константинович, вы сейчас упомянули усилия по импортозамещению, у меня как раз по этой теме вопрос. Как сейчас обстоят дела с импортозамещением программного обеспечения?

— На критической инфраструктуре на 100% замещено, на производственной инфраструктуре приближаемся к 100%, а если брать весь "офис" целиком, включая почту, календари и все прочее, то где-то сейчас на уровне 80%.

— Отрасль сейчас уже вовсю готовится к реализации нового нацпроекта по освоению космоса. Какие текущие и перспективные проекты "Космической связи" в него вошли?

— Во-первых, в программе прописаны геостационарные космические аппараты, но здесь надо иметь в виду, что они формально в космической программе, но деньги идут не через Роскосмос — они заложены в нацпроект "Экономика данных", находящийся в ведении Минцифры РФ. Второе, что не менее важно, — в нацпроект по космосу заложены ракеты для запуска тех наших космических аппаратов, которые должны быть выведены на орбиту до 2030 года включительно.

— То есть восемь пусков?

— Не совсем — наш целиком импортозамещенный "Экспресс-АМУ4" и ракета под него уже профинансированы в рамках старых программ. А еще семь пусков до 2030 года заложены в нацпроекте "Космос".

— Кстати, как сейчас идут работы по "Экспрессу-АМУ4"?

— В августе на предприятии АО "Решетнёв", где сейчас идет монтаж элементов полезной нагрузки на платформу спутника, прошло большое совещание. По планам, которые были подтверждены совместно с АО "Решетнёв", пуск готового аппарата должен состояться до конца 2026 года. Соответственно, окончание работ где-то конец лета — начало осени следующего года.

— Уровень загрузки геостационарных спутников остается таким же?

— Сейчас этот показатель — 83,5%. Оптимальная загрузка — это где-то около 75–80%, а сейчас уже немного заходим в резерв. Его надо держать на случай, если коллеги потеряют часть своих возможностей по оказанию услуг. Представьте — вы целиком загрузили группировку, а у вас, не дай бог, начался ремонт на оптоволоконном кабеле на Дальнем Востоке. За счет чего сможете обеспечить неразрывную связь? За счет этого самого резерва.

— Вы говорили, что порядка 60 стран сегодня пользуются услугами "Космической связи" — за последние девять месяцев появились ли новые международные партнеры?

— С начала этого года у нас появилось несколько партнеров на Ближнем Востоке, в Африке и один в Южной Азии. Уже заключены контракты, но мы традиционно не называем имен, чтобы ни у кого не вызывать головную боль. Тем более вы понимаете, что большинство этих партнеров возникли не из безвоздушного пространства. У них были свои контракты с другими иностранными компаниями — кстати, западными, — от которых они перешли к нам.

— Началась ли коммерческая реализация системы высокоточного позиционирования для сельхозтехники, которую вы делаете вместе с ГЛОНАСС?

— Сейчас запущены активные испытания, и мы уже договорились, что в 2026 году на сотне единиц техники эта система будет работать у крупных дистрибьюторов и производителей. При этом мы видим объективные причины, которые сдерживают быстрое распространение этого продукта.

Первая — резкое падение объемов продаж сельхозтехники в стране. В этом году продажи сократились примерно на 30%, причем по комбайнам вдвое, а по тракторам больше чем в полтора раза. Это серьезное падение, и у производителей, и дистрибьюторов нет лишних денег на то, чтобы чем-то дополнительно оборудовать технику.

Второй момент — на рынок пришло достаточно большое количество сельхозтехники из Китая, где установлено оборудование, которое ориентируется на китайских поставщиков услуг геолокации.

И в-третьих — у нас очень талантливый народ. Многие пользователи благополучно научились взламывать систему GPS и брать уточнение геолокации оттуда, откуда формально получать ее не могут. У нас даже нет претензий, потому что мы считаем, что творчество и рост технических знаний людей надо всячески поощрять.

У нас нет задачи при помощи этой услуги решить все наши экономические вопросы. Более того, для нас бизнес заключался не в том, чтобы продавать устройства по высокоточному позиционированию. Мы заинтересованы в том, чтобы были задействованы каналы спутниковой связи. Даже если у вас две единицы техники, канал все равно есть. Он задействуется.

Мы модель разработали, наша задача сделана. Ввести насильно какую-либо услугу невозможно. Говорить людям "не ломайте чужое" точно не нужно, особенно в нынешних условиях. Нам нужны люди, которые умеют ломать чужое. На них сейчас спрос большой, и не только в мирной жизни.

— Как идет работа по внедрению этой технологии в другие сферы, о которых вы говорили ранее?

— Мы продолжаем работу, тестируем эту систему в сфере морской геологии, речного транспорта и лесного хозяйства. Мы с коллегами из ГЛОНАСС находимся в тесной координации. Я думаю, образцы доработаем в следующем году и будем ее устанавливать на технику (особенно лесную и речную), которая находится за пределами зон гарантированного покрытия сотовой связи.

— Пользуются ли популярностью ваши спутниковые модемы?

— Да, мы планируем по итогам года продать этих модемов примерно на 400 млн рублей. Один такой модем стоит где-то меньше миллиона — они сегодня активно используются компанией РТКОММ в программе устранения цифрового неравенства.

— Вы также рассказывали, что попробуете внедрить Wi-Fi на самолетах первыми среди российских компаний. Что сейчас делается по этому направлению? Как именно вы планируете добиться первенства?

— Мы провели тесты с рядом российских разработчиков, которые занимаются таким оборудованием. Более того, уже несколько российских самолетов летают, оборудованные устройством, которое позволяет обеспечивать интернет на борту. Для массового запуска нам необходимо, чтобы началось массовое производство российских пассажирских самолетов.

— Чем это устройство отличается от спутниковых модемов, которые мы только что обсуждали?

— Оно в корне отличается, потому что спутниковый модем у вас стационарный, а самолет у вас постоянно находится в движении. Нужно, чтобы он не терял спутник в процессе полета, а также имел возможность переключаться со спутника на спутник при очень долгом перелете, когда вы выходите из зоны одного космического аппарата и попадаете в зону действия другого.

— Где-то полтора года назад вы рассказали о вводе в эксплуатацию системы защиты наших спутников от кибератак. Можете поделиться, как сейчас идет ее работа? Для наглядности, сколько денег она помогла сэкономить?

— На сегодняшний день она нам позволила сэкономить 100 млн рублей. Система введена в действие. Принцип ее работы я, понятное дело, детально описывать не буду, чтобы не облегчать работу тем, кто этим вопросом крайне интересуется с недобрыми намерениями.

Экономия достигается за счет того, что во время атаки на спутник вы вынуждены задействовать дополнительные каналы, потому что уходите от помехи. Если вы вовремя ее обнаруживаете и быстро на это реагируете, то возникает экономия по резервированию тех каналов, которые вы держите.

30-я международная конференция операторов и пользователей космических телекоммуникаций SATCOMRUS-2025 пройдет с 2 по 3 октября в Конгресс-центре МГТУ им. Баумана. В мероприятии примут участие глава ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич и другие лидеры отечественной сферы спутниковой связи. На полях конференции планируется оценить, как новые технологии повлияют на развитие отрасли в 10-летней перспективе, а также понять, какие технические решения нужны отрасли до 2035 года.

