Загадочная коротковолновая радиостанция подогревает страх перед ядерной войной между США и Россией (Wired Magazine, США)

The Wired: загадочная российская радиостанция УВБ-76 резко активизировалась

Загадочная российская радиостанция УВБ-76, известная как "Жужжалка", в последнее время активизировалась, пишет The Wired. Ее сообщения еще никому не удалось расшифровать. Но есть предположение, что она является частью системы ответного ядерного удара.

Джастин Линг (Justin Ling)

Знаменитая российская коротковолновая радиостанция УВБ-76 на протяжении десятилетий остается неразгаданной тайной. А те сообщения, которые она передает, превращают ее в источник тревоги.

Вскоре после того, как нынешней весной президент США Дональд Трамп, закончив разговор с президентом России Владимиром Путиным, повесил трубку, эта загадочная коротковолновая радиостанция, вещающая с какой-то военной базы где-то в России (речь идет исключительно о догадках автора статьи, — прим. ИноСМИ), опять заработала.

Сквозь фоновые помехи на коротковолновой частоте 4625 кГц мужской голос монотонно произнес: "Николай, Женя, Татьяна, Иван". Он повторил сообщение, записанное русским фонетическим алфавитом, а затем последовал набор цифр и букв. Полностью сообщение выглядит так: "НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529". О том, что бы это значило, остается лишь догадываться. И многие кинулись разгадывать.

Радиостанция, получившая название УВБ-76, на протяжении почти всего 2025 года транслировала зашифрованные сообщения, странную музыку и помехи, которые создавались радиопиратами. Эта станция на протяжении десятилетий вызывала неизменный интерес. <…>

"Жужжалка"

Коротковолновые радиостанции, работающие в другом, более высоком диапазоне частот, чем стандартные AM или FM, всегда имели особо преданных поклонников. Поскольку короткие волны могут передаваться на огромные расстояния, они стали излюбленным средством связи среди военных и разведчиков.

Во времена холодной войны радиолюбители искали на шкале коротких волн информацию о связях спецслужб со своими агентами. Настроившись на нужную частоту, можно было услышать, как сотрудник КГБ зачитывает закодированные сообщения для своих тайных агентов в США, кубинский разведчик передает сообщение в Москву, а резидент ЦРУ пытается связаться из Восточной Европы с Лэнгли.

С окончанием холодной войны и появлением современных технологий стало проще обеспечивать безопасность связи, в результате чего коротковолновые радиостанции в значительной степени, хотя и не полностью, устарели. Однако в это же самое время радиолюбители стали объединяться с целью выискивания шпионских радиостанций.

"Что вы там нашли? — говорится в одном из сообщений для посетителей сайта Spynumbers.com. – Инструкции для шпионов? Сообщения наркоторговцев? Попытки обмана и дезинформации? Наверное, все сразу!" Пользователи этого сайта вели подробную базу данных коротковолновых радиостанций, которые, по их мнению, использовались разведчиками. Радисты по всему миру регистрировали радиостанцию на частоте 4625 кГц и дали ей название "Жужжалка" (The Buzzer).

Считается, что эта станция, которую назвали "Славянской" (Slavic), начала работу в 1970-х годах. Тот факт, что ее можно было слышать по всему миру — от Лондона до Сиднея, — наводил на мысль о наличии у нее довольно мощных передатчиков. Считалось, что транслирование непрерывного сигнала в виде жужжания было нужно для того, чтобы зарезервировать частоту на тот период, когда станцию активно не использовали. Жужжание изредка прекращалось, возможно, раз в неделю, сменяясь другими звуками или голосом человека, который читал сообщения с использованием русского фонетического алфавита. Как ни старались радиослушатели, им так и не удалось расшифровать эти сообщения.

С конца 1990-х годов эту радиостанцию стали называть "УЗБ-76", однако позже из-за неправильной транскрипции — "УВБ-76" (по-английски UVB-76, — прим. ИноСМИ), хотя на протяжении многих лет она неоднократно меняла свое название. Как бы то ни было, неправильное название прижилось – причем, вместе с мифами об этой радиостанции, которые на протяжении десятилетий разрастались и были призваны хоть как-то объяснить таинственный сигнал, посылаемый УВБ-76.

Как говорилось в одной из статей, опубликованных Wired в 2011 году, гипотезы об истинном предназначении УВБ-76 варьировались от совершенно банальных (например, о том, что станция отслеживала изменения в ионосфере, как о том сообщалось в научной статье 2008 года), до поистине поражающих воображение. Поговаривали, что это либо способ связаться с инопланетянами, либо "радиостанция Судного дня, запрограммированная на запуск ядерных ракет по территории США в случае внезапного уничтожения Кремля".

Долгие годы основной сигнал этой радиостанции распространялся с военной базы, расположенной примерно в 80 километрах к северу от Москвы (данные, не подтвержденные российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ). Когда в 2011 году сталкеры добрались до этой точки, то они обнаружили ее заброшенной. Однако кое-что из радиооборудования и журналы по смене свидетельствовали о том, что когда-то здесь располагался пункт управления УВБ-76 ("В общем, ничего интересного", — писали сталкеры). В том же самом году на заброшенном объекте побывала команда российского телеканала RT, которая сообщила, что, скорее всего, это была просто часть российской военной системы связи.

За прошедшие годы на каналах YouTube, Reddit, X, "ВКонтакте", а также в многочисленных специализированных подкастах и форумах возникло целое онлайн-сообщество. Среди его участников — фанаты истории, радиолюбители и люди, жадные до страшилок. Был создан специальный сайт Priyom.org, чтобы систематизировать загадочные послания УВБ-76.

Вместе с шумихой появились и радиопираты, которые на протяжении нескольких лет иногда прерывали сигнал радиостанции мяуканьем, песнями рок-группы R.E.M., а как-то и вовсе заглушили его. Как минимум в одном из случаев радиопират пытался установить связь с оператором UVB-76 (или, скорее всего, с другим радиопиратом.)

Шумиха в интернете привела к тому, что об этом стали говорить и в СМИ. При разговоре об этой радиостанции новостные издания на протяжении многих лет не скупились на такие, например, эпитеты: "леденящая душу", "призрачная". Утверждалось, что она "ставит исследователей в тупик".

"Понятно, что нас завораживают те явления, на которые у нас нет однозначного ответа", — говорит историк Марис Голдманис (Māris Goldmanis), которые ведет веб-сайт, посвященный теме отслеживания коротковолновых станций, подобных UVB-76.

Интерес к этой радиостанции велик, а вот ее передачи не слишком интересны. Из сотен сообщений, зарегистрированных на сайте Priyom.org, ни одно не было расшифровано. Нет сомнений в том, что этот радиоканал используется российскими военными, поскольку они сами это признали. В одном из военных изданий косвенно упоминается этот объект и утверждается, что он является элементом программы по поддержанию связи между различными военными объектами России, в том числе во время боевых действий (обратим внимание на слово "косвенно", — прим. ИноСМИ). "Его главная цель — обслуживать российскую стратегическую военную радиосеть", — говорит Голдманис.

Учитывая громадные размеры территорию России, отметил Голдманис, коротковолновые сети, такие как УВБ-76, нужны для связи между удаленными военными объектами. "Эти действия характерны для мирного времени", — продолжает Голдманис.

Не представляется возможным сказать, есть ли у данного радиоканала какое-то вспомогательное назначение, поскольку российские военные по понятным причинам держат в секрете свои системы связи. А из-за этого возникает пространство для догадок. В том числе появилось и неподтвержденное предположение о том, что УВБ-76 была центральным элементом противоракетного щита, прикрывающего Москву. И такая точка зрения становиться все более популярной.

Ядерный шантаж

И вот 11 декабря 2024 года радиостанция УВБ-76 вновь ожила. После месяца затишья станция передала 24 сообщения за один день, — а это, как считают члены ее фан-клуба из российской социальной сети "ВКонтакте", является рекордом. Сами слова-сообщения были стандартными ("алфавит", "бильярд" или просто бессмысленные слова), но их объем вызвал ажиотаж среди тех, кто следит за каналом.

Российское государственное информационное агентство РИА Новости опубликовало, по всей видимости, свою первую статью о радиостанции УВБ-76, в которой кратко изложило содержание новых передач и объяснило читателям, что "ее называют "Станцией Судного дня", так как считается, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука"".

С начала этого года РИА Новости публикует примерно один материал в неделю об УВБ-76. <…>

Телеканал RT, который когда-то отмахнулся от идеи о том, что УВБ-76 является элементом ядерного сдерживания, начал регулярно сообщать в сети X о ее передачах. Так, например, в апреле он рассказал, что радиостанция часто передает "кодированные оповещения перед важными событиями" (особенно в дни телефонных разговоров между Трампом и Путиным). При этом RT допустил, что она является элементом "ядерного щита".

Дискуссии по поводу радиостанции разгорелись и в популярном в России мессенджере Telegram. Telegram-каналы утверждали, что УВБ-76 активизировалась "в периоды эскалации" боевых действий и, подобно некому предвестнику, посылала свои закодированные сообщения "перед наступлением событий глобальной важности". Часть из этих Telegram-каналов, а у некоторых из них миллионы подписчиков, близки к министерству обороны России.

"В период напряженности между Россией и Западом, — говорит Голдманис, — подобные статьи идеально подходят для нагнетания напряженности и страха". Есть некоторый парадокс в том, что россияне, похоже, сами себя запугивают рассказами о собственной военной сети связи. Это, по утверждению Голдманиса, говорит о глубинных страхах в России: "страх проиграть войну, страх перед распадом государства, страх перед ядерными действиями Запада".

Вся эта внутренняя борьба с тенью, в свою очередь, попала в заголовки международных новостей. Так, например, британский таблоид The Sun заявил, что, мол, российская "радиостанция Судного дня" передала свой "зашифрованный “ядерный” код". Бельгийская газета Het Laatste Nieuws сообщила, что сообщения этой радиостанции вызвали "повышенную настороженность среди военных аналитиков по всему миру". Сербская ежедневная газета Politika опубликовала пространную статью, в которой утверждалось, что УВБ-76 "вселила страх в сердца генералов НАТО и Пентагона", которые оказались бессильны взломать ее код.

На фоне вновь возникшего внимания к этой радиостанции Роскомнадзор, отвечающий за мониторинг и регулирование средств массовой информации, включая коротковолновое радио и интернет, впервые дал комментарий по поводу УВБ-76. Представитель ведомства не стал вдаваться в подробности, заявив в интервью RT, что информация о частоте и ее назначении "не является общедоступной".

По мере роста общественного интереса к УВБ-76 эта радиостанция продолжала посылать сообщения. Так, например, 23 мая оператор озвучил кодовое слово "БЕЗЗЛОБИЕ", затем "ХРЮКОСТЯГ", а далее ряд цифр. Это сообщение, в частности, привлекло внимание Дмитрия Медведева.

Медведев занимал посты президента и премьер-министра России, а сейчас является заместителем председателя Совета безопасности России.

"Радиостанция Судного дня: на смену майскому “беззлобию” пришел лютый “хрюкостяг”", — написал Медведев в своем Telegram-канале. Упомянув массовые атаки украинских беспилотников на территорию России, Медведев обрушился на украинцев, а также на их европейских сторонников, назвав их "свиньями", "боровами" и "хряками". Он завершил пост словами: "Пароль: “беззлобие”. Ответ: „хрюкостяг“". Это были два кодовых слова, переданных радиостанцией УВБ-76.

"Судороги Мертвой руки"

Случайно или намеренно, однако новое увлечение радиостанцией УВБ-76 возникло в России как раз в момент нагнетания страха перед ядерным армагеддоном.

На протяжении холодной войны было широко распространено представление о том, что Советы создали некое устройство Судного дня. Эта идея была популяризирована в таких фильмах, как "Система безопасности" (Fail Safe, 1964) и "Доктор Стрейнджлав" (Dr. Strangelove, 1964). Согласно распространенному представлению, Москва разработала такую систему запуска баллистических ракет, которая сработает даже в том случае, если все руководство Коммунистической партии погибнет. Подобная мера могла бы фактически положить конец жизни на планете Земля.

Когда в 1964 году вышли оба этих фильма, у Москвы подобной программы не было. Прошло еще два десятилетия, прежде чем СССР завершил разработку системы реагирования под кодовым названием "Периметр".

Советская программа ответного ядерного удара была не столь зловещей, как это представили в фильмах. В действительности ответный ядерный удар не был полностью автоматизирован; система возмездия была, скорее, полуавтоматической (здесь и далее приводятся не подтвержденные официальными российскими источниками данные, — прим. ИноСМИ). Система "Периметр", размещенная в глубоком бункере на Урале, была подключена к ряду входных сигналов: сейсмическим и радиационным датчикам, которые отслеживали падение боеголовок на советскую территорию, а также к радиоканалам связи с Кремлем. Если эта система была включена, если она смогла обнаружить признаки ядерных ударов и если канал связи с центральным командованием был прерван, — только в этом случае "Периметр" запускал серию командных ракет. Затем эти ракеты, оснащенные радиопередатчиками, должны были пролететь через советское воздушное пространство, передавая коды запуска советскому ядерному арсеналу.

О системе "Периметр" было рассказано в The New York Times в 1993 году в статье американского эксперта по ядерной программе Брюса Г. Блэра (BruceG. Blair), которому некий советский ученый якобы сообщил подробности этой программы. Он охарактеризовал конструкцию этой системы словами "судороги мертвой руки".

"У меня нет никаких сомнений в том, что такую систему действительно создали, — заявил в интервью Wired Дэвид Хоффман (DavidHoffman), редактор The Washington Post и автор книги "Мертвая рука". – “Периметр” существует. И это была реальная система, поставленная на боевое дежурство вскоре после вступления Михаила Горбачева в должность в 1985 году".

Хоффман писал свою книгу, во многом опираясь на большое количество интервью с людьми, знакомыми с программой. Он полагает, что есть веские доказательства того, что система "Периметр" сохранилась, пусть и была отключена после окончания холодной войны. Однако, полагает Хоффман, с приходом к власти Путина возникла неопределенность по поводу этой системы. В последние годы российское командование заявляло, что система остается работоспособной, а Москва модернизировала командный бункер, где базировался "Периметр".

Именно благодаря радиостанции УВБ-76 программа "Мертвая рука" вновь оказалась в центре внимания СМИ. Это особенно бросается в глаза, потому что, исходя из всего, что мы знаем о "Периметре", радиостанция УВБ-76 не может никак быть связана с запуском ядерного оружия.

По признанию Мариса Голдманиса, радиостанция УВБ-76, безусловно, может оказаться полезной в случае разрушения российской сети связи в результате ядерного удара. Однако, продолжает Голдманис, сама идея автоматического запуска ракет с помощью этой системы "нелогична и нетехнологична" — бункер, в котором размещается "Периметр", общается с внешним миром с помощью сверхнизкочастотной радиосвязи, а не на коротких волнах (возникает естественный вопрос: а откуда ему это известно? — прим. ИноСМИ). <…>

С момента создания "Периметра" Кремль хранил о ней молчание, что странно, поскольку отчасти полезность такого оружия заключается в его способности предотвратить первый ядерный удар. "Это совершенно абсурдная ситуация", — говорит Хоффман. Однако недавно все изменилось.

Трамп и Медведев 31 июля вступили в публичную перепалку в своих социальных сетях. Президент опубликовал пост в Truth Social, назвав Индию и Россию "мертвыми экономиками" и призвав Медведева "следить за своими словами".

Тем временем российский чиновник через Telegram предупредил американца о том, "как может быть опасна несуществующая в природе “Мертвая рука”".

Нарушение "ядерного табу"

Несмотря на гонку вооружений времен холодной войны, в мире сохранялось негласное понимание того, что применение ядерного оружия для первого удара было бы аморальным, нерациональным и, вероятно, привело бы к концу света. Политолог Нина Танненвальд (Nina Tannenwald) называет это "ядерным табу".

Данное табу, как правило, распространялось и на угрозы начать ядерную войну. Так было до недавнего времени. <…>

Новые правила, утвержденные Путиным в прошлом году, позволяют Москве при определенных условиях нанести ядерный удар в ответ на крупномасштабные удары, нанесенные по территории России с помощью обычных вооружений.

"Нарушение ядерного табу, то есть продвижение информации о своих ядерных возможностях в военной сфере и использование угроз, очень опасно", — говорит Хоффман. Это увеличивает вероятность недопонимания, неверного восприятия и просчетов.

Несмотря на то, что радиостанция УВБ-76 продолжала подавать сигналы и во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, домыслов о ее истинном назначении после этого заметно поубавилось.

Хоффман не уверен, что шумиха по поводу УВБ-76 и "Периметра" — нечто большее, нежели просто маргинальный сюжет. Нужно учесть тот факт, что в Москве и на официальном уровне затрагивают тему возможного применения ядерного оружия. На таком фоне этот сюжет [об УВБ-76] выглядит скорее как сценарий комикса. "Вся история о “Мертвой руке” сводится к тому, что она якобы представляет собой вышедшего из-под контроля монстра", — продолжает Хоффман. Это, конечно же, не так: по его словам, "она была создана как система возмездия", для нанесения исключительно "ответного удара". И все же идея российской системы Судного дня продолжает витать в воздухе.

В том же смысле высказался и Марис Голдманис.

"“Мертвая рука” — это также великий миф", — говорит он. Вполне возможно, что в основу мифа положена какая-то реальная система. Но атмосфера секретности порождает флер таинственности. Страхи, словно сказочные чудовища, населяющие темную, опасную пещеру, способны подпитывать сами себя: "Ни у кого нет уверенности ни в чем, поскольку никто не может войти в эту пещеру".