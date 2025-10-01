Трамп предал Украину — ситуация изменится, лишь если он проявит жесткость к Путину (Politico, США)

Politico: на Западе настаивают на эскалации с Россией ради Украины

Если Трамп всерьез настроен на прекращение огня на Украине, то единственный способ этого добиться — пойти на эскалацию с Россией, чтобы добиться деэскалации на Украине, пишет Politico. По мнению автора статьи, Запад уже сделал все возможное для мирных переговоров и другого выбора у него нет.

Фредрик Весслау (Fredrik Wesslau)

Старания президента США Дональда Трампа остановить конфликт на Украине потерпели неудачу — но отнюдь не потому, что он не пытался: наоборот, с начала года он беседовал с президентом России Владимиром Путиным по телефону минимум семь раз, пять раз направлял на встречу с российским лидером своего специального посланника Стива Уиткоффа и даже закатил роскошный саммит с красной ковровой дорожкой на Аляске — и всё безрезультатно.

Теперь похоже, что президент США запоздало осознал, что его усилия ни к чему не привели из-за самого Путина. На Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе Трамп наконец-то выразил свое разочарование резким сообщением у себя в соцсети Truth Social о том, что Россия — “бумажный тигр”, а Украина может отбить у нее все утраченные территории.

Разумеется, еще неизвестно, готов ли Трамп подкрепить свои на редкость решительные слова реальными мерами. Но пока что его попытки обеспечить прекращение огня мира не приблизили. А все из-за того, что по какой-то неведомой причине Трамп наотрез отказывается всерьез давить на Россию.

Как явствует из подслушанного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме, Трамп считает, что Путин намерен заключить с ним соглашение. И хотя сам он “прессовать” Путина не желает, вполне возможно, эскалация — единственный способ этого добиться.

Ведь вместо того, чтобы усадить Москву за стол переговоров, мягкость Трампа лишь придала Путину смелости, поскольку он не видит особого риска ответных действий. По сути, Путин руководствуется изречением Владимира Ленина: “Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнетесь на сталь — остановитесь” (эта ложно приписываемая Ленину цитата очень в ходу на Западе, на что обращала внимание представитель МИД РФ Мария Захарова. – Прим. ИноСМИ).

А со стороны Трампа путинский штык обнаружил лишь грязь.

Совсем недавно сдержанность президента США вылилась в двусмысленную реакцию на минимум 20 российских беспилотников, нарушивших воздушное пространства союзницы НАТО Польши (доказательства принадлежности этих беспилотников России так и не были представлены. – Прим. ИноСМИ). Американский президент заявил, что это могло быть “ошибкой”, несмотря на явные признаки обратного. Даже посоветовав союзникам по НАТО сбивать российские самолеты-нарушители в своем воздушном пространстве на Генеральной Ассамблее ООН, он все равно усомнился в том, что беспилотники над Данией были именно российскими.

Если Москва прощупывает реакцию Трампа, то по всему она должна быть довольна.

Он неоднократно угрожал России санкциями, но всякий раз эти угрозы оказывались пустыми. Крайние сроки истекали один за другим без последствий, и Путин всякий раз ловко бросал Трампу кость — достаточно аппетитную, чтобы избежать его гнева, пусть и без настоящего мяса.

Теперь Трамп раздумывает над новыми санкциями и пошлинами против Москвы, чтобы заставить Венгрию и Словакию прекратить импорт российского газа. Это может укрепить позицию Европы по отношению к России, но для Трампа больше похоже на отвлекающий маневр, чтобы не вводить “настоящих” санкций.

При всем этом Москва не могла не отметить, что американский лидер увиливает от настоящего давления. А это именно та слабость, которую Кремль презирает, но при этом мастерски ею пользуется. Вопрос в том, не ограничится ли вновь обретенный Трампом “ястребиный” настрой сугубо риторикой.

Путин, со своей стороны, ничуть не заинтересован в прекращении огня. Он считает, что его войска медленно, но верно подтачивают оборону Украины, а поддержка Киева по стороны Запада со временем иссякнет. Он считает, что Россия в итоге достигнет своих целей на поле боя, несмотря на высокие потери в живой силе и технике. И даже если в конце концов будет заключено соглашение, Путин полагает, что чем дольше он продержится, тем выгоднее окажутся условия.

Таким образом, не чувствуя реального нажима со стороны США, он лишь ужесточает свою кампанию: с мая Россия нанесла несколько массированных ударов беспилотниками и ракетами по Киеву и другим украинским городам (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Прим. ИноСМИ). За последние несколько недель Москва нацелилась на “центры принятия решений” и перестала тревожиться, что в результате ударов могут пострадать иностранные посольства. Затем, 7 сентября, Россия осуществила крупнейшую на сегодняшний день воздушную атаку на Киев, задействовав свыше 800 беспилотников и поразив кабинет министров, где работает премьер-министр Украины.

Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец “закрутить гайки”, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации.

Запад может достичь этого жесткими санкциями (в том числе вторичными) против экспорта энергоносителей и российского теневого флота, а также изъяв замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов евро.

Далее, военная помощь Украине должна увеличиться как в количественном, так и в качественном отношении. Стране нужны возможности глубокого удара и зеленый свет на их использование по военным объектам в России.

Затем, опираясь на уже проделанную работу по обеспечению гарантий безопасности, Европа и США должны перехватить стратегическую инициативу и развернуть воздушное патрулирование на Западной Украине — не дожидаясь прекращения огня.

Эта миссия должна быть внедрена в систему противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить страну от массированных ударов российских беспилотников и ракет. Наземные системы ПВО в прифронтовых странах, таких как Польша и Румыния, также могут быть задействованы для перехвата российских беспилотников и ракет над Украиной — до того, как они достигнут воздушного пространства союзников по НАТО. Недавнее вторжение в Польшу показывает, насколько НАТО необходимо усилить свои возможности, если альянс намерен надежно сдержать Россию.

Наконец, союзники по НАТО должны направить на Украину войска для выполнения небоевых вспомогательных функций— таких как обучение, разведка и материально-техническое обеспечение. Это продемонстрировало бы их готовность сыграть более весомую роль.

Такие меры послужили бы убедительным сигналом Москве о том, что США и Европа готовы усилить нажим на Россию — и этого может оказаться достаточно, чтобы подтолкнуть Путина к прекращению огня.

Фредрик Весслау — заслуженный научный сотрудник Стокгольмского центра восточноевропейских исследований и старший советник консультационной фирмы Rasmussen Global, основанной бывшим генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Бывший замглавы Консультативной миссии ЕС на Украине.