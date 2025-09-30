Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ

Источник изображения: belvpo.com

Европа продолжает вооружаться, причём вооружается она в первую очередь против России. Ведущие европейские политики, в том числе и руководство Евросоюза, активно информируют западную общественность о «неизбежности войны с Россией» и призывают сограждан серьёзно к ней готовиться. Самый серьёзный подход к этому вопросу демонстрирует Варшава.

На сегодняшний день известно, что проект военного бюджета Польши на следующий год предполагает затраты до 4,7% от ВВП (190 млрд злотых, или 50 млрд долларов). В стране полным ходом продолжается масштабная закупка современных вооружений и военной техники, увеличивается численность личного состава Войска Польского и совершенствуется логистическая сеть, а военная инфраструктура адаптируется к приёму крупных иностранных контингентов по планам НАТО. Параллельно денонсируется Конвенция о неприменении противопехотных мин, правительство разрабатывает планы строительства бомбоубежищ и возводит на границе «Восточный щит».

На этом фоне, очевидно, что Россия, которую без её ведома избрали на роль «европейской угрозы», просто вынуждена принимать конкретные меры по обеспечению безопасности. А вместе с ней и Беларусь, как такой же субъект Союзного государства и единственный стратегический союзник России на западном (читай «европейском») направлении. При этом экспертное сообщество уверено, что и Россия, и Беларусь будут увеличивать свои военные возможности пропорционально усилиям Запада.

Что касается Беларуси, то следует заметить – поддержание системы вооружений белорусской армии в оптимальном состоянии и её совершенствование осуществляется по трём направлениям: глубокая модернизация имеющихся образцов, разработка собственных новинок и поставка (закупка) иностранного вооружения. Решение задач в рамках первых двух направлений возложено в основном на предприятия белорусского государственного военно-промышленного комитета. Вопросы третьего направления в большей степени закрываются в рамках военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией. Благодаря целенаправленной работе в рамках ВТС в белорусской армии появились современные истребители Су-30СМ2, вертолеты Ми-35, БТР-82А, ЗРК С-400 и многие другие образцы вооружений российского производства.

Вместе с тем, как показывает опыт СВО, в ходе ведения современных военных действий важнейшую роль стало играть высокоточное оружие большой дальности (ВТО БД). В настоящее время оно фактически остаётся единственным средством для нанесения ударов в глубину территории противника. В белорусской армии, конечно же, есть и отечественные «Полонезы», и российские «Искандеры». Тем не менее, на фоне реализации беспрецедентных программ перевооружения того же Войска Польского, следует понимать, что в определённый момент этого станет недостаточно для адекватного ответа на возможную агрессию против Республики Беларусь и Союзного государства в целом.

Таким образом, в числе востребованных в современных условиях образцов вооружений для белорусской армии однозначно присутствует ВТО БД. Кроме того, обоснованный интерес представляет и гиперзвуковое оружие (например, российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»), отлично зарекомендовавшее себя как в Сирии, так и на Украине.

И здесь, с учётом определённых границ производственных и технологических  возможностей белорусского военпрома, расчёт строится на активизацию военно-технического сотрудничества обоих субъектов Союзного государства в интересах обеспечения его безопасности. Причём задержка в обеспечении обеих армий необходимым современным вооружением формирует определённые угрозы и риски, учитывая, что коллективный Запад уже практически не скрывает проводимые им мероприятия заблаговременной подготовки к войне.

Сергей Острына

