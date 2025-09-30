Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия для противодействия российской угрозе (Daily Mail, Великобритания)

Жители Швеции решили, что из-за "агрессии" Путина им пора задуматься о создании собственного ядерного оружия, пишет DM. Читатели издания такими новостями возмущены: по их мнению, главный враг страны, в котором мусульмане становятся религиозным большинством, сидит отнюдь не в Кремле.

Кевин Аджей-Дарко (Kevin Adjei-Darko)

Шведские политики и военные эксперты считают, что стране следует задуматься о создании собственного ядерного оружия для сдерживания России. Дискуссия обострилась после недавних инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве ЕС, усугубивших опасения за безопасность Европы.

Эту идею на суд общественности выдвинули правые и правоцентристские силы.

Лидер Шведских демократов Йимми Окессон заявил газете Göteborgs-Posten: “Давным-давно у Швеции был большой опыт в области ядерных технологий. Но политическая воля распорядилась иначе. Я считаю, что в сложившейся ситуации должны обсуждаться все варианты”.

Ему вторит научный сотрудник Шведского института оборонных исследований Роберт Дальшё. Он сказал на семинаре: “В нынешней обстановке мы должны обсудить создание независимого ядерного оружия со шведским компонентом”.

Эти комментарии появились после того, как европейские правительства сообщили о возросшей активности враждебных беспилотников и нарушениях воздушного пространства, которые официальные лица увязали с Владимиром Путиным.

На прошлой неделе датские власти закрыли временно аэропорт Копенгагена после неоднократно замеченных беспилотников.

Дания заявила, что инциденты могут быть частью скоординированной “гибридной атаки”. НАТО и союзники усилили наблюдение в Балтийском регионе.

Ранее в этом месяце Польша также сообщила о беспилотниках, вторгшихся в ее воздушное пространство во время налета на Украину.

НАТО подняла в воздух истребители, и союзники помогли Варшаве перехватить несколько беспилотников. Польское правительство назвало вторжение серьезным нарушением границ НАТО и подняло тревогу по всему альянсу.

За пересмотр ядерных вариантов Швеции выступают и другие партии. Депутат Европарламента от христианских демократов Элис Теодореску Мове предложила Стокгольму задуматься о вкладе в общую европейскую ядерную стратегию.

Другие европейские страны, включая Польшу и ряд немецких политиков, также открыто обсуждали вопрос о национальных или совместных средствах ядерного сдерживания, хотя многие эксперты говорят, что восстановление программы вооружений будет накладным и столкнется с политическими трудностями.

Эксперты Шведского института оборонных исследований предупредили, что технические и финансовые барьеры огромны.

“Это будет крайне масштабный промышленный проект”, — сказал эксперт по ядерному оружию Мартин Голиат.

Предстоит обширная работа — необходимо создать инфраструктуру для производства материалов для создания ядерного оружия, что потребует крупных инвестиций. “Полагаю, выделить все необходимые ресурсы будет практически невозможно”, — подчеркнул Голиат.

Голиат и другие исследователи отмечают, что ядерное ноу-хау Швеции уходит корнями в эпоху холодной войны, когда страна осуществляла секретные программы и даже проводила неядерные испытания в Лапландии.

“Речь шла о понимании нового оружия, которое тогда только появилось, — объяснил Голиат. — Довольно скоро люди захотели изучить возможности: как создать его непосредственно в Швеции?”.

Те старые программы позволили Швеции накопить исследовательский материал и административные наработки, но с тех пор многое было утрачено.

“Конечно, в архивах остались научные изыскания, но те люди с этим уже не работают — многих, пожалуй, и в живых уже нет, — сказал он. — Я бы сказал, что нам придется начинать с самого начала”.

Аналитики также указывают на политические и юридические препоны: Швеция строго придерживается нераспространения и давно ратует за ядерное разоружение.

Общественное мнение в стране настроено решительно против ядерного оружия, и международные партнеры наверняка воспротивятся односторонним шагам.

В то же время глобальные тенденции свидетельствуют о возрождении интереса к ядерным силам и ослаблении соглашений о контроле вооружений, что, по мнению многих, требует пересмотра.

В настоящее время Швеция располагает гражданскими атомными электростанциями, которые обеспечивают значительную долю выработки электричества.

Но эксперты подчеркивают, что гражданский потенциал — еще не залог скорой милитаризации. Создание надежных средств ядерного сдерживания потребует значительных инвестиций, новых промышленных объектов, подготовленного персонала и многих лет, если не десятилетий, работы.

На данный момент дискуссия в Швеции только завязалась и не пришла к четким выводам. Одни политики и военные деятели считают, что запретных вариантов быть не должно, учитывая изменившуюся обстановку в области безопасности.

Другие взывают к осторожности, подчеркивая, что непомерные затраты, технические препоны и дипломатические последствия делают создание национальной ядерной бомбы маловероятным и к тому же опасным.

Швеция некогда была близка к созданию собственной атомной бомбы, чтобы защититься от Советского Союза, но закрыла проект в конце 1960-х годов.

Страна гордится своей миролюбивой репутацией и подписала Договор о нераспространении ядерного оружия в 1968 году, принципиально подчеркнув свой неядерный характер, после чего соглашение о гарантиях вступило в силу в 1975 году.

Позднее Стокгольм принял Дополнительный протокол, позволяющий проводить более строгие инспекции.

Швеция сберегла опыт в области ядерных разработок, однако основная часть инфраструктуры и технических мощностей была демонтирована, а последние остатки плутония были отправлены в США в 2012 году.

С тех пор Швеция заявляет о себе как о решительной стороннице разоружения и нераспространения и снискала себе образ “рыцаря на белом коне” в вопросе глобального контроля вооружений.

Даже став членов НАТО, Стокгольм не разрабатывает ядерного оружия, единожды отказавшись от своей программы.

Комментарии читателей:

Doctor X

Они говорят, что ядерное оружие защищает от мнимой российской угрозы. По этой логике никакой российской угрозы для Европы не должно быть в принципе, поскольку все европейские страны находятся под ядерным зонтиком НАТО. Так что пусть альянс не сидит на двух стульях: либо ядерное оружие считается сдерживающим фактором, либо нет — одно из двух.

Alexander D

Сколько уже лет они пугают Европу Россией? И сколько в это вбухали деньжищ? Самое смешное — что русские так и не пришли.

G-hush123

Да, единственное, чего миру не хватает, — это новых ядерных боеголовок. И все будет расчудесно!

EdamYearCorn

Ха-ха, главная угроза — не русские, а эти социалистические недоумки, что рулят Европой и Британией.

TwineLonganArch

Будь я Россией, я бы своей целью выбрал всяко не Швецию...

sennacot

Ну и где они их возьмут? В ближайшем супермаркете “ядерка” не продается!

peeved off

Страна, где четверть населения — мигранты, разоряется о “российской угрозе”. Совсем с ума посходили!

Ian Parker

Может, Швеции лучше вспомнить про угрозу поближе к дому, а?

tonik-13

А США будут бомбить шведские ядерные мощности, как иранские?

Welshpatriot63

Значит, Британия была первой, а теперь Швеция хочет стать второй по счету мусульманской страной Европы с ядерным оружием. Что-то мне кажется, что главный враг засел не в России, а совсем в другом месте.