Афганская авиабаза Баграм: почему Трамп так отчаянно хочет ее вернуть? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: Трамп хочет вернуть базу Баграм из-за влияния Китая и символизма

США хотят вернуть контроль над базой Баграм, чтобы противостоять растущему в регионе влиянию Китая, передает Al Jazeera. По мнению экспертов, авиабаза также имеет символическое значение для Штатов, поскольку ее построил геополитический противник — СССР.

Ручи Кумар (Ruchi Kumar)

Это позволило бы США вновь установить свое влияние в регионе, особенно учитывая присутствие Китая. Однако вернуть ее [базу Баграм] будет непросто.

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Афганистан, находящийся под управлением движения "Талибан", передал под контроль Вашингтона авиабазу Баграм. Это произошло спустя пять лет после того, как было подписано соглашение с этой группировкой, что проложило путь к выводу американских войск из Кабула.

На пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, состоявшейся 18 сентября, Трамп сообщил журналистам, что правительство США "пытается вернуть [Баграм]".

"Мы отдали ее им [„Талибану“] даром. Мы хотим вернуть эту базу", — сказал он.

Два дня спустя, 20 сентября, он усилил свои требования прямой угрозой в социальной сети Truth Social: "Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — произойдет что-то плохое!!!"

"Талибан" отклонил требование Трампа.

Однако это не первый раз, когда Дональд Трамп проявляет интерес к возвращению бывшей американской военной базы. В феврале 2025 года на пресс-конференции, которая сейчас удалена с сайта Белого дома, Трамп заявил: "Мы собирались удержать Баграм. Мы собирались оставить там небольшой контингент".

Что же такое база Баграм? Почему Трамп так сильно хочет ее вернуть? Каково ее стратегическое значение и могут ли США вернуть ее?

Что такое авиабаза Баграм?

Спустя четыре года после вывода американских войск из Афганистана, Баграм остается спорным объектом, который администрация Трампа стремится отобрать у "Талибана".

База с двумя бетонными взлетно-посадочными полосами длиной 3,6 и 3 километра расположена примерно в 50 километрах от Кабула. Она служила стратегически важным форпостом для многих военных держав, которые контролировали Афганистан и сражались за него на протяжении последних пятидесяти лет.

Аэродром был создан Советским Союзом в 1950-х годах. Это был первый шаг на пути к холодной войне, которая на десятилетия затянула Афганистан в свой водоворот. Однако в то время база находилась под контролем афганского правительства.

Ситуация изменилась после ввода советских войск в Афганистан в 1979 году. В течение десяти лет советские войска контролировали Афганистан, прежде чем Москва вывела свои силы из страны.

В 1991 году правительство Мохаммада Наджибуллы, которое поддерживалось Советским Союзом, передало контроль над Баграмом Северному альянсу — одной из самых влиятельных оппозиционных группировок, боровшихся за власть. Однако и Северный альянс вскоре уступил контроль над базой талибам.

После вторжения НАТО в Афганистан в 2001 году база стала ключевым стратегическим центром американского военного присутствия в этой стране. Она служила особым командованием для различных военных подразделений, постоянно расширяясь, наращивая потенциал и повышая свою эффективность.

В 2009 году база достигла своего расцвета, и ее вместимость составляла около 10 тысяч человек. Хотя ее контролировали американские войска, она использовалась совместно с другими членами НАТО, включая подразделения Королевской морской пехоты Великобритании.

Помимо воинских частей, на базе располагалась крупная тюрьма, печально известная своими ужасными условиями содержания и пытками, которым подвергались афганские заключенные со стороны американских военных и их местных союзников. В Баграме также находился полностью функционирующий госпиталь, казармы для тысяч солдат и несколько ресторанов популярных американских сетей, таких как Pizza Hut и Subway.

Американские войска эвакуировали базу и ее объекты в августе 2021 года в рамках вывода войск. При этом значительная часть оружия и техники была уничтожена. То, что осталось, было разграблено местными группировками до того, как "Талибан" установил контроль над базой.

Почему Трамп хочет вернуть базу Баграм?

Трамп неоднократно высказывал недовольство тем, что Соединенные Штаты оставили значительное количество вооружения в Афганистане после поспешного вывода войск в 2021 году, фактически передав его "Талибану" и другим афганским вооруженным группировкам.

Однако, по мнению экспертов, настоящая привлекательность Баграма заключается не в огромном количестве поврежденной военной техники и не в заброшенных сетевых ресторанах на ее территории.

Демонстрация контроля над базой, построенной геополитическим противником, имеет важное символическое значение для Америки. "Она всегда имела важное стратегическое значение, поскольку была построена Советским Союзом", — сказал Ибрагим Бахисс (Ibraheem Bahiss), старший аналитик Crisis Group.

Сложный горный ландшафт Афганистана создает трудности для контроля над его воздушным пространством. В стране не так много мест, где могли бы приземлиться крупные военные самолеты и авианосцы. Баграм — крупнейшая авиабаза страны — предоставляет редкую возможность для передышки.

База Баграм сыграла "ключевую роль" в так называемой "войне против терроризма", которую Вашингтон вел после 2001 года, считает Хекматулла Азами (Hekmatullah Azamy), аналитик по вопросам безопасности Центра по изучению конфликтов и мира (CAPS), аналитического центра со штаб-квартирой в Кабуле.

С базы в Баграме были осуществлены масштабные воздушные операции, в том числе те, которые привели к гибели мирных жителей. Одним из таких инцидентов стала бомбардировка больницы организации "Врачи без границ" (MSF) в Кундузе в 2015 году. В результате погибли 42 человека, и как минимум 30 получили ранения.

Командующий американскими войсками в Афганистане несколько раз менял свои объяснения причин бомбардировки, прежде чем в итоге признать, что это была ошибка. После этого президент США Барак Обама принес извинения.

Однако, несмотря на то что США уже покинули Афганистан, значимость Баграма, по словам Азами, только возросла с увеличением влияния Китая в регионе.

"В свете изменившихся приоритетов, когда США стали рассматривать Китай как главную угрозу, эта база, похоже, вновь обрела актуальность. В первую очередь, это связано с ее близостью к Китаю и ее стратегическим значением", — сказал он.

Баграм расположена примерно в 800 километрах от границы с Китаем и примерно в 2400 километрах от ближайшего китайского ракетного завода в Синьцзяне.

Трамп также указал на Китай как на одну из ключевых причин своего стремления вернуть Баграм. В ходе недавнего выступления в Лондоне он заявил, что база расположена "всего в часе от места, где [Китай] производит свое ядерное оружие". Ранее, в феврале, Трамп также утверждал, что база находится "ровно в часе" от места, где Китай производит свои ядерные ракеты.

Китайские официальные лица, со своей стороны, выступили против. "Будущее Афганистана должно решаться его собственным народом. Нагнетание напряженности и создание конфронтации в регионе не будет популярным", — заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь после комментариев Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Смогут ли США вернуть Баграм?

Эксперты выражают сомнения по этому поводу.

"Баграм является стратегической базой для США с точки зрения проецирования силы в регионе", — заявила Эшли Джексон (Ashley Jackson), содиректор Центра по вооруженным группам со штаб-квартирой в Женеве. Однако она подчеркнула, что "этот шаг, по всей видимости, прямо противоречит политике США, направленной на прекращение военной миссии в Афганистане".

"Переговоры о передислокации и возвращении войск будут очень сложными и длительными. Неясно, будут ли они отвечать стратегическим интересам какой-либо из сторон", — добавила Джексон.

И Азами, и Бахисс считают, что у "Талибана" нет причин отказываться от Баграма.

Такой шаг "подорвет легитимность „Талибана“", — заявил Азами.

Бахисс отметил, что движение "не намерено мириться с иностранным присутствием в Афганистане, в том числе на авиабазе Баграм".

По словам Бахисса, который живет в Кабуле, движение "Талибан" было основано на идее борьбы с иностранной оккупацией и влиянием. Представители группировки часто утверждали, что "пока иностранные войска удерживают хотя бы одну пядь земли, джихад или священная война является необходимостью".

"Любые переговоры с иностранными военными могут ослабить их позиции и привести к массовому дезертирству их собственных членов", — сказал Бахисс.

Как отреагировал "Талибан"?

"Талибан", в свою очередь, всегда выражал свою позицию ясно и неоднократно отказывался от требований Трампа. Недавно, 21 сентября, группировка напомнила о соглашении, подписанном администрацией Трампа с талибами в Дохе в 2020 году.

"Следует напомнить, что в соответствии с Дохийским соглашением Соединенные Штаты обязались не применять силу и не угрожать ей против территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела", — заявил в социальных сетях заместитель официального представителя "Талибана" Хамдулла Фитрат.

"Соединенные Штаты должны оставаться верными своим обязательствам", — отметил он.

Комментарии Фитрата последовали за угрозой Трампа о том, что в Афганистане могут произойти "плохие вещи", если "Талибан" не отдаст Баграм.

Какова стратегия США?

Отказ "Талибана" от переговоров по базе пока не остановил Трампа. Аналитики предполагают, что США могут использовать требование о Баграме в качестве разменной монеты.

"Это может быть способом выдвинуть более значительные требования, например, вернуть Баграм, а затем, возможно, согласиться на что-то меньшее и более символическое, например, вернуть часть оружия и техники, о чем ранее упоминал президент", — предположила Джексон из Центра по вооруженным группам.

Оценка, проведенная в 2022 году Министерством обороны США (ныне Министерством войны США), показала, что в Афганистане было брошено оружия на сумму более 7 миллиардов долларов, большая часть которого, как считается, сейчас находится под контролем "Талибана".

Аналитики считают, что если требование о Баграме является лишь частью более широких переговоров, то это может быть хорошей новостью для "Талибана". По их мнению, представители власти в Афганистане стремятся к большей международной легитимности, и переговоры с США могут стать важным шагом в этом направлении.

"В некотором смысле администрация Трампа [заявляет, что] открыта для идеи взаимодействия с „Талибаном“", — сказал Бахисс из Кабула, указав на другие примеры готовности президента США налаживать связи с лидерами, которых Вашингтон ранее считал врагами: от Ахмеда аш-Шараа в Сирии до Владимира Путина в России и Ким Чен Ына в Северной Корее.

В конечном счете, как отметил Бахисс, желание Трампа вести переговоры с "Талибаном" будет зависеть от того, какие условия ему предложат.

"Что может предложить „Талибан?“ Будут ли это частные инвестиции, полезные ископаемые или военные активы, такие как Баграм?" — задается вопросом Бахисс.

"„Талибану“ действительно нужно показать, что он может предложить", — добавил он.