«Пережили огонь «Урагана»: ВСУ хвалят РСЗО Żądło – польскую модификацию «Осы»

Источник изображения: topwar.ru

Польша передала украинской армии не озвученное количество зенитно-ракетных комплексов 9К33 «Оса», в том числе модернизированных собственными силами до модификации «Оса-АКМ-П1» Żądło, которая обладает значительно более высокими противовоздушными возможностями, чем стандартные советские варианты.

Украинские военные хвалят изменения, внесённые в систему по сравнению с базовой версией. Установка оптико-электронной станции позволила вести огонь в ночное время и улучшило распознавание целей, давая возможность отличить барражирующий дрон-камикадзе от, к примеру, разведывательного БПЛА «Орлан-10» или просто птицы. Была отмечена эффективность джойстика управления системой. Изменения, направленные на снижение сигнатуры «Осы» в полевых условиях, также получили положительную оценку как средство пассивной маскировки.

Как утверждается солдатами, расчёту комплекса удавалось несколько раз уничтожать цели за пределами официальных ТТХ, например, при ведении огня по маневрирующему объекту на дистанции до 12,9 км вместо 10,3 положенных км.

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на свой возраст, ракета «Оса», модернизированная заводом WZU, обладает большим потенциалом, чем многие ожидали

- отмечает польский подрядчик.

Как утверждается, расчёт «Осы», работая с начала конфликта, на сегодняшний день выполнил 160 пусков, а число уничтоженных целей достигло 140. Экипаж заявляет, что «даже пережил огонь российской РСЗО БМ-27 «Ураган»: атака была произведена с использованием кассетных боеприпасов, и солдаты обязаны жизнью водителю, который вывел их из зоны обстрела. Правда, не совсем понятно, как это связано с ТТХ самой «Осы» польского производства.

Источник изображения: topwar.ru

«Оса-АКМ-П1 – это польская модернизация советского ЗРК малой дальности 9К33 «Оса» (и его последующих вариантов 9К33М2 «Оса-АК» и 9К33М3 «Оса-АКМ»), разработанная WZU. Премьера комплекса состоялась на выставке MSPO 2004. Комплекс отличается модернизированными системами наведения и управления огнём, а также более помехоустойчивой РЛС. Однако ключевым элементом этой версии является добавление ОЭС с автосопровождением, ИК-камерой и лазерным дальномером. Ряд аналоговых компонентов также был заменён цифровыми.

Вооружение по-прежнему состоит из 6 ЗУР 9М33М2/М3 с дальностью стрельбы 10–12 км. Машина также базируется на шасси плавающей машины БАЗ-5937 6х6.