Опасаясь Китая, Пентагон призывает ОПК США «учетверить» производство боеприпасов

Источник изображения: topwar.ru

В американском Минобороны крайне встревожены недостаточными запасами вооружений. Опасаясь Китая, Пентагон призывает предприятия ОПК США как можно скорее удвоить или даже «учетверить» производство боеприпасов.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Пентагон, встревоженный низким уровнем запасов вооружений, которыми США располагали бы в случае возможного конфликта с Китаем, призывает своих поставщиков ракет удвоить и даже учетверить темпы производства

- отмечает издание.

В американском военном ведомстве опасаются, что в случае вооруженного конфликта с КНР соединенные Штаты будут испытывать острую нехватку 12 ключевых видов вооружения. Среди них – перехватчики Patriot, дальнобойные противокорабельные ракеты, зенитные ракеты SM-6, оперативно-тактические ракеты PrSM, крылатые ракеты воздушного базирования JASSM. Это вооружение наиболее востребовано.

Источник изображения: topwar.ru

Решением данной проблемы занимается специально созданный Совет по ускорению производства боеприпасов. В рамках этой структуры регулярно устраиваются встречи между высшим руководством Пентагона представителями ведущих компаний, специализирующихся на выпуске ракетного вооружения. В частности, в такой деятельности самое активное участие принимает замминистра обороны США Стив Файнберг. По утверждению источников, для обсуждения проблемы и нахождения путей ее решения он еженедельно созванивается с представителями американских предприятий ОПК.