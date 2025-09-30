Войти
Премьер Польши: Война на Украине – это и наша война

Источник изображения: topwar.ru

Глава польского правительства Дональд Туск сделал весьма провокационное заявление о характере украинского конфликта для своей страны. В своем недавнем обращении он однозначно определил происходящее на Украине как дело, напрямую касающееся Польши, независимо от отношения общества к этому факту.

Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война – это также наша война. Нравится это кому-то или нет

– приводит слова польского лидера местная пресса.

В материале говорится, что Туск аргументировал свою позицию фундаментальными интересами национальной безопасности Варшавы. При этом он констатировал наличие в западных странах «настроений невмешательства», хотя ситуация на Украине, по его оценке, непосредственно затрагивает вопросы «выживания западной цивилизации в целом».

Ранее польский премьер уже комментировал позицию международных партнеров, предположив, в частности, что резкие высказывания Дональда Трампа в адрес России отражают стремление Вашингтона сократить вовлеченность в украинский кризис.

Но, что означает его текущее высказывание? Значит ли это, что Туск во всеуслышание заявил о прямом участии его страны в российско-украинском противостоянии? Ведь до этого момента западные страны старались избегать подобных формулировок.

  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
