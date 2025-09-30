Келлог: Вашингтон разрешает Украине наносить удары большой дальности по России

Последние заявления некоторых высокопоставленных американских политиков свидетельствуют о том, что Киев получил дозволение использовать против России поставленное Вашингтоном дальнобойное оружие, сообщил Кит Келлог в интервью Fox News. По его мнению, у стран НАТО есть возможности и полномочия действовать в отношении Москвы гораздо более агрессивно.

Джеки Хайнрих: Прежде всего мне хотелось бы остановиться на заявлении президента в Truth Social. Оно действительно потрясло мир. Он написал: "Со временем, терпением, финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых начался этот конфликт, вполне возможно. Почему бы и нет? Украина сможет вернуть свою территорию в первоначальном виде, и кто знает, может быть, даже больше". Эта последняя фраза, "может быть, даже больше" — речь идет о скором нанесении ударов по России с большого расстояния?

Кит Келлог: Прежде всего, Джеки, спасибо за приглашение и поздравляю с запуском новой программы. Она действительно замечательная. Послушайте, прежде чем мы начнем, одно уточнение: вы знаете, что на самом деле этот конфликт начался в 2014 году при президенте Обаме, когда Россия зашла на территорию Крыма, а затем при президенте Байдене в 2022 году начался новый виток (конфликт начался с переворота в Киеве и русофобской политики новых властей Украины и оставался гражданской войной до 2022 года, когда Россия вступилась за русскоговорящие республики Донбасса. — Прим. ИноСМИ). С этой точки зрения, это не конфликт президента Трампа. Он унаследовал этот конфликт и сделал все, что мог, чтобы положить ему конец — от переговоров с двумя главными участниками до переговоров с союзниками — и он проделал потрясающую работу. Он действительно очень старается.

Его комментарии на этой неделе, прозвучавшие после Генеральной Ассамблеи ООН, как вы сказали, в некотором роде изменили ситуацию. Он всегда был очень, очень позитивно настроен на то, чтобы довести дело до конца. Но я думаю, что то, что произошло, — он постоянно получает информацию от спецслужб, от госсекретаря и так далее, — показывает ему, что Россия не выигрывает в конфликте. Если бы она выигрывала, то уже была бы в Киеве, в Одессе, пересекла бы Днепр.

К нам присоединились два новых союзника по НАТО. Один из них, Финляндия, вдвое увеличил границу, которую русским придется защищать. Присоединилась Швеция, которая отличается высоким уровнем технологического развития, особенно в области вооружений. Поэтому я считаю, что у них есть возможность гораздо более агрессивно противостоять России, если они того пожелают, и у них есть для этого необходимые вооружения. Они никогда не просили о введении американских войск. Они не хотят, чтобы американские войска находились на их территории. Но им нужны вооружение, возможность и полномочия его использовать. И если у них будет такая возможность, я думаю, что это будет воспринято довольно хорошо.

— Есть ли у них соответствующие полномочия?

— Все неоднозначно. Иногда у них есть такие полномочия, иногда нет. И я думаю, что всем следует очень внимательно следить за тем, что говорит президент. Он является главнокомандующим согласно Конституции, и все должны подчиняться ему. Когда президент говорит "налево", вы идете налево. Если он говорит "направо", вы идете направо. Вот, что такое институт президентства. Насколько я знаю, никто из нас не получил голоса выборщиков, а он получил. Поэтому, когда президент говорит что-то сделать, мы просто должны выполнить это.

Послушайте, я думаю, что все должны понимать серьезность этого конфликта. Этот конфликт — самый серьезный в Европе со времен Второй мировой войны. Он происходит между двумя крупнейшими по площади странами Европы — Россией и Украиной. Число жертв превышает миллион — речь идет о сотнях тысяч людей. Они используют самые современные системы в мире: бомбардировщики, ракеты, беспилотники. Это действительно передовые технологии, и иногда мне кажется, что мы не осознаем, насколько это серьезно.

Больше всего меня беспокоит то, что может произойти какая-то ошибка, которая приведет к более серьезной эскалации — будь то беспилотники над Польшей или самолеты, пролетающие над Эстонией, или что-то еще. Нужно быть очень-очень осторожными в этом вопросе. И когда я был в ООН на прошлой неделе, я разговаривал с советником по национальной безопасности Японии Масатакой Окано, и он сказал: "Кстати, не забывайте, что это международная проблема". Он имел в виду, что "в нашем регионе китайцы ведут себя очень агрессивно, как и северокорейцы". Так что это не только европейская проблема. Это глобальная проблема, и я думаю, что иногда мы забываем об этом и должны реагировать соответствующим образом.

— Я просто хочу уточнить. Вы говорите, что позиция президента заключается в том, что Украина может наносить удары большой дальности по России. Президент это санкционировал?

— Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов, неприкосновенных мест нет. Это одна из причин, по которой я считаю, что на прошлой неделе — и это было подтверждено — президент Зеленский попросил президента Трампа предоставить ракеты Tomahawk, которые позволяют наносить удары большой дальности. Это действительно хорошие системы. Америка производит лучшие системы в мире.

— Мы предоставим ракеты Tomahawk?

— Ну, это решение еще не принято, но я знаю, что президент Зеленский действительно просил их, что было подтверждено в посте вице-президента Вэнса в социальных сетях. Решение остается за президентом.

— Генерал Кит Келлог, большое спасибо за уделенное время. Всегда приятно с вами пообщаться, сэр.

— Спасибо, Джеки. Спасибо за приглашение.