Глава МИД Рыженков: Белоруссия разместит комплекс Орешник для обеспечения гарантии своей безопасности

ЦАМТО, 29 сентября. Белоруссия вынуждена разместить на своей территории комплекс "Орешник", чтобы гарантировать свою безопасность, при этом Минск не ввязывается в гонку вооружений и не провоцирует конфронтацию.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

Его выступление на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия публикует агентство БЕЛТА.

"Нам не оставили выбора. Беларусь была вынуждена разместить у себя российское тактическое ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность. В этих же целях на территории Беларуси будет размещен комплекс "Орешник". Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер и осуществляется в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, подписанный в 2024 году Белоруссией и Россией Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование для защиты любых видов оружия, включая ядерное.

М.Рыженков напомнил, что в рамках новой парадигмы международных отношений были выработаны гарантии безопасности и новые принципы сотрудничества. В их числе и нерасширение НАТО на Восток, и создание ОБСЕ с ее принципом неделимости безопасности, и Будапештский меморандум, в котором странам, отказавшимся от ядерного оружия, в том числе Белоруссии, были даны гарантии, обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения, а также от экономического принуждения.

"Однако сегодня все гарантии и принципы растоптаны. Пока мы в СССР и в первые годы своей независимости разоружались при помощи Запада, выводили ядерное оружие, утилизировали при их помощи обычные вооружения, мины, на Западе, как оказывается, потихоньку вновь начали вооружаться. Сегодня уже и ставят мины на нашей границе – в Польше, Литве и Латвии. Законные озабоченности в отношении безопасности других стран, в том числе Беларуси, были проигнорированы. Чему итогом сегодня стал беспрецедентный накал противоречий, в том числе в Европе", – сказал министр.

М.Рыженков задался вопросом, почему сегодня все больше стран говорят о возрастающей роли ядерного фактора в мире.

"Потому что в условиях отсутствия у государств надежных гарантий безопасности и реальных мер доверия именно ядерное оружие становится последним средством, которое даже без применения способно сдержать потенциального агрессора. И мы видим, как это работает", – сказал он.

По его словам, чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации нужна целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран.