Европа планирует создать "стену дронов" против России. Но это вряд ли предотвратит инциденты, подобные произошедшему в аэропорту Копенгагена (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: Европа намерена создать "стену беспилотников" против России

Европа планирует создать "стену дронов" против России, пишет NZZ. Первые системы планируют развернуть через год. Однако эта система вряд ли будет полезна в случае инцидентов, подобных тем, что произошли в европейских аэропортах в последние дни, предупреждают эксперты.

Antonio Fumagalli (Антонио Фумагалли), Lukas Mäder (Лукас Медер)

Страны Северной и Восточной Европы требуют от стран ЕС солидарного участия в обороне от беспилотников. Планы пока неясны.

Нервозность высока

"Россия испытывает ЕС и НАТО на прочность, и наш ответ должен быть решительным, единым и незамедлительным", — заявил в пятницу днем еврокомиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. Ему даже не пришлось уточнять, что он имел в виду недавние нарушения воздушного пространства в Польше, Эстонии, Румынии, а теперь и в Дании, которые, предположительно, являются делом рук России.

Встреча министров обороны восьми восточноевропейских, скандинавских и балтийских государств в Хельсинки должна была дать ответы на самые важные вопросы. Кубилюс заявил о намерении построить "стену беспилотников", но этот ответ не "немедленный", и насколько "мощным" он окажется, еще предстоит проверить.

По итогам двухчасового заседания Заявление бывшего премьера Литвы в сопровождении министра обороны Финляндии Антти Хяккянена после примерно двухчасовой встречи оставалось в целом расплывчатым: приоритетом, по словам Кубилюса, является расширение возможностей разведки. По его словам, используемые в настоящее время системы выявляют истребители и ракеты, но плохо справляются с низколетящими дронами. Государства, участвующие в "стене дронов", хотят воспользоваться опытом Украины, министр обороны которой также присутствовал на встрече. Первые системы планируют развернуть через год.

Защита не должна быть слишком дорогой

После обнаружения вражеских дронов их необходимо обезвредить. Кубилюс и Хяккянен назвали несколько возможных способов — от постановки электронных помех (глушения сигналов) и использования "дронов-перехватчиков" до классической артиллерии и перспективных лазерных систем. Однако для повышения эффективности важно, чтобы затраты на уничтожение целей не превышали стоимость самого вражеского дрона.

Армии соответствующих государств продолжат нести ответственность за оборону в будущем. Итак, какова роль ЕС, особенно с учетом того, что НАТО, недавно укрепившее восточный фланг, также играет координирующую роль? Главным образом речь идет о финансировании. Хотя конкретные размеры и механизмы распределения ресурсов пока не известны, собравшиеся в третьей стране политики ясно дали понять: они считают необходимым солидарное участие всех членов ЕС. Министр обороны Финляндии Хяккянен напомнил о пандемии коронавируса, когда страны Северной Европы помогли особенно пострадавшим странам Южной и Западной Европы, разделив долг. "Каждый в какой-то момент сталкивается с той или иной опасностью. Теперь наша очередь", — недвусмысленно заявил он.

Малые дроны — особая проблема

Как бы ни выглядела европейская "стена дронов" в будущем, она вряд ли будет полезна в случае инцидентов, подобных тем, что произошли в европейских аэропортах в последние дни. Там появились беспилотники, из-за чего полеты были приостановлены на несколько часов. Кто стоит за акциями, неизвестно, но подозрения обрушиваются на Россию.

Речь идет не о военных аппаратах, нарушивших польское воздушное пространство, а о меньших по размеру, предположительно управляемых дистанционно дронах. Существуют системы, способные обнаруживать такие объекты с помощью радаров, радиопеленгации и датчиков изображения. По крайней мере, в случае коммерческих дронов эти системы, по-видимому, работают достаточно надежно.

Опасность от падающих обломков дронов

Однако неясно, сколько европейских аэропортов уже оснащены подобной системой обнаружения. В Дании, несмотря на инцидент, эта система пока еще полностью не введена в эксплуатацию: поскольку случаи обнаружения дронов были зарегистрированы даже в аэропорту Копенгагена. В Цюрихе соответствующая система была введена в эксплуатацию лишь в начале этого года.

Перехват дрона в кратчайшие сроки представляет собой еще одну проблему. Небольшие беспилотники теоретически можно сбить, например, из пулемета. Однако в населенных районах существует опасность, что снаряды или падающий дрон могут травмировать людей или нанести материальный ущерб. Альтернативой являются сетевые пушки, которые набрасывают на дрон сеть. Однако в этом случае он также падает.

Необходима масштабная защита

Также используются электронные системы. Они работают с коммерческими дронами, посылая летательному аппарату команду на посадку. В случае взлома или использования некоммерческих систем система выходит из строя. Однако на модифицированных или самодельных устройствах этот метод оказывается неэффективным. С помощью глушилки можно полностью заблокировать дистанционное управление дроном, что в зависимости от модели приводит либо к падению, либо к контролируемой посадке. Но подобное вмешательство рядом с аэропортом может привести к нежелательным последствиям.

Обеспечение комплексной защиты критически важной инфраструктуры, такой как аэропорты, вокзалы и электроподстанции, представляет собой сложную задачу. Для этого необходима масштабная система защиты, портативные переносные устройства против дронов. А это, в свою очередь, требует развертывания большого количества специализированных средств.