The Times: визит в Великобританию поменял мнение Трампа по украинскому конфликту

Встреча Дональда Трампа и короля Карла III стала переломным моментом, когда американский президент поменял свое мнение по украинскому вопросу, пишет The Times. Зеленский остался в восторге, что подобный визит перестроил США на другой лад. Видимо, дело не в украинских "достижениях" на фронте.

Том Гулд (Tom Gould)

Советник Владимира Зеленского заявил, что речь короля Карла III и его гостеприимство в Виндзорском замке сыграли важную роль в смене позиции американского лидера.

Британский король Карл III сыграл решающую роль и помог переубедить президента Трампа в том, что Украине по силам победить Россию, заявил главный советник Владимира Зеленского.

Глава администрации Андрей Ермак сообщил газете The Telegraph, что личные переговоры между британским монархом и президентом США во время его государственного визита были "очень важными".

На уходящей неделе Трамп заявил, что Украина может вернуть себе все утраченные территории — наперекор своему прежнему убеждению, что Зеленскому придется отказаться от земель ради мира.

"Я считаю, что Украина, при поддержке Европейского союза, в состоянии бороться дальше и ВЕРНУТЬ всю свою исконную территорию, — написал Трамп у себя в социальных сетях. — Мы продолжим поставлять оружие НАТО, и она будет распоряжаться им по своему усмотрению. Удачи всем!"

Глава администрации Зеленского заявил: "Хочу отметить, что визит президента Трампа в Великобританию сложился замечательно, и я знаю позицию Его Величества, премьер-министра Стармера и людей, с которыми встречался президент Трамп... Это было очень важно".

Дипломатические источники сообщили The Telegraph, что Трамп неслучайно изменил свою позицию именно после государственного визита.

Король принимал Трампа в Виндзорском замке, присутствовал на обеде и ужине и сопровождал его в течение всего дня.

Монарх упомянул Украину в ходе государственного банкета, обратившись непосредственно к президенту: "В двух мировых войнах мы сражались бок о бок, чтобы победить силы тирании. Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и вместе с союзниками поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир".

Ермак отметил решающее значение поездки на Украину британского советника по национальной безопасности Джонатана Пауэлла. Непосредственно перед государственным визитом Трампа он встречался с солдатами на передовой в Харьковской области на северо-востоке Украины.

"Уверен, им представилась возможность использовать эту информацию и впечатления в ходе бесед с нашими американскими друзьями", — заключил он.