“Гибридная война”, с которой столкнулась Европа, — подарок для Путина. Но есть и риски (CNN, США)

CNN: ситуация вокруг Украины вызывает сумятицу и неопределенность в Европе

Ведение Россией гибридной войны против Запада не доказано, признает автор статьи для CNN. Как бы то ни было, в Европе воцарилась сумятица: жители стран, поддерживающих Украину, больше не чувствуют себя в безопасности. Одно это автор считает подарком для Путина.

Ник Пэйтон Уолш (Nick Paton Walsh)

За последнюю неделю президенту России Владимиру Путину удалось без единого выстрела донести конфликт на Украине до миллионов европейцев, которых он прежде проходил стороной. И началось всё не со взрыва, а со всхлипа.

В четверг вечером, после серьезных сбоев в работе нескольких аэропортов из-за неопознанных беспилотников, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила встревоженным соотечественникам, что Европа должна воспринимать “участившиеся и все более жестокие гибридные атаки как новую реальность”. При этом она назвала Россию не прямой виновницей — возможно, пока не хватает улик или есть опасения, что открытые обвинения будут лить воду на мельницу Москвы, — а главной угрозой Европе.

Отсутствие ясности — один из симптомов таких атак. Злодей действует безнаказанно и какое-то время остается непойманным, невзирая на ущерб или причиненные неудобства. Еще одна характерная черта — ожидание и неопределенность. Фредериксен прибавила к этому списку еще один мотив для виновников: “Они хотят, чтобы люди перестали доверять властям”.

Та же история разворачивается по всей Европе.

Намеренно ли Россия отправила более 20 беспилотников в Польшу? (Принадлежность БПЛА России не доказана. — Прим. ИноСМИ.) Было ли 12-минутное нарушение воздушного пространства Эстонии результатом слабой подготовки российских пилотов, как предположил верховный американский генерал в Европе Алекс Гринкевич, или же это новый виток московской агрессии? (По официальным заявлениям, российские самолеты не нарушали воздушную границу Эстонии. — Прим. ИноСМИ.) Неужели хакерская атака, из-за которой несколько дней спустя были отменены рейсы по всей Европе, — это случайное совпадение?

После трехдневных перебоев в работе аэропортов и сообщений о том, что у побережья Дании было замечено российское военное судно с выключенными радиолокационными маяками, датские власти так и не установили виновника.

Фредериксен признала, что поспешные выводы, как и запоздалый ответ, чреваты рисками. Датская военная разведка заявила в четверг вечером, что не может назвать виновных, тогда как глава внутренней полиции безопасности лишь отметил, что “риск российской диверсии в Дании высок”.

В остальном Дания четко отдает себе отчет в угрозе со стороны Путина. Она предоставила Украине истребители F-16, помогает Киеву в создании беспилотников и вооружается ракетами большой дальности, укрепляя сдерживание.

Западные официальные лица каждый день решают извечный парадокс гибридной войны: возлагать ли вину во всеуслышание или нет. Что, если публичные обвинения (особенно в адрес России) лишь усугубят раздор и тревогу, которые она хочет посеять? Или, наоборот, безответная угроза ослепит общество и оставит его неподготовленным до той поры, когда придется действовать жестко и решительно? Политически и гипотетически гораздо проще будет сбить российский самолет после нескольких месяцев публичных обвинений в адрес Москвы за закрытые аэропорты и общий хаос.

Вот уже несколько месяцев над континентальной Европой витает призрак диверсии.

Великобритания, еще один ярая сторонница украинской обороны, арестовала молодых преступников, завербованных Россией (информация не доказана. — Прим. ИноСМИ). По всей строгости Закона о национальной безопасности им были предъявлены обвинения в поджоге склада с припасами для Украины. На прошлой неделе британская полиция арестовала 41-летнего мужчину и 35-летнюю женщину в Эссексе в соответствии с тем же законом.

Польша заключила в тюрьму молодых украинцев за поджоги, совершенные по наводке России (доказательств связи задержанных с российскими спецслужбами польская прокуратура не привела. — Прим. ИноСМИ).

Хакеры взломали программное обеспечение в аэропортах и детских садах в Лондоне (хотя это могли быть преступные группировки, а не агенты Москвы).

Однако кто бы за этим ни стоял, обострение сумятицы позволило Путину донести до Европы ощущение уязвимости и впечатление, что конфликт расползается, — в тот самый момент, когда администрация Трампа потребовала от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.

Расходы на срочную и неизбежную поддержку Украины становятся всё ощутимее для европейских семей. Это, в свою очередь, усиливает аргументы как “умиротворителей” Путина, которые предлагают дать ему всё, что он потребует, лишь бы он остановится, так и его противников, утверждающих, что агрессия Кремля лишь усугубляется и требует решительного ответа.

И эта угроза может временно отвлечь европейских политиков — и государственные бюджеты — от более серьезных и неотложных задач на линии фронта на Украине. В ходе своего летнего наступления Россия не захватила больше территории лишь чудом. Однако ее натиск на украинские города неумолимо усугубляется.

К и без того стесненным оборонным бюджетам Европы за последние недели, прошедшие под знаком гибридных угроз, добавились две дорогостоящие и безотлагательные задачи: повысить устойчивость инфраструктуры к налетам беспилотников и хакерским атакам и создать широкомасштабную и эшелонированную противовоздушную оборону от российских дронов и самолетов по всей восточной границе.

Защиты от роя дешевых беспилотников обходится гораздо дороже этой новой угрозы невероятной эффективности. Ракета, выпущенная голландским истребителем F-35 в небе над Польшей по беспилотнику из пенопласта за 30 000 долларов, может стоить десятки тысяч евро. Это чересчур затратно и ставит непростой выбор: либо не перехватывать нарушителей вовсе, поскольку это слишком накладно, либо ежемесячно тратить миллионы на надежную защиту воздушного пространства НАТО.

Но не все так радужно для Кремля. Есть значительный риск, что подосланные им диверсанты (или шпионы, соперничающие друг с другом за благосклонность начальства), переступят черту и убьют мирных жителей в стране НАТО.

Есть риск, что Россию обвинят в том, чего она не совершала. Или что она послужит ширмой для настоящей организованной преступности, расширяющей свою пагубную деятельность. Есть риск, что президент США Дональд Трамп с его переменчивым нравом пойдет на несоразмерную эскалацию. Он может как оставить этот вопрос без внимания или, наоборот, так и отреагировать слишком остро. Как раз из-за такой непредсказуемости и начинаются масштабные конфликты.

Опять же, не все складывается в пользу Путина. Он в принципе не любит рисковать. Он ввел на Украину войска лишь после того, как ему пообещали, что на ее покорение уйдут считанные недели (информация не подтверждается российскими официальными источниками. — Прим. ИноСМИ). Складывается впечатление, что за последние недели он перешел к эскалации против Киева и Европы лишь после очень теплой встречи на высшем уровне с председателем Китая Си Цзиньпином.

Но на данный момент эти гибридные атаки — будь то целенаправленно или по случайному совпадению — доносят до простых европейцев истинную цену стойкой поддержки Украины со стороны их правительств.

Без тени иронии: несмертельные неудобства, связанные с задержками в аэропортах, дороговизной бензина и хакерскими атаками, вполне сопоставимы с теми, что испытывают простые российские граждане, — той самой страны, которая первой ввела войска и ежедневно убивает ни в чем не повинных украинцев (Россия не наносит удары по мирным жителям на Украине, а причины начала СВО многократно разъяснялись российскими официальными лицами. — Прим. ИноСМИ).

Но за последний месяц Европа столкнулась с новым ворохом весьма затратных трудностей, где нет ни явного виновника, ни дешевого решения. Даже это временное отвлечение внимания — само по себе достаточная победа для Путина на четвертом году его кампании, столь для него принципиальной.