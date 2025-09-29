Русские летчики подстрекали НАТО к началу войны — дружеским взмахом руки (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: в НАТО спорят о том, нужно ли сбивать российские самолеты

После пролета российских истребителей над Балтикой Эстония заявила о якобы нарушении ее воздушного пространства, пишет The Telegraph. В НАТО продолжается дискуссия по тому поводу, как в будущем альянс должен реагировать на такие инциденты.

Мемфис Баркер (Memphis Barker)

Как только русские летчики вошли в воздушное пространство Эстонии, их начали сопровождать самые современные натовские истребители. (Минобороны РФ заявило, что три МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, полет выполнен по международным правилам, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, — прим. ИноСМИ.)

Два итальянских F-35 "Призрак 1" и "Призрак 2" приступили к выполнению задачи по перехвату, вылетев с авиабазы в 50 километрах от эстонской столицы Таллина.

Какое-то время ход мировых событий зависел от пяти человек — трех русских и двух итальянцев, которые не поддерживали радиосвязь друг с другом.

Итальянцы приступили к процедуре воздушного перехвата, покачав крыльями самолетов из стороны в сторону. Русские в ответ сделали то же самое. Затем один из летчиков поднял вверх руку и дружески помахал ею.

Следующие 12 минут итальянцы сопровождали их вплоть до российской Калининградской области. Это было беспрецедентное по продолжительности вторжение в воздушное пространство НАТО. На сей раз маневр был выполнен мирно, и натовским истребителям не пришлось открывать огонь по трем российским МиГ-31, вооруженным авиационными ракетами. Однако возможность столкновения вызвала длительные и интенсивные дискуссии в НАТО о том, когда, где и как можно нажимать на гашетку.

"Мы по-настоящему гордимся тем, как мы каждый раз реагируем", — сказал командир итальянской авиационной оперативной группы подполковник Гаэтано Фарина. Эта группа участвует в натовской операции Baltic Eagle III в Эстонии.

НАТО патрулирует воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, потому что ни одно из этих государств не имеет истребителей. С 1 августа, когда к патрулированию в порядке очередности приступили итальянцы, пилотов подполковника Фарины семь раз поднимали по тревоге. Перехват каждый раз осуществлялся над международными водами.

Последний инцидент произошел в то время, когда Владимир Путин начал серию операций, предназначенных для проверки способности НАТО защитить свои границы. На территорию Польши были запущены беспилотники (в Москве заявляли, что Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов, — прим. ИноСМИ), а аэропорты в Осло и Копенгагене прерывали работу из-за появления дронов неустановленной принадлежности.

На консультациях по статье 4 [Североатлантического договора], инициированных в НАТО эстонским правительством из-за нарушения воздушного пространства страны, был задан вопрос: "Что, если российские самолеты сделают это снова? Что, если на этот раз они надавят на нас еще сильнее?"

За последние 10 лет Россия нарушала воздушное пространство Эстонии по меньшей мере 40 раз. Один раз в 2018 году это сделал самолет, на котором Путин летел в Хельсинки на встречу с Дональдом Трампом.

Эти нарушения, как правило, представляют собой "срезание углов" над необитаемым островом Вайндло к северу от Эстонии, и делали это одиночные старые самолеты. А на сей раз это были три тяжелых истребителя, которые углубились в эстонское воздушное пространство как минимум на восемь километров. И хотя русские выполнили согласованные на международном уровне правила действий при перехвате, они не изменили своей курс и не покинули воздушное пространство Эстонии.

"Спокойный" ответ

По возвращении на базу итальянские летчики не ликовали и не орали как американцы в фильме "Лучший стрелок". "Это наша работа, — сказал подполковник Фарина — высокий поджарый мужчина, который когда-то возглавлял итальянскую пилотажную группу. — Люди действовали спокойно".

Этого нельзя сказать об обитателях дома Стенбока в Таллине, где размещается эстонское правительство, и о западных лидерах, которые, услышав эту новость, взялись за телефоны.

Когда в 2015 году в воздушное пространство Турции вторгся российский истребитель, он был сбит на семнадцатой секунде. Как только итальянские F-35 вернулись в свои ангары, зазвучали вопросы, почему вопиющее нарушение натовских границ не встретило такого же ответа. Кто-то усомнился в том, что российские летчики отклонились от своего маршрута по ошибке. "Я не могу сказать точно, такое может случиться со старым самолетом", — ответил на это подполковник Фарина.

Эстонское правительство не считает, что в такой ситуации был необходим "кинетический" ответ — ведь такие действия могут привести к взрывоопасным последствиям для маленькой страны на восточном побережье Балтийского моря, у которой есть общая граница с Россией протяженностью почти 300 километров.

Российские самолеты не направлялись в сторону материковой части Эстонии, и они не были вооружены ракетами, способными уничтожать цели на земле.

Однако в конечном итоге решение о том, нажимать или нет на спусковой крючок, остается за НАТО и за теми странами, которые предоставляют свои войска для выполнения подобных задач.

Правила ведения боевых действий НАТО засекречены. Но когда правительства таких стран как Италия, Британия или Швеция предоставляют свои самолеты альянсу, им разрешается использовать "оговорки" по их применению.

Это означает, что одна страна может действовать более осторожно, чем другая. В пятницу ответ НАТО был озвучен немецким генералом, который руководит объединенным центром управления воздушными операциями в маленьком немецком городе Удем. Общее руководство по-прежнему в значительной степени зависит от США и от генерала Алексуса Гринкевича, назначенного главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Ситуация неразберихи

По состоянию на пятницу ситуация остается в состоянии неразберихи. Непонятно, при каких именно обстоятельствах российский истребитель может быть сбит.

Если пилот чувствует, что его жизнь находится под угрозой — скажем, на него нацелился российский самолет, тогда он имеет право открыть огонь.

Но в более сложных ситуациях принимать окончательное решение должно государство, предоставившее свой самолет альянсу. На переговорах в Североатлантическом совете, который является директивным органом НАТО, будет проведен анализ по вопросу о том, окажется ли Эстония в таком случае в опасности. "Возможно, нам следует прояснить порядок действий и заранее его согласовать", — сказал эстонский депутат и бывший директор разведки страны Ээрик-Нийлес Кросс.

Россия "постоянно пытается раздвигать границы", сказал источник, связанный с британскими военными и имеющий опыт работы в Эстонии.

В случае эскалации Британия, разместившая в Эстонии около 1 000 военнослужащих, "должна убедиться, что войска, которые она готова задействовать, имеют необходимое вооружение, боевую технику и обладают достаточными боевыми возможностями, чтобы защитить себя и обеспечить надежный элемент защиты Эстонии".

Во вторник в своем совместном заявлении НАТО предупредила Россию, что готова использовать "все военные средства" для противодействия вторжению в ее воздушное пространство, не обозначив при этом четких красных линий, показывающих, когда она может это сделать.

Проблема заключается в том, что если НАТО выступает с конкретными угрозами, "она должна подкреплять их делом", сказал старший научный сотрудник лондонского Королевского института оборонных исследований* Эд Арнольд. Путин способен отправить своих летчиков в самоубийственный полет, "чтобы спровоцировать НАТО, а потом раскрутить эту историю и одновременно создать трения внутри альянса", добавил он.

Масштабное военное строительство

С другой стороны, это может означать воздушные бои, заявления о понесенных потерях и новые полеты беспилотников. Но Эстония, которую Советский Союз включил в свой состав в 1940 году, также проводит масштабное военное строительство, чтобы отбить у России охоту атаковать ее.

Вблизи восточной границы ведется сооружение противотанковых рвов. Правительство в больших количествах закупает ракеты дальнего действия, боеприпасы и современные системы противовоздушной обороны, включая Iris-T, которые будут поставлены к концу года.

До 2029 года военные расходы Эстонии будут составлять в среднем 5,4% ВВП в год, это является самым высоким показателем в НАТО. Но она не станет покупать истребители, о чем на этой неделе сказал министр обороны Ханно Певкур.

Если бы Эстония это сделала, то у нее появилось бы суверенное право использовать эту авиацию для уничтожения российских самолетов — что бы по этому поводу ни думала НАТО. А поскольку таких самолетов нет, решение о проведении боевых действий в воздухе останется за альянсом.

"Решение Таллина о немедленном проведении консультаций по статье 4 может создать впечатление, что мы встревожены или обеспокоены, — сказал канцлер министерства иностранных дел Эстонии Ионатан Всевиов. — Но это не так. Мы абсолютно уверены в своей способности совместно с нашими союзниками защитить НАТО и Европейский союз здесь, в этом регионе".

Российских войск в приграничных Ленинградской и Псковской областях почти нет. "Все они на Украине", — сказал Всевиов.

Угрозы типа "серых зон"

Однако Таллин ожидает появления новых угроз типа "серых зон". Это может быть аэростат, запущенный через реку в направлении эстонского города Нарва, или снятие бакенов на середине реки, которые обозначают пограничную линию. В Нарве местное, преимущественно русское население, постоянно подвергается российской пропаганде, которой занимаются регулярно и целенаправленно расширяемые московские радио- и телевизионные сети.

Выступая на условии соблюдения анонимности, один высокопоставленный чиновник из правительства Эстонии сказал, что кризис имеет и положительные последствия для Таллина. Смягчаются различные правила и нормативы, что позволит ускорить процесс перевооружения. Правительство Эстонии также призывает к усилению присутствия НАТО в пределах ее границ.

Посещая в среду военно-воздушную базу Амари, министр обороны Италии Гвидо Крозетто объявил, что его страна продлит пребывание итальянских летчиков еще на месяц. Впервые в этой операции применяется батарея современных ЗРК SAMP/T, способных поражать цели на удалении 150 километров.

"Это было правильное решение, принятое в нужный момент", — сказал один итальянский офицер, стоя рядом с пусковой установкой в момент, когда на близлежащем эстонском полигоне звучали выстрелы.

В ожидании нового вторжения итальянские пилоты F-35 постоянно тренируются. Звучит сигнал тревоги. Техники бегут к самолетам, пилоты забираются в кабины. Система работает "как часы", говорит подполковник Фарина.

А в лесу возле Амари можно увидеть предупреждение. В могилах с надгробиями в виде хвостового оперения советских самолетов похоронено несколько русских летчиков. Они погибли за 50 лет, в течение которых Россия оккупировала Эстонию, построив там свою базу. За ними могут последовать и другие.

Комментарии читателей The Telegraph

Paul Joseph

Понятно: они не пролетали над Эстонией, а облетали ее по пути в российский Калининград. И из-за этого горячие головы хотят развязать войну... примите уже успокоительное!

Pongo Mitch

НАТО существует для того, чтобы решать проблемы, которые она сама создает.

RJ McKie

Это не война. Русские летают в международном воздушном пространстве, и отправка самолетов в Калининград — это их полное право. Даже если они не представили план полета. Это раздражает и неудобно, но это не война. Это как времена холодной войны. У нас нет причин нажимать на курок, если русские не открывают по нам огонь.

James Bond Jr

Сравните действия советского полковника Станислава Петрова в 1983 году, предотвратившего Армагеддон, с тем, к чему легкомысленно призывает Тhe Telegraph. Мы поглупели.

Simon Robinson

Почему налогоплательщики НАТО должны платить за эту неразбериху?

Paul Wilson

Представьте себе — всего на несколько секунд, не больше, потому что я не хочу, чтобы вы сильно переживали — итак, представьте, что Стармер ведет нас к войне? А теперь остановитесь и опять думайте о чем-нибудь другом. Извините.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ