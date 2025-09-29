"Восточные сказки", или Перспективы возвращения Трампом потерянной базы в Афганистане - Мнения ТАСС

Максим Кучеров — о том, чем может обернуться инициатива президента США с авиабазой Баграм

На пресс-конференции в Великобритании 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении вернуть оставленную американскими войсками в 2021 году авиабазу вблизи города Баграм в Афганистане. В случае отказа Трамп пообещал Кабулу "плохие вещи", хоть и не уточнил, какие именно.

"Талибан" публично отверг требования американского президента. Начальник Генштаба армии Афганистана Кари Фасихуддин Фитрат заявил, что невозможно уступить кому-либо "даже дюйм" афганской земли.

Баграм хоть и выглядит лакомым кусочком, но есть вероятность, что Трампу его возвращение принесет больше проблем, чем пользы.

В чем важность авиабазы Баграм?

Несмотря на заявления Трампа о том, что США имеют право на базу, поскольку они ее построили, аэродром был возведен в 1950-е годы СССР и использовался советскими войсками во время Афганской войны 1979–1989 годов. С 2002-го по 2021-й там располагались американские вооруженные силы. Рядом с базой находился следственный изолятор, известный тем, что в нем без суда и следствия содержались подозреваемые в причастности к террористам. В 2002 году американские солдаты до смерти избили там двух афганских заключенных. Войска США покинули аэродром Баграм 2 июля 2021 года. Меньше чем через полтора месяца после этого база была захвачена силами "Талибана".

Дональд Трамп объясняет необходимость возвращения базы ее стратегическим положением. По его словам, Баграм находится "ровно в часе [полета] от того места, где Китай производит свое ядерное оружие". Однако, думаю, в действительности для 47-го президента США гораздо важнее другое. Многие внешнеполитические шаги и заявления Трампа делаются с оглядкой на внутреннюю ситуацию в Соединенных Штатах. Этот случай не исключение.

Президент хочет показать, как он исправляет ошибки своего предшественника, кинув тем самым очередной камень в огород демократов. То, как в 2021 году американцы выводили свои войска из Афганистана, выглядело неоднозначно и даже было воспринято как позорная страница в истории США. Среди наиболее явных критиков был и Трамп, который заявляет, что базу в Баграме "отдали… даром". Разговоры о возвращении аэродрома — очередная попытка нынешней администрации заработать политические очки на неудаче Джо Байдена.

Для "Талибана" Баграм важен с точки зрения ее стратегического расположения, как минимум тем, что аэродром находится в 60 км от столицы. Но и здесь более значимым представляется образ базы в народном сознании. "Бегство" американцев из Афганистана в 2021 году является для афганцев предметом национальной гордости, и Баграм выступает в качестве одного из ее символов. Новая власть активно использует его для поддержания собственного престижа. Например, в августе 2024 года на аэродроме Баграма к третьей годовщине ухода американских войск был устроен парад на оставленной ими технике.

Вернет ли США военный аэродром?

Какие же у США есть возможности вернуть себе базу? Перспектива нового военного вторжения на сегодняшний день не обсуждается, что понятно, ведь это для текущей администрации было бы равносильно политическому самоубийству. Вряд ли после затянувшейся на 20 лет войны у кого-то в американском обществе еще остались иллюзии, что подобные операции могут стать "приключением на 20 минут".

Остается мирный вариант. Здесь перед администрацией с ходу рисуется ряд правовых препон. В первую очередь, не существует договорной основы для возвращения базы. Любые договоренности и сделки с прежним афганским правительством силы не имеют. Дохийское соглашение между США и "Талибаном", которое было подписано в 2020 году, еще в первый срок Трампа, подразумевает вывод всех американских войск и не оговаривает возможность их возвращения. Наконец, нельзя забывать, что США до сих пор не признают правительство "Талибана". Это, конечно, не является непреодолимым препятствием на пути к установлению военного сотрудничества, достаточно вспомнить пример Тайваня (для сохранения военного присутствия там пришлось принимать отдельный закон). Однако механизм подобного сотрудничества будет шатким и неудобным.

Главной же проблемой для Дональда Трампа является то, что "Талибану" банально не выгодно возвращение военной базы Соединенным Штатам. Как я уже отмечал, Баграм имеет важное стратегическое и символическое значение — но важнее, что cам факт уступок американцам нанесет огромный урон престижу "Талибана". Сегодня правительство Афганистана сталкивается со множеством экономических и социальных проблем внутри страны, и одна из ключевых вещей, которые поддерживают его власть, — образ избавителя от "крестоносцев". Ведь если чем и может похвастаться лежащий в руинах Афганистан, так это званием "кладбища империй".

Усилия Трампа по возвращению Баграма также, вполне вероятно, натолкнутся на противодействие со стороны Китая. Откровенная антикитайская риторика американского президента в этом вопросе дает Пекину прекрасную возможность для дипломатического вмешательства. А уж политического влияния на Афганистан у Китая сегодня гораздо больше, чем у США. Достаточно вспомнить, что именно КНР помирила афганцев с пакистанцами во время их последнего приграничного конфликта в 2025 году.

Могут ли США вернуть базу при помощи экономического давления? Соединенные Штаты действительно были крупнейшим донором иностранной помощи Афганистану, причем даже после прихода к власти Талибана. Однако сегодня, на фоне сворачивания всех программ помощи, Вашингтон почти полностью прекратил финансовую поддержку Афганистана. В 2025 году всеми американскими агентствами было выделено в 76 раз меньше средств, чем в 2024-м. Таким образом, США банально не могут пригрозить урезанием помощи, поскольку они уже ее урезали. Любимая Трампом тарифная политика тоже вряд ли здесь сработает, поскольку США не являются для Афганистана важным торговым партнером.

В настоящий момент, по словам американского президента, он ведет переговоры с "Талибаном", а последнему "кое-что от нас нужно". В первую очередь Трамп, вероятно, подразумевает признание и установление дипломатических отношений. Также речь может идти об удерживаемых в Гуантанамо афганских заключенных и разморозке активов стоимостью $7 млрд. Но вряд ли это достаточная мотивация для афганского правительства, чтобы перечеркнуть результаты десятилетий борьбы. Экономическая помощь в условиях непредсказуемой внешнеэкономической политики США в последнее время также не является весомым аргументом. В связи с этим решительная позиция "Талибана" выглядит вполне объяснимой, а заявления Трампа звучат пусто. Но вдруг у 47-го президента есть туз в рукаве.

Если Баграм окажется в руках США?

Допустим, каким-то волшебным образом Трампу удается договориться с "Талибаном" и вернуть себе Баграм. На этом трудности не закончатся. Сначала базу понадобится отремонтировать, параллельно обеспечивая ее безопасность от множества возможных угроз, включая боевиков ИГИЛ и "Аль-Каиды" (запрещены в РФ), все еще действующих на территории Афганистана.

По оценке американских экспертов, для эксплуатации и защиты аэродрома потребуется от 5 до 10 тыс. военнослужащих, а также переброска новейших средств ПВО. Сам факт возвращения американских солдат в Афганистан, где они в перспективе окажутся под огнем террористических движений или, например, Ирана (который уже наносил удары по американской базе в Катаре в ответ на нападения на свои ядерные объекты), будет неоднозначно воспринят общественностью США.

Альтернативой может стать использование частных военных подрядчиков. Это уже проверенный вариант. За почти 20 лет афганской военной кампании по мере снижения общественной поддержки 87% американского военного персонала было заменено частниками. Однако использование ЧВК — это всегда неоднозначный шаг с политической точки зрения. Кроме того, это дорого, что может вызвать у избирателей закономерный вопрос: для этого Трамп закрывал институты по изучению рака в целях экономии бюджета?

Хочет ли Трамп в Афганистан на самом деле?

Таким образом, вероятность, что Дональду Трампу удастся вернуть США авиабазу Баграм, на мой взгляд, невелика. С другой стороны, не добившись успеха в этой авантюре, он избавит себя от еще большей головной боли и политических рисков, едва ли компенсируемых преимуществами возвращения аэродрома. Осознает ли это американский президент, остается только гадать.

Вполне возможно, что да. Претензии на Баграм — далеко не первые его одиозные заявления, достаточно вспомнить желание прикупить себе Гренландию. Трамп явно хочет стать "самым деятельным" президентом за всю историю США. В итоге из множества смелых внешнеполитических проектов хотя бы пара может закончиться удачно, а про остальные перед историей можно оправдаться, что ты хотя бы попытался.