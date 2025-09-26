Войти
Россия к 2030 году первой запустит ядерную систему с замкнутым циклом - Путин

Источник изображения: topwar.ru

Россия является единственной страной в мире, обладающей компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, к 2030 году Москва запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Об этом заявил Владимир Путин в ходе проходящего в Москве международного форума World Atomic Week.

Российский лидер анонсировал запуск замкнутой ядерной энергосистемы в Томской области к 2030 году, эта революционная разработка российских ученых позволит обеспечить энергетику ураном на фоне истощения его запасов. Предварительно, запасы урана иссякнут уже к 2090 году. Кроме того, она также решает вопрос отсутствия радиоактивных отходов.

Также Путин заявил, что Россия планирует производить плавучие АЭС серийно, их производство будет запущено уже в скором времени. Кроме того, на российских АЭС создаются дата-центры (центры обработки данных), на данный момент реализуются проекты на Кольской, Балаковской и Нововоронежской атомных станциях.

Другие заявления российского президента на форуме: российские проекты строительства АЭС являются самыми востребованными в мире, Россия всегда и полностью выполняет все контрактные обязательства, к тому же российские станции самые безопасные. Москва полностью отвергает так называемый «технический колониализм». Сейчас стабильный спрос на АЭС обеспечивают страны глобального Юга и Востока.

Ну и напоследок: сегодня Путин и Лукашенко решат вопрос о строительстве второй АЭС в Белоруссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
ЯО
