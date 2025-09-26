Альтернатива Швейцарии? Как в Казахстане пытаются прекращать мировые конфликты - Мнения ТАСС

Андрей Грязнов — о том, какие предложения звучат из Астаны и почему там не берут на себя роль посредника

"Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Наш выбор — баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война", — так президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил свое выступление на дебатах в ходе 80-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для тех, кто не следит за политикой этой центральноазиатской республики, заявление лидера страны, которая не участвует в вооруженных конфликтах, может показаться странным. Однако речи с призывами к миру Токаев произносит с завидным постоянством. Почему же?

Парк мира и мир в мире

На прошлой неделе во время VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане Токаев также призвал участников присоединиться к его мирным инициативам. Вообще, такие призывы звучат от главы государства если не на каждом крупном мероприятии, то примерно через раз. Показательно, на мой взгляд, и то, что в Астане среди прочих достопримечательностей недавно открылся Парк мира и согласия, есть дворец в виде стеклянной пирамиды с таким же названием, Стена мира и прочие объекты, призывающие гостей и жителей столицы Казахстана не решать конфликты силовыми способами.

За трибуной ООН Токаев высказался и о ситуации на Украине, вновь указав на необходимость искать выход из ситуации дипломатическими методами. Позже он конкретизировал свою позицию, заявив, что при необходимости и наличии желания Киева и Москвы Казахстан мог бы стать площадкой для переговоров по урегулированию ситуации. При этом он акцентировал внимание на том, что это будет "доброй услугой", однако Астана не видит себя в качестве посредника, а стороны способны вести переговоры самостоятельно. Токаев, как опытный дипломат, также напомнил об аксиоме — встречи на высшем уровне всегда тщательно готовятся, и надеяться на результат в условиях расхождений по всем вопросам повестки дня является нереалистичным подходом.

Наблюдатели и СМИ сразу отметили, что подобное предложение не лишено смысла — большой опыт страны в деле организации и урегулирования конфликтов мог бы стать значимым фактором выбора ее в качестве площадки, устраивающей всех участников.

Астанинский формат

Пожалуй, самые масштабные переговоры о мире начались в Казахстане в январе 2017 года. Тогда в Астане встретились страны-гаранты урегулирования — Россия, Турция и Иран, — чтобы попытаться договориться о завершении гражданской войны в Сирии, которая длилась с 2011 года. Также в переговорах приняли участие делегаты от США, ООН и представители официальных властей Сирии и оппозиции. Последние двое участников тогда впервые уселись за один стол с момента начала конфликта.

Прологом к Астанинскому формату стали два раунда встреч в казахстанской столице представителей сирийской оппозиции, которые прошли в 2015 году для выработки единой позиции. Уже в том же году Астана четко очертила границы своего участия, всячески подчеркивая свой нейтралитет. Согласно заявлениям МИД, страна заинтересована в урегулировании конфликта в Сирии, но не конкурирует с другими переговорными площадками (тогда это были Москва и ряд европейских городов) и не имеет амбиций самостоятельно уладить кризис.

Прорывов на той встрече 10 лет назад не случилось, однако недвусмысленная позиция Астаны, вероятно, стала одним из факторов, который позволил собраться на переговоры спустя два года всем участникам процесса. Возглавлявший тогда Казахстан Нурсултан Назарбаев отмечал, что причиной этого стало в том числе наличие у Астаны "равных доверительных отношений со всеми участниками встречи".

Переговоры в таком формате затем проходили еще семь лет — до конца 2024 года. А в МИД Казахстана, чтобы пресечь возможные домыслы и спекуляции, в 2017 году вновь напомнили — мы предоставляем площадку, но не вмешиваемся в ход дискуссии.

Напомню, в 2023 году Министерство иностранных дел заявило, что 20-й раунд диалога стал последним и все первоначальные задачи Астанинского формата удалось реализовать. Участники встреч тогда даже успели официально поблагодарить Казахстан за длительную и кропотливую работу, а также рассказать о возможном продолжении встреч на других площадках. Но уже в январе 2024 года было объявлено о проведении 21-го раунда диалога в Астане. Дипломаты тогда это объяснили "коллективным обращением со стороны стран-гарантов".

Последний, 22-й раунд переговоров в Астане состоялся в ноябре 2024 года. Что было после, всем известно — в Сирии в конце того же года сменилась власть. Однако и после этого во внешнеполитическом ведомстве Казахстана не исключали, что если потребность в продолжении процесса будет, то совместно со странами-гарантами в Астане готовы рассмотреть этот вопрос.

Примирение Баку и Еревана в Алма-Ате

Еще одна попытка урегулировать длительный конфликт — на этот раз между Баку и Ереваном — была предпринята в Казахстане в мае 2024 года. Местом встречи министров иностранных дел Арарата Мирзояна (Армения) и Джейхуна Байрамова (Азербайджан) стала Алма-Ата. Токаев тогда сказал, что выбор символичен, напомнив, что в этом городе в 1991 году была подписана "историческая Алма-Атинская декларация, закрепившая основы независимого развития стран СНГ и утвердившая принципы определения межгосударственных границ".

В МИД Казахстана перед встречей подчеркнули, что республика и в этом случае не станет посредником, а оказывает "услуги доброй воли". Переговоры по воле самих его участников продлились два дня вместо запланированного одного. После Токаев неоднократно заявлял, что при необходимости Казахстан вновь готов принять переговоры Баку и Еревана.

Стала ли эта встреча в Алма-Ате триггером к подписанию в 2025 году в Вашингтоне декларации о стремлении к миру — неизвестно. Участники не давали подробных комментариев. Однако, отмечу, после появления новости об этом документе официальная Астана приветствовала событие, а президент Токаев подчеркнул: "И Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей".

Шансы на новые переговоры в Казахстане

Не многие вспомнят, но Астану в качестве площадки для переговоров по урегулированию ситуации на Украине в так называемом Нормандском формате (Россия, Франция, Германия и Украина) рассматривали еще в 2015 году. Но тогда встреча в казахстанской столице не состоялась из-за обострения ситуации на Донбассе. И вот спустя 10 лет Казахстан вновь выразил готовность принять переговоры (вновь подчеркивая, что не станет посредником в них).

В беседе со мной казахстанский политолог Талгат Калиев отметил, что в упомянутых диалогах по Сирии и Баку с Ереваном "Казахстан сумел, занимая нейтральную позицию, в какой-то степени способствовать продвижению этих процессов". В случае с Украиной казахстанская земля также может стать комфортным местом для переговоров, считает он, оценивая их вероятность как высокую.

При этом эксперт отметил, что встреча высокого уровня не может быть организована в один день без подготовительных треков. "Это потребует достаточно продолжительного нахождения здесь членов этих делегаций. И я думаю, что им будет достаточно комфортно находиться в близкой культурной среде, в дружелюбии и дисциплине. Это будет способствовать снижению градуса напряженности между этими делегациями и более эффективной коммуникации. В переговорном процессе важны не только объективные условия, но и субъективные — комфортная среда, комфортная атмосфера, психологические аспекты", — отметил Калиев.

Политолог также обратил внимание, что в Астане хорошо понимают процессы на постсоветском пространстве и роль посредника не берут на себя сознательно. "Посредничество — это очень чувствительная роль. Как, например, мирить поссорившихся супругов — в конечном итоге можно, скажем так, собрать обиды с обеих сторон. Поэтому здесь чрезвычайно важно не переигрывать, а лишь способствовать, не принимая на себя избыточных ролей", — подытожил собеседник.

В прежние годы своим нейтралитетом славилась Швейцария. Однако в России на высоком уровне уже не раз отмечалось, что Берн, присоединившись к санкциям, фактически отошел от неангажированной позиции. Думаю, Казахстан, который неоднократно подчеркивал, что не присоединяется к санкциям и вообще выступает против всевозможных способов экономического давления на кого-либо, на этом фоне выглядит гораздо более нейтральным государством. Астана поддерживает дипломатические отношения с Киевом, а также имеет прочные связи с Москвой и, что немаловажно, регулярно ведет диалог с Вашингтоном.

Андрей Грязнов

Руководитель представительства ТАСС в Республике Казахстан