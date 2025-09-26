В Минске состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ

ЦАМТО, 25 сентября. В Минске 24 сентября состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ.

Российскую военную делегацию возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков.

В ходе заседания рассмотрен комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества государств участников СНГ.

В частности, обсуждены состояние военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе, ход реализации Концепции развития военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года, результаты и перспективы деятельности объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ, подходы к организации боевой подготовки войск и выполнению задач инженерного обеспечения в современных условиях.

Кроме того, участники заседания подвели итоги проведения Совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ "Боевое Содружество – 2025", рассмотрели вопросы развития взаимодействия в рамках Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств – участников СНГ, а также научного обеспечения развития военного сотрудничества в рамках Содружества в современных условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.