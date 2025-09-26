Войти
ЦАМТО

В Минске состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ

168
0
0
Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

ЦАМТО, 25 сентября. В Минске 24 сентября состоялось заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ.

Российскую военную делегацию возглавил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Истраков.

В ходе заседания рассмотрен комплекс вопросов многостороннего военного сотрудничества государств участников СНГ.

В частности, обсуждены состояние военно-политической обстановки в Восточно-Европейском регионе, ход реализации Концепции развития военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года, результаты и перспективы деятельности объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ, подходы к организации боевой подготовки войск и выполнению задач инженерного обеспечения в современных условиях.

Кроме того, участники заседания подвели итоги проведения Совместного учения с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ "Боевое Содружество – 2025", рассмотрели вопросы развития взаимодействия в рамках Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств – участников СНГ, а также научного обеспечения развития военного сотрудничества в рамках Содружества в современных условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.09 01:57
  • 10623
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.09 22:22
  • 0
К вопросу о военно-позиционном тупике на "украинских фронтах"
  • 25.09 21:51
  • 0
Комментарий к "Боевые действия на Украине пора заканчивать (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 25.09 20:51
  • 0
Комментарий к "Залужный: на фронте в настоящее время тупик, как во времена «Курской авантюры»"
  • 25.09 18:47
  • 0
Ответ на "TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»"
  • 25.09 17:48
  • 0
Ответ на "Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ"
  • 25.09 16:02
  • 1
В космос отправят вторую женщину-космонавта из Белоруссии
  • 25.09 15:48
  • 1
TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»
  • 25.09 12:46
  • 0
VR и AR: новые горизонты для игровой индустрии
  • 25.09 06:53
  • 0
Комментарий к "Ядерный паритет вот-вот рухнет. Миру грозит страшный исход (South China Morning Post, Гонконг)"
  • 25.09 04:32
  • 1
Ответы на разные высказывания, вынужденно в одном месте.
  • 25.09 02:59
  • 1
Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
  • 25.09 02:46
  • 1
Светлые головы и умелые руки. Как в России создают изобретения
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"