Создатель LazerBuzz: наша цель — доступное лазерное оружие против дронов для армии РФ - Интервью ТАСС

С начала СВО в России появилось множество частных организаций, производящих продукцию в сфере ОПК. Один из самых необычных проектов развивает компания LazerBuzz, разрабатывающая лазерные комплексы для уничтожения дронов и разминирования. Ее создатель и идейный вдохновитель Иван Хованский в интервью ТАСС рассказал о предстоящих испытаниях в зоне СВО, возможных сферах применения лазерных комплексов и трудностях при разработке нового российского оружия.

— Иван Анатольевич, компания LazerBuzz специализируется на профессиональном оборудовании для лазерной сварки, роботизации, автоматизации производств. Как родилась идея создать на инициативных началах лазерные средства противодействия беспилотникам?

— С 2019 года я занимаюсь промышленными литиевыми батареями. Есть фабрика, где работают несколько десятков человек. Когда началась спецоперация на Украине, многие из моих друзей, имеющих отношение к военной службе, начали рассказывать о проблемах с БПЛА и РЭБ. Я выделил несколько инженеров, чтобы каким-то образом помочь в решении этой проблемы. Но, к сожалению, проект был свернут.

Впоследствии я обратил внимание на лазерную сварку, потому что в стране возникла потребность в обработке большого объема металлоконструкций. Так совпало, что собственник одной из самых крупных в России профильных компаний уехал за границу, а кадровый состав начал сыпаться. Я заполучил инженеров, которые работали более 10 лет с промышленными лазерами, и стал развивать направление лазерной сварки. После этого стали появляться шальные идеи по применению лазерных технологий. Имея доступ к большому количеству высокомощных источников и профессионалов, которые умели с ними работать, мы стали проводить первые эксперименты.

Предварительные результаты показали, что идея создания системы противодействия БПЛА на основе сфокусированного лазерного излучения достойна развития. Затем удалось принять в штат несколько оптиков, хорошо разбирающихся в фотонике, нелинейной оптике и строительстве объективов. Вместе с ними мы начали в инициативном порядке создание изделий в рамках проекта "Посох". Очевидно, что сейчас существует глобальная проблема с FPV-дронами. Против них нет эффективных средств РЭБ, поскольку они хорошо работают только в том случае, если разработчик угадает с частотами, на которых применяется тот или иной дрон. Такое случается крайне редко. Как бы мы ни надеялись в начале СВО на средства РЭБ, они очень быстро стали категорически неэффективными.

— Рассматривали ли западный опыт создания средств противодействия для борьбы с дронами с помощью лазерных систем или изначально пытались сделать что-то свое, уникальное?

— Серьезные научные работы в этом отношении проводят США. Их установки рассчитаны на борьбу с очень быстрыми целями, они используют действительно экстремальную энергетику. Мы не пытались повторить американский опыт, потому что у этих проектов совершенно иного класса бюджет, без преувеличения в тысячи раз больший. Когда стоит задача противодействия FPV-дронам, то очевидно, что нужно что-то гораздо менее мощное.

Поэтому мы сфокусировались на идее создания лазерных систем противодействия беспилотным летательным аппаратам. Хотя тут существуют свои проблемы. После изучения стало понятно, что эти вещи достаточно дорогие. А для того, чтобы они каким-то образом поставлялись на фронт, существуют стандартные регламенты, которые действуют в отношении проведения испытаний, апробаций и заявок. Сейчас для того, чтобы попасть со своим изделием на снабжение Вооруженных сил РФ, нужно потратить в среднем от трех до пяти лет.

— Способны ли лазерные системы заменить средства ПВО в борьбе с беспилотниками?

— Лазерные системы имеют свою конкретную нишу — это противодействие очень малым объектам, при их помощи действительно отлично поражаются беспилотники. Себестоимость дронов достаточно низкая, чтобы использовать для борьбы с ними какие-то другие системы. Стрелять из "Панциря" по дронам невероятно расточительно. Кроме того, не существует компактных установок ПВО, которые были бы результативны против БПЛА.

Что касается стрелковых видов оружия, бытует мнение, что для поражения дронов эффективны специальные боеприпасы. Также считается, что против дронов можно работать дробью из охотничьего ружья. Я смотрел огромное количество тестов. Даже у специалистов по стендовой стрельбе, привыкших стрелять по тарелочкам, очень плохая статистика. К примеру, в Сети есть видео, где чемпион России по стендовой стрельбе пытается сбить пять дронов, и только один аппарат спортсмену удалось сбить таким образом, чтобы дрон упал ему не в ноги, а рухнул в нескольких метрах. И это наш лучший спортсмен, который не нервничает в процессе стрельбы и знает, что его сейчас не будут убивать.

Поэтому противодействие FPV-дронам — наша приоритетная цель, однако для этого необходима автоматизация. В самом начале мы тестировали идею, которая заключалась в том, что если взять очень мощный источник и сделать лучемет, то человек сможет бороться с дронами, поражая их с руки или со штатива. По факту оказалось, что идея несостоятельна, поскольку стрелок хорошо отрабатывал цели на испытаниях, но в ходе демонстрации нервничал, и получилось неубедительно. Стабильные результаты очень сильно зависят от человеческого фактора и везения. В случае, если мы разрабатываем комплекс для противодействия БПЛА, все это неприемлемо.

— Какова конечная цель проекта "Посох", чего хотелось бы достичь?

— Наша цель — создание доступного лазерного средства противодействия для борьбы с FPV-дронами и вплоть до беспилотников среднего класса самолетного типа, которое Вооруженные силы РФ могли бы применять на линии боевого соприкосновения. Не менее важной для нас целью является защита стационарных объектов на территории РФ (оборонные предприятия, объекты ТЭК, транспортная инфраструктура и так далее) от налетов БПЛА.

У компании LazerBuzz есть действующее производство, в рамках которого ведется работа по серийному выпуску литиевых батарей. Мы постоянно занимаемся инжинирингом, в штате есть инженеры-электронщики, прочнисты, конструкторы. Организация также занималась разработкой роботизированных комплексов для производств и созданием системы компьютерного зрения. Весь накопленный опыт по применению лазерных и роботизированных систем, а также созданию станков позволил осуществлять работу над созданием системы лазерного противодействия в рамках проекта "Посох". Наши компетенции позволяют создать новые эффективные средства противодействия, чем мы и занимаемся.

— Какими преимуществами обладают лазерные системы против дронов?

— Во-первых, это моментальная доставка лазерного излучения до цели по прямой (со скоростью света), что упрощает наведение. Во-вторых, это бесшумность излучения, работа ведется в невидимом глазу диапазоне. В-третьих, при работе от сети или регулярной замене аккумуляторной батареи у лазерных комплексов нет ограничения по боекомплекту. За минуту времени можно доставить до цели больше энергии, чем способна спаренная зенитная установка ЗУ-23.

— Насколько лазерные системы против БПЛА дороги в производстве?

— В ходе реализации проекта мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Есть люди, которые проявляют инициативу и действительно стараются поддержать проект, но, к сожалению, ограничены действующими регламентами. Сейчас происходит много подобных встреч, в неделю к нам приезжает до семи делегаций. Как правило, после демонстрации работы лазерных комплексов люди остаются очень воодушевленными, уходят делать доклады вышестоящему начальству, и на этом все останавливается. Потому что непонятно, как с лазерными системами работать административно. В этом огромная проблема.

— Какие изделия входят в проект "Посох"?

— Нашу группу продуктов можно разбить на три класса. Во-первых, это система для лазерного разминирования. Мы апробировали данный комплекс во время испытаний на спецполигоне. Действительно, лазер очень эффективен при обезвреживании взрывных устройств, поскольку вызывает не детонацию, а их горение. Это гораздо безопаснее и оказывает меньшее воздействие на окружающую инфраструктуру. Если взрывать мину накладным зарядом, то бахнет как надо, еще может и осколками посечь. А рядом с известной миной может находиться еще и неизвестная мина и тоже сдетонировать. Более того, для работы лазером можно находиться на безопасной дистанции от объекта разминирования. Поэтому лазерное разминирование позволяет увеличить производительность и безопасность работы. Наши системы лазерного разминирования могут быть как условно-портативными, так и их можно установить на управляемую базу и сделать роботизированную платформу, бронированный автомобиль.

Установка проекта "Посох" для дистанционного разминирования Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Второй класс продуктов — система, которая обладает относительной компактностью и предназначена для работы с FPV-дронами.

Третий класс — система для защиты инфраструктурных объектов. Это крупные комплексы, где требуются другие мощности и летают более сложные, тяжелые цели.

Мы сейчас имеем задел по каждому из направлений.

— Осенью в зоне СВО состоятся первые испытания лазерных систем LazerBuzz. Расскажите о них подробнее.

— В сентябре в зоне СВО состоялась апробация прототипов нашей лазерной системы дистанционного разминирования проекта "Посох" для решения задач обезвреживания инженерных боеприпасов (мин) и ракетно-артиллерийских снарядов. По результату работ мы подтвердили заявленные ТТХ и эффективность применения лазера для выгорания взрывчатого вещества.

В ходе апробации на всех боеприпасах были установлены детонаторы, то есть инженерные боеприпасы находились в боевом состоянии, готовом к применению. По результатам апробации мы получили положительное заключение представителей Минобороны РФ. Было подтверждено, что лазерная система дистанционного разминирования эффективна, риска подрывов, полной детонации не обнаружено. Работа осуществлялась с дистанции до 500 м.

Кроме того, итоги апробации показали, что решение нужно делать более компактным. Мы знаем, за счет каких методов это можно осуществить. Также необходимо поработать над улучшением автономности системы и ее эксплуатационных характеристик. В идеале система должна развертываться за полторы минуты. Ее назначение — гуманитарное разминирование. Что касается технологий и методов ее применения, их разработкой должны заниматься инженерные институты, поскольку данные аспекты находятся вне зоны нашей компетенции.

Что касается апробации в зоне СВО системы лазерного противодействия БПЛА, то она также запланирована и состоится в ближайшее время.

— Какие доработки предстоит осуществить?

— Комплекс лазерного противодействия БПЛА состоит из модульных решений. Это в том числе система генерации лазерного излучения, электропитание, есть охлаждение, оптические компоненты. Также в настоящее время группа специалистов работает с системой автоматического наведения. Кроме того, мы планируем в скором времени произвести новый объектив доставки, который будет иметь очень хороший задел. Потом для него должна быть доработана система автоматического наведения и прочие части комплекса. Сейчас у нас есть очень хорошие наработки по оптике в опытных образцах. То есть мы уже можем работать с мощностью лазерного излучения в десятки киловатт, а потенциально — до сотен. Мы это проверяли, система работает хорошо.

Демонстрация лазерной установки "Посох" для противодействия БПЛА Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Соответственно, в перспективе комплекс можно будет формировать уже под требования заказчика, исходя из его технического задания. Допустим, кому-то требуется очень простая установка. В то же время нам поступило несколько запросов от специалистов, которые занимаются противоминной разведкой. Им нужен концепт лазерной системы, которую можно поставить на крыло — на какой-нибудь квадрокоптер. Поэтому мы можем по техническому заданию заказчика предложить адаптированное под конкретные задачи решение и произвести его. Все это возможно, наша система отличается модульностью и масштабируемостью.

— За сколько секунд лазерная установка в рамках проекта "Посох" в идеале должна поражать FPV-дрон?

— От обнаружения объекта до его полного поражения надо успеть за три секунды. Что касается рабочей дистанции, то для лазерных систем, которые можно сделать компактными, это 600–700 м. Скорость поражения в три секунды обусловлена тем, что худший сценарий поражения — это горение аккумуляторной батареи дрона. Если мы подбили дрон и поразили его батарейку, то, воспламеняясь, она будет выделять достаточную энергию для поддержания полета вплоть до 300 м. То есть в случае сценария, где при помощи лазера поражается батарея дрона, аппарат в любом случае уже не сможет выполнить задачу.

— Существуют ли возможности применения ваших лазерных установок в других целях?

— В том числе лазерные системы противодействия беспилотникам могут использоваться для защиты аэропортов, для обеспечения безопасности во время проведения массовых мероприятий. Существует опыт использования лазерных систем в аэробаристике, а также в расчистке линий электропередачи. Кроме того, проводились эксперименты по демонтажу металлоконструкций при помощи лазеров.

— Какую роль могла бы сыграть лазерная установка по дистанционному обезвреживанию взрывчатых веществ в процессе гуманитарного разминирования освобожденных территорий в зоне СВО?

— В сегодняшней практике саперов возникает довольно много ситуаций, когда необходимо обезвредить взрывное устройство, при этом сохранить инфраструктуру. Допустим, один из примеров: дрон среднего класса лежит внутри огромного ангара свежей постройки, использовавшегося для содержания крупного рогатого скота. Специалисты предполагают на этом БПЛА наличие нескольких десятков килограммов взрывчатки, поэтому никто не торопится его разминировать. А если поразить дрон при помощи накладного заряда, стандартным образом, то сооружение будет разрушено и нанесен ущерб в миллионы рублей.

В таких случаях лазерная установка, не приводящая к детонации взрывчатого вещества, может эффективно работать, обеспечивая точечное ювелирное применение. Или же, допустим, в городе упал и не сработал заряд. Его необходимо поднять и вывезти на полигон. Все это время существует риск подрыва. Наш метод позволит сохранить инфраструктуру и жизни саперов. Мы предполагаем, что применение лазерных комплексов позволит производить обезвреживание по месту и с большей безопасностью.

Екатерина Адамова