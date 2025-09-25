"Пелла" и "Си Тех" договорились сотрудничать по постройке пассажирского катамарана проекта HSC120

На выставке "Нева-2025" Ленинградский судостроительный завод "Пелла" заключил соглашение о сотрудничестве с конструкторским бюро "Си Тех" по вопросу строительства пассажирского катамарана на 120 мест с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC120.

Проект HSC120 – облегченная версия известного пассажирского катамарана проекта HSC150B. Класс судна снижен с "М 3.0" до "О 2.0".

Подписание соглашения между "Пеллой" и "Си Тех"

Динамическая разгрузка – главная особенность судна, отличающая его от аналогов. Катамаран не выходит на крыло, как классические СПК, а разгружает корпус во время движения. За счет этого достигается большая энергоэффективность, повышается скорость и обеспечиваются лучшие характеристики, уменьшается расход топлива.

Как и прототип, судно оборудовано мягкими креслами: на 120 мест в варианте "Эконом" и более удобными и широкими креслами на 100 мест в варианте "Комфорт". Во всех вариантах для экипажа предусмотрены каюты для отдыха и кают-компания.

Катамаран имеет длину 30,5 метра, габаритная ширина – 10,2 метра, наибольшая ширина – 8,5 метра, осадка – 1,5 метра. Предполагаемая мощность двигателей – 2×1000 кВт. Тип движителя – водомет. Оборудование на борту предполагается по возможности ставить отечественное.

Катамаран проекта HSC120

Также на судне соблюдены все требования по перевозке маломобильных пассажиров. Питание организовано по смешанной схеме – торговые автоматы и бар. Сохранена возможность высадки пассажиров на необорудованный берег. Катамаран поставляется с различными силовыми установками, в крыльевой и бескрыльевой версиях.

Начало строительства судна запланировано на середину 2026 года, эксплуатация предполагается во внутренних водах, на Балтийском или Черном море.

Ленинградский судостроительный завод "Пелла" находится в городе Отрадное (Ленобласть). С 1992 года завод успешно строит суда различного назначения – от многофункциональный буксиров и скоростных катеров до промысловых судов и военных кораблей.

В 2025 году завод представил линейку новых многофункциональных буксиров серии ПЕ: ПЕ-50, ПЕ-60 и ПЕ-80. В их числе – модернизированный проект хорошо зарекомендовавшего себя буксира проекта 90600 и эскортный буксир ледового класса Arc6 с тяговым усилием 80 тонн.

Также "Пелла" презентовала два проекта новых многофункциональных высокоскоростных катеров, представляющих собой универсальную платформу, которая позволяет создавать катера различного назначения в зависимости от потребностей заказчиков.