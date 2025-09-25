Пресса Индии: В пятницу мы в последний раз услышим рёв моторов МиГ-21

Источник изображения: topwar.ru

26 сентября в Индии, как сообщается, в последний раз поднимутся в воздух истребители МиГ-21. В составе 23-й эскадрильи ВВС Индии остаются несколько самолётов МиГ-21 «Бизон».

Ожидается, что во время основной церемонии истребитель третьего поколения МиГ-21 «Бизон» в последний раз поднимет в воздух главный маршал авиации Индии А.Сингх.

Пресса Индии:

Сегодня на авиационной базе Чандигарх состоялась генеральная репетиция отправки МиГ-21 «на покой». В ходе репетиции были отработаны показательные выступления пилотажной группы «Сурьякиран», парашютной группы «Акашганга», а также проведён имитационный бой самолётов различного типа с МиГ-21. В церемонии «проводов» истребителей на пенсию примут участие практически все высокопоставленные военные Индии, включая министра обороны Раджната Сингха, начальника генерального штаба Анила Чаухана, главнокомандующих видами вооружённых сил, экс-главкомов ВВС, многие из которых начинали свой офицерский путь в авиации именно с пилотирования МиГ-21. Шесть МиГ-21, которые примут участие в заключительном торжественном пролёте над территорией авиабазы, затем на аэродроме будут встречены салютом из водяных пушек. Индийское командование таким образом хочет отдать должное боевым самолётам, которые долгие годы помогали Индии защищать её воздушные рубежи. Один из самолётов будет пилотировать женщина – офицер ВВС Прия Шарма.

28-я эскадрилья «Пантеры» была сформирована в 1963 году в Чандигархе под командованием подполковника (впоследствии главного маршала авиации и начальника штаба ВВС) Дилбага Сингха.

Пресса Индии:

МиГ-21, поступившие на вооружение ВВС Индии в то время, относились к типу МиГ-21 Ф-13, более ранней версии самолёта. Штаб ВВС отобрал семерых офицеров для прохождения обучения управлению МиГ-21 в СССР, в том числе командира авиакрыла Дилбага Сингха, командиров эскадрилий М. Воллена и С.К. Мехру, а также старших лейтенантов А.К. Мукерджи, Х.Гилла, А.Сена, Дензила Килора и Б.Д. Джаяла.

Воллен и Мукерджи впоследствии погибли в первой авиакатастрофе с участием МиГ-21, которая произошла недалеко от Чандигарха в декабре 1963 года, когда два самолёта столкнулись в воздухе во время репетиции парада в честь Дня Республики.

Затем МиГ-21 участвовали не только в парадах, но и в боевом патрулировании, а также в многочисленных воздушных конфликтах, включая относительно недавний пограничный инцидент с Пакистаном. И теперь МиГ-21 из состава ВВС Индии будут выведены официально спустя более 60 лет общей их эксплуатации в индийских интересах.