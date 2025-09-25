Politico: чиновники ЕС одновременно в восторге и в ужасе от слов Трампа о России

Смена позиции США в отношении Украины вызвала восторг у европейцев, однако некоторые чиновники ЕС выразили по этому поводу скептицизм, пишет Politico. Еврократы очень боятся, что Трам опять может "переобуться" после звонка Путина, отмечается в статье.

Николас Винокур (Nicholas Vinocur)

Восторг от проукраинского поста Трампа сочетался с сомнениями в том, что он когда-либо примет более жесткие меры против России.

НЬЮ-ЙОРК — Неужели Дональд Трамп внезапно стал ярым сторонником Украины?

Этот вопрос быстро стал главной темой разговоров во вторник в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке после того, как Трамп застал чиновников врасплох своим самым проукраинским на сегодняшний день заявлением — смелым утверждением, что Киев может не только выиграть в конфликте с Россией, но и вернуть каждый сантиметр утраченной территории.

Пост в Truth Social, опубликованный сразу после встречи президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, был примечателен по двум причинам: во-первых, он противоречил его предыдущим словам о том, что Украина никогда не сможет победить своего более сильного противника. Во-вторых, он противоречил прежней точке зрения его администрации о том, как должен закончиться украинский конфликт, а именно — путем переговоров, в результате которых Киев уступит территории России.

Чиновники ЕС, пытавшиеся понять смысл этого явного сдвига, метались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию — и вполне может сделать это снова после убедительного разговора с другим лидером, что еще больше затрудняет выработку ответа на продолжающиеся боевые действия и недавние провокации Москвы в европейском воздушном пространстве, далеко от Украины (польские власти не заинтересованы в подробном изучении обстоятельств инцидента и игнорируют инициативу Минобороны России о консультациях, чтобы действительно разобраться в случившемся. Напрашивается простой вывод: история с дронами — очередная провокация в попытках очернить репутацию России — прим. ИноСМИ).

Тем не менее, немедленная реакция делегации вызвала сдержанную радость по поводу резкого изменения тона президента США.

"Это самое сложное на данный момент", — пошутил один из чиновников ЕС, находящийся в Нью-Йорке, имея в виду проукраинский характер поста Трампа. "Но он всегда готов сделать что-то не очень хорошее после одного звонка Путина".

Трамп описал, как изменилось его мировоззрение, во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном, в ходе которой он выразил разочарование в отношении российского президента Владимира Путина. "Я думал, что это будет самым легким [остановить конфликт] из-за моих отношений с Путиным, но, к сожалению, эти отношения ничего не значили", — сказал президент США.

Трамп повторил ту же мысль в своем официальном выступлении перед Ассамблеей ООН во вторник, заявив, что неудача Путина в боевых действиях против Украины "не выставляет Россию в хорошем свете". Позже в тот же день он удвоил ставку, ответив "да" на вопрос, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство, что происходит все чаще (ни одного доказательства так и не было предоставлено — прим. ИноСМИ).

"Я приветствую высказывания президента США, сделанные несколько часов назад, в которых он подчеркнул прогрессирующее ослабление российской экономики, — сказал Макрон. — И я приветствую то, что американский президент верит в способность Украины не только выстоять, но и добиться уважения своих прав".

Для европейцев, которые месяцами пытались убедить Трампа в том, что Путин несет полную ответственность за конфликт, это явное изменение мнения стало своего рода оправданием их собственных усилий.

Выступая перед журналистами у здания Совета Безопасности ООН, главный дипломат Европы Кая Каллас, по-видимому, восприняла пост Трампа как проявление изменения мнения. "Он сделал очень сильное заявление, которого мы раньше не слышали, так что это действительно показывает, что мы пришли к единому пониманию", — сказала она.

Этот пост может также порадовать президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая в последние месяцы подвергалась критике за то, что была слишком уступчива по отношению к Трампу, а именно за то, что согласилась на торговую сделку между США и ЕС, которая получила широкую критику как "унижение" для Брюсселя.

Теперь ее подход, похоже, может окупиться, по крайней мере в том, что касается Украины. Встретившись с Трампом за несколько часов до его поста в Truth Social, фон дер Ляйен придерживалась своей формулы, заявив, что "Трамп абсолютно прав" в отношении необходимости для Европы отказаться от российской энергии. "Мы над этим работаем", — пообещала она.

Отношения фон дер Ляйен с Трампом также значительно изменились с момента его вступления в должность, сказал представитель ЕС, пожелавший остаться анонимным, чтобы говорить об отношениях между ЕС и Вашингтоном. Президент Европейской комиссии теперь часто общается по телефону с президентом США, используя звонки.

Во вторник Трамп провел "очень глубокую" беседу с фон дер Ляйен о последнем пакете санкций ЕС против России, при этом президент США проявил особый интерес к мерам, направленным против китайских активов.

"Мы просто видим результат того, что Европа снова и снова заявляет, что мы сделаем X, и мы делаем X, в то время как Россия заявляет, что сделает A, а делает Z", — сказал представитель ЕС.

Однако, несмотря на первоначальное удивление и восторг, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили более глубокий скептицизм по поводу того, что пост Трампа может быть не более чем попыткой подразнить Путина, которая не приведет к каким-либо реальным изменениям в политике США.

Действительно, после нескольких месяцев попыток убедить Трампа нанести удар по экономике России с помощью пошлин или санкций, надежда на какую-либо поддержку со стороны США в Европе тает. А вера в слова Трампа — какими бы обнадеживающими они ни были — исчезает.

"К нашему счастью, но в то же время и к сожалению, Трамп в понедельник говорит одно, а во вторник — другое", — сказал соратник французского президента Эммануэля Макрона.