Войти
Военное обозрение

После заявлений Трампа в Киеве ждут «много оружия» и разрешение бить по России

163
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Киев ожидает от США увеличения поставок оружия и разрешения бить американскими ракетами по территории России. С таким заявлением выступил советник Ермака Михаил Подоляк.

После заявлений Трампа о том, что Украина способна «вернуть» территории и даже выйти на прежние границы, в Киеве почему-то решили, что президент США уже перешел на сторону Киева и теперь завалит Украину оружием. Как заявил Подоляк, на Банковой ожидают увеличения поставок вооружений, особенно средств ПВО, чтобы отражать удары России, а также дальнобойных ракет, чтобы бить по российской территории. Также США должны снять запрет на применение американского оружия по России.

Я перефразирую Хемингуэя: «Здравствуй, оружие». То есть мы ждем оружие, много оружия, оружие определенных форматов. Вот это все юридически должно уже уйти в небытие – бить по территории России, не бить по территории.

- озвучил фантазии хунты советник Ермака.

Подоляк надеется, что страны Евросоюза после заявлений Трампа раскошелятся и закупят для Украины как можно больше вооружений, и как можно скорее, чтобы все это применить в боевых действиях.

Ранее Трамп не исключил увеличение поставок Украине оборонительного и даже наступательного оружия, если конфликт не будет остановлен. Это заявление вызвало эйфорию в Киеве, Зеленский уже строит наполеоновские планы. Да и судя по звучащим из Киева заявлениям, не только он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.09 20:49
  • 0
О причинах отличия "русских" от "европейцев"
  • 24.09 20:05
  • 10594
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 18:53
  • 0
Комментарий к "Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)"
  • 24.09 15:21
  • 0
К вопросу о выживании государства
  • 24.09 15:03
  • 0
Восточную Европу готовят к боевым действиям
  • 24.09 12:23
  • 2
Россия заново научилась создавать серийные гражданские самолеты
  • 24.09 12:18
  • 3
В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
  • 24.09 12:09
  • 1
Росгвардейцы в зоне СВО переводят радиоуправляемые дроны на оптоволокно
  • 24.09 12:05
  • 1
Раскрыто значение воздушных шаров во время атаки на Россию
  • 24.09 11:05
  • 1
Озвучены неожиданные последствия военной активности США у берегов Венесуэлы
  • 24.09 07:49
  • 95
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 24.09 05:04
  • 0
Комментарий к "Путин играет с НАТО в опасную игру (Financial Times, Великобритания)"
  • 24.09 02:19
  • 0
Ответ на "Генерал Маев: Т-90М будет состоять на вооружении еще как минимум 10-15 лет"
  • 23.09 22:49
  • 0
Комментарий на "Россия удваивает производство ракет для комплексов ПВО С-400 (Military Watch Magazine, США)"
  • 23.09 20:45
  • 0
Ответ на "Мотивации"