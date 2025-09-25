Источник изображения: topwar.ru

Киев ожидает от США увеличения поставок оружия и разрешения бить американскими ракетами по территории России. С таким заявлением выступил советник Ермака Михаил Подоляк.

После заявлений Трампа о том, что Украина способна «вернуть» территории и даже выйти на прежние границы, в Киеве почему-то решили, что президент США уже перешел на сторону Киева и теперь завалит Украину оружием. Как заявил Подоляк, на Банковой ожидают увеличения поставок вооружений, особенно средств ПВО, чтобы отражать удары России, а также дальнобойных ракет, чтобы бить по российской территории. Также США должны снять запрет на применение американского оружия по России.

Я перефразирую Хемингуэя: «Здравствуй, оружие». То есть мы ждем оружие, много оружия, оружие определенных форматов. Вот это все юридически должно уже уйти в небытие – бить по территории России, не бить по территории.

- озвучил фантазии хунты советник Ермака.

Подоляк надеется, что страны Евросоюза после заявлений Трампа раскошелятся и закупят для Украины как можно больше вооружений, и как можно скорее, чтобы все это применить в боевых действиях.

Ранее Трамп не исключил увеличение поставок Украине оборонительного и даже наступательного оружия, если конфликт не будет остановлен. Это заявление вызвало эйфорию в Киеве, Зеленский уже строит наполеоновские планы. Да и судя по звучащим из Киева заявлениям, не только он.