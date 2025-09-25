TRT на русском - Рогозин о войне: «Вот он, тупик — силы равны»

Сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что армии России и Украины достигли паритета, из-за чего наступление стало невозможным и война приобрела позиционный характер

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что армии Украины и России находятся в состоянии паритета по силам и средствам. По его словам, это сделало продвижение на фронте практически невозможным.

Сенатор отметил, что любая техника, появляющаяся в пределах двадцати километров от линии фронта, сразу уничтожается.

«Вот и все. Вот он, тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации», — подчеркнул он.

Рогозин описал происходящее на фронте как борьбу на уровне небольших штурмовых групп.

«В основном вся война идет в тактическом звене. Это штурмовая группа из трех-пяти человек, которые продвигаются по заминированной степи. С обеих сторон жужжат дроны. Бойцы увешаны броней, оружием, боекомплектом, средствами радиоэлектронной борьбы. Встать с этим всем невозможно со стула, не то что идти куда-то наступать», — сказал он.

В качестве примера Рогозин привел Херсонскую область. Он отметил, что Днепр является серьезным препятствием для наступления.

«В настоящее время ни о каком форсировании водной преграды не может быть и речи», — подчеркнул сенатор.

По его словам, ситуация осложняется сплошным минированием территорий.

«Я сегодня с утра опять был у себя на пункте управления, вот у меня там плазмы висят, и я вижу картинку с наших дронов. Вот он, выжженный Степногорск, вокруг просто поля голые, лесополос уже нет, там заяц появится, я его увижу, не то что человек. Вот как двигаться от вот этого, пройти вот этот маршрут, на чем? А техника, она будет подорвана, потому что все дороги заминированы и нами, и ими дистанционно, и не только дистанционно», — добавил он.